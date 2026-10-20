W skrócie Do katastrofy myśliwca Hawk T2 w Walii doszło prawdopodobnie przez błąd obsługi naziemnej, która nie zabezpieczyła wlewu paliwa przed startem maszyny.

Załoga odrzutowca zdołała skierować spadający samolot z dala od zabudowań mieszkalnych i kempingu, po czym bezpiecznie się katapultowała.

Po incydencie dowództwo RAF wstrzymało loty całej floty samolotów Hawk T2 i T1 w celu wyjaśnienia przyczyn technicznych zdarzenia.

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Śledztwo po wybuchu brytyjskiego myśliwca szkoleniowego

23 września 2026 r. doszło do katastrofy lotniczej, a jej przyczyny są ciągle wyjaśniane. Doświadczony pilot i szkolony lotnik musieli awaryjnie katapultować się z pokładu wartego 20 mln funtów samolotu Hawk T2 chwilę po starcie z bazy RAF Valley na wyspie Anglesey w północnej Walii. Maszyna przebywała w powietrzu zaledwie przez 20 sekund, po czym spadła na tereny rolnicze w pobliżu zabudowań mieszkalnych - domów i kempingu Afallon Caravan Park w Llanfaelog. Obydwaj wojskowi odnieśli jedynie drobne obrażenia, zaś samolot zapikował, uderzył w ziemię i eksplodował, tworząc ogromną kulę ognia.

Śledczy ustalili na wczesnym etapie dochodzenia, że maszyna wystartowała bez zamontowanego korka wlewu paliwa na jednym z wlotów. Mimo że wloty posiadają wewnętrzne zawory zapobiegające wyciekom, brak tego elementu wzbudził poważne zastrzeżenia co do przestrzegania procedur przez obsługę naziemną. Brakująca część miała znajdować się na grawitacyjnym wlocie paliwa, a za jej zabezpieczenie odpowiadał personel techniczny na ziemi.

Według nieoficjalnych doniesień kwestia braku korka paliwowego stanowi istotny wątek w prowadzonym postępowaniu, choć eksperci i źródła zbliżone do sprawy nie wykluczają, że bezpośrednią przyczyną katastrofy mogła być awaria silnika. Samolot wykonywał lot próbny po wcześniejszych naprawach związanych z inną usterką.

"Bezpieczeństwo w lotnictwie jest wszystkim. Ten samolot nigdy nie powinien był wystartować bez korka wlewu paliwa. Trzeba mieć nadzieję, że to pojedynczy przypadek. Ale jeśli można było zostawić samolot bez korka paliwa, to co jeszcze można przeoczyć?" - pyta retorycznie osoba znająca kulisy sprawy, cytowana przez The Sun.

Po zdarzeniu dowództwo Królewskich Sił Powietrznych podjęło decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu lotów całej floty samolotów Hawk, w tym samolotów szkoleniowych T2 i używanych przez zespół Red Arrows T1, aż do 8 października 2026 r.

Czy wyciek paliwa wywołał zapłon w powietrzu?

Świadkowie zdarzenia nagrali moment, w którym odrzutowiec zaczął gwałtownie zmieniać pułap, naprzemiennie poruszając się w górę i w dół. Załoga do ostatniej chwili starała się skierować niesprawny samolot w stronę otwartych pól, minimalizując ryzyko dla mieszkańców okolicznych domostw.

Część ekspertów lotniczych uważa, że załoga powinna była skierować maszynę bezpośrednio nad morze. Przedstawiciele bazy bronią jednak decyzji podjętych w ułamkach sekund. Mimo skrajnie trudnych warunków i widocznych płomieni wydostających się z kadłuba lotnicy RAF opuścili pokład dopiero po upewnieniu się, że trajektoria lotu nie zagraża bezpośrednio skupiskom ludzi.

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"Samolot został skierowany w stronę, którą pilot uznał za otwarte pole, by uniknąć obszarów zabudowanych i jakichkolwiek ludzi na ziemi" - wyjaśnia Group Captain Gez Currie, dowódca bazy w RAF Anglesey.

Obaj piloci po opadnięciu na spadochronach zostali natychmiast objęci opieką medyczną. Ich stan określono jako dobry, a przedstawiciele Royal Air Force przekazali, że lotnicy są w dobrym nastroju i szybko wrócą do pełnej sprawności. Trwające procedury wyjaśniające mają dać jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy wyciek paliwa bezpośrednio wywołał zapłon w powietrzu.

Wątpliwy stan techniczny brytyjskiej floty Hawk T2

Rozbicie się odrzutowca zmniejszyło stan floty Hawk T2 do 26 sztuk. Maszyny te są utrzymywane przez zewnętrznego wykonawcę, firmę Babcock, w ramach wieloletniego kontraktu zawartego w 2022 r. Wokół baz lotniczych od dłuższego czasu pojawiały się doniesienia o wysokim obciążeniu personelu technicznego, który musiał w szybkim tempie przygotowywać maszyny do lotów z powodu ciągłych niedoborów sprawnych silników Rolls Royce.

Stan techniczny floty był wcześniej obiektem surowej krytyki ze strony dowództwa. W 2023 r. wskazywano na powtarzającą się awaryjność jednostek napędowych i trudności z zapewnieniem ciągłego wsparcia technicznego. Sygnalizowano wówczas potrzebę jak najszybszej wymiany maszyn szkoleniowych na nowsze konstrukcje, aby zapewnić odpowiednią jakość szkolenia i uniknąć konieczności wysyłania pilotów na ćwiczenia za granicę.

Wdrożenie nowego modelu szkoleniowego stoi jednak pod znakiem zapytania ze względu na opóźnienia w realizacjach rządowych i problemy finansowe dostawców krajowych. Do czasu zakończenia obecnego śledztwa przedstawiciele wojska wstrzymują się od oficjalnego komentowania przyczyn pożaru, wskazując na konieczność dokładnego przeanalizowania wszystkich zebranych dowodów.

Hawk T2 - co to za samolot?

BAE Systems Hawk T2 (znany również jako Hawk 128) to dwumiejscowy, w pełni akrobacyjny i transoniczny samolot treningowy o wysokich osiągach, używany głównie przez RAF w ramach brytyjskiego systemu szkolenia lotniczego. Konstrukcja ta została zaprojektowana z myślą o odzwierciedleniu środowiska pracy pilota we współczesnych myśliwcach frontowych, takich jak Eurofighter Typhoon.

Dzięki zaawansowanemu wyposażeniu typu "glass cockpit" oraz unowocześnionej aerodynamice, w tym zmodyfikowanemu nosowi i nowemu stożkowi ogonowemu ze spadochronem hamującym, maszyna stanowi kluczowy etap przygotowania młodych pilotów do wykonywania skomplikowanych zadań taktycznych.

Główną zaletą maszyny są jej rozbudowane możliwości symulacyjne, które pozwalają na prowadzenie realistycznych ćwiczeń bez konieczności używania drogiego uzbrojenia bojowego. Zaawansowane łącze danych zapewnia dostęp do wirtualnego radaru i umożliwia śledzenie innych samolotów w rejonie, z kolei systemy symulacji czujników i walki elektronicznej pozwalają na trening obrony przed rakietowymi zestawami przeciwlotniczymi.

W porównaniu ze starszą wersją Hawk T1, używaną obecnie m.in. przez zespół akrobacyjny Red Arrows, wariant T2 oferuje znacznie pełniejsze i nowocześniejsze środowisko szkoleniowe.

Rozwój linii Hawk sięga lat 70. XX wieku, kiedy powstał pierwotny projekt mający zastąpić wycofywane samoloty Folland Gnat. Wraz z pojawieniem się myśliwców nowej generacji konieczna stała się jednak gruntowna modernizacja floty treningowej. Wersja Hawk T2 została zaprezentowana w 2004 r. i po wprowadzeniu nowoczesnej awioniki osiągnęła pełną gotowość operacyjną w 2009 r. Od tamtej pory stanowi podstawowe ogniwo zaawansowanego szkolenia pilotów odrzutowców bojowych w bazie RAF Valley.