Wielki strajk w Belgii. Utrudnienia dotkną także Polaków

W poniedziałek, 23 listopada 2026 r., w Belgii odbędzie się strajk generalny, co doprowadzi do poważnego paraliżu tamtejszego sektora lotniczego. Większość połączeń lotniczych do i z Brukseli ulegnie anulowaniu w związku z protestem. Realizowane mają być głównie loty o charakterze ratunkowym oraz te niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Informacja jest istotna również dla podróżujących z Polski. Odwołania i poważne opóźnienia mogą dotyczyć bowiem rejsów m.in. z Krakowa, Warszawy i Wrocławia, a także rejsów z Belgii do Polski.

W wykazie na 23 listopada na stronie lotniska Bruksela-Zaventem pojawiły się informacje o odwołaniu lotów, w tym z Polski. Brussels Airport materiał zewnętrzny

Utrudnienia dotyczą także transportu lokalnego w Belgii. Równocześnie ze strajkiem lotniczym ulicami Brukseli przejdzie demonstracja. Zapowiedziano częściowe zakłócenia w kursowaniu tramwajów, metra i autobusów, możliwe są blokady dróg i zamknięcia przejazdów.

Protest 23 listopada 2026 r. Komunikat Bruksela-Zaventem i Bruksela-Charleroi

Strajk stanowi element ogólnokrajowej fali protestów organizowanych przez związki zawodowe w Belgii. Są one inicjowane w odpowiedzi na planowane przez rząd cięcia budżetowe oraz reformy społeczno-gospodarcze. W akcję angażują się pracownicy wielu branż. Największy wpływ na funkcjonowanie lotnisk ma udział części kontrolerów ruchu lotniczego belgijskiego operatora Skeyes.

Port lotniczy Bruksela-Zaventem, główne lotnisko w Belgii, oficjalnie poinformował, iż w związku ze strajkiem, większa część zaplanowanych na poniedziałek startów oraz lądowań zostanie wstrzymana.

- Wszystkie loty odlatujące i przylatujące między godziną 7:00 a 21:00 czasu lokalnego zostaną odwołane. Linie lotnicze skontaktują się bezpośrednio z pasażerami, aby poinformować ich o dostępnych opcjach - podaje brukselskie lotnisko.

Wykaz anulowanych połączeń jest publikowany na bieżąco na oficjalnej stronie Brussels Airport, otwiera się w nowym oknie, jednak dopiero po zgłoszeniu ich przez przewoźników.

Problemy nie ominą również lotniska Bruksela-Charleroi, które jest kolejnym istotnym węzłem lotniczym w Belgii oraz kluczowym punktem operacyjnym dla przewoźników niskokosztowych. W mediach społecznościowych portu pojawił się komunikat.

"W poniedziałek 23 listopada przez cały dzień nie będą realizowane żadne loty odlatujące ani przylatujące na lotnisko Brussels South Charleroi Airport.

Mieli Państwo zaplanowany lot w poniedziałek 23 listopada?

- Prosimy nie udawać się na lotnisko.

- Linie lotnicze bezpośrednio poinformują pasażerów, których dotyczy odwołanie lotu, o tej sytuacji oraz o proponowanych rozwiązaniach.

- Zachęcamy do śledzenia komunikatów swojej linii lotniczej oraz regularnego sprawdzania wiadomości e-mail, SMS-ów i powiadomień w jej aplikacji mobilnej".

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Przed udaniem się na lotnisko warto sprawdzić status swojego rejsu bezpośrednio w aplikacji przewoźnika lub na stronie linii lotniczej.