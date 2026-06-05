Tajemniczy samolot nad Strefą 51. Oto co uchwycili spotterzy

Kilkusekundowy fragment filmu, na którym widać niezidentyfikowany obiekt, został opublikowane przez kanał Project Fear. Uchwycony miał zostać przez kamery termowizyjne w pobliżu Groom Lake, czyli terenu przy sławetnej Strefie 51. Obiekt wzbudził lawinę komentarzy, teorii oraz co ciekawe oskarżeń o fałszerstwo. Jednak branżowy portal The Aviationist wskazuje, że autentyczność nagrania potwierdził Anders Otteson, twórca popularnego kanału Uncanny Expeditions na YouTube, specjalizujący się w obserwacjach w pobliżu baz wojskowych w Stanach Zjednoczonych.

- To było niesamowite ujęcie! Spotkałem się z zespołem, który to nagrał, aby pokazać im potencjalne miejsca obserwacji w okolicy Strefy 51 po zapoznaniu ich ze sprzętem, którego często używam do monitorowania nocnego nieba - w tym przypadku kamerami termowizyjnymi. W tym tygodniu nie widzieliśmy niczego szczególnie godnego uwagi, ale kilka dni później otrzymałem telefon z pytaniem, czy mogę rzucić okiem na coś, co uchwycili na kamerze termowizyjnej. Gdy tylko przesłali mi nagranie, wiedziałem, że mamy do czynienia z czymś bardzo interesującym, czego wcześniej nikt nie uchwycił - stwierdził Anders Otteson.

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Rzeczywiście to, co przedstawił Project Factor można określić jako coś, czego nikt wcześniej nie widział. Zrzut ekranu, pochodzący bezpośrednio z kamery termowizyjnej, ukazuje jakiś statek powietrzny, którego konstrukcja wydaje się nie przypominać żadnego znanego latającego projektu, biorąc pod uwagę kontekst i miejsce, gdzie miał zostać uchwycony. Statek powietrzny wydaje się mieć konstrukcję prawdopodobnie bezogonową, ze skrzydłami o zmiennym skosie krawędzi natarcia typu "cranked-kite".

The Aviationist zauważa, że taki układ płatowca może wskazywać na konstrukcję dwusilnikową, choć na pierwszy rzut oka nie widać śladów wydmuchu spalin. Brak widocznych smug spalin dla niektórych internautów stanowił dowód, że zdjęcie albo jest sfałszowane lub że przedstawia nowe, zaawansowane technologie zarządzania temperaturą. Jednak samo urządzenie termowizyjne rejestrujące maszynę mogło wewnętrznie przeprowadzić automatyczną obróbkę obrazu, w wyniku której smugi spalin mogły zostać usunięte.

Co pojawiło się nad Strefą 51?

Tak naprawdę wszystko na temat obiektu ze zdjęcia to spekulacje i podejrzenia. Niemniej jego zaskakujący kształt sprawił, że internauci wysunęli kilka teorii, czym może być.

Najpopularniejsza teoria zakłada, że obiekt powiązany jest z projektem myśliwca 6. generacji Next Generation Air Dominance (NGAD), który nazwany został F-47. Teoria ta opiera się na podobieństwie tego samolotu do dwóch dotychczasowych wizualizacji przedstawionych przez firmę Boeing i Siły Powietrzne USA, które również przedstawiają smukły samolot z przednimi skrzydłami. The Aviationist podkreśla jednak, że Boeing już wcześniej poddał te zdjęcia obróbce, a przed ich opublikowaniem służby dokonały dalszych zmian, aby uniknąć ujawnienia zbyt wielu szczegółów. Wiadomo, że Boeing już wcześniej opracował latający prototyp do programu NGAD, jeszcze przed wybraniem jego oferty. Obok konkurencyjnego projektu Lockheed Martin był to jeden z dwóch tzw. X-planes, którego status pozostaje do dziś niejasny. Możliwe jednak, że oba samoloty znajdowały się w bazie w pobliżu Groom Lake. Według publicznych informacji w poprzednim roku miała rozpocząć się produkcja pierwszego F-47, a dziewiczy lot tej konstrukcji został zaplanowany na 2028 rok. Trudno na ten moment zakładać, że obiekt widoczny na zrzucie ekranu od Project Fear to już zbudowany F-47 do testów przed wprowadzeniem do służby.

Wizualizacja myśliwca F-47 Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych Wikimedia Commons

Część internautów zauważyła, że obiekt przypomina niektóre dawne projekty wojskowe Amerykanów. Jednym z najczęściej wymienianych jest X-36 opracowany dla NASA, który po raz pierwszy wzbił się w powietrze w 1997 roku. Był to projekt bezzałogowca do badań i oceny zwrotności myśliwców bezogonowych. Zbudowano dwie sztuki.

X-36 nasaimages/NASA Wikimedia Commons

Inni internauci zasugerowali, że obiekt ze zdjęcia wygląda jak wizualizacja lojalnego skrzydłowego od Airbusa, zaprezentowana w 2024 roku. To projekt bezzałogowca, który ma w przyszłości wspierać myśliwce Eurofighter Typhoon w walce. Niemniej nie ma informacji, aby do tej pory udało się zbudować latający prototyp, co byłoby trudne w tak krótkim czasie.

Airbus Wingman Airbus materiał zewnętrzny

Jeszcze innym i ciekawym porównaniem, które pojawiło się w sieci, było te do chińskiego myśliwca J-20 Soaring Dragon. Według jednej teorii obiekt może być makietą przeznaczoną do symulacji chińskiego myśliwca w warunkach szkoleniowych lub testowych. Niemniej J-20 i obiekt uchwycony przez Project Fear mają istotne różnice, które znacząco zmniejszyłyby wartość symulacyjną np. kształt skrzydeł i sekcji ogonowej.

J-20 Soaring Dragon Wikimedia Commons





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