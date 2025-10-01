W skrócie Popularna tania linia lotnicza Play latająca m.in. z Warszawy na Islandię ogłosiła zakończenie działalności i odwołała wszystkie loty.

Pasażerowie zostali zaskoczeni decyzją i koniecznością szukania alternatywnych połączeń, a około 400 osób straciło pracę.

Linia, mimo początkowych sukcesów, borykała się z problemami finansowymi oraz niską sprzedażą biletów.

Jak wyglądają tu prawa pasażera? Osoby dotknięte upadłością linii Play mogą ubiegać się o zwrot kosztów.

Koniec popularnych tanich linii lotniczych Play. Latały z Warszawy

Z i do Polski lata obecnie kilka tanich linii lotniczych, które łączą nasz kraj z rozmaitymi zakątkami świata. Dzięki nim mieszkańcy Polski mogą taniej podróżować do różnych krajów, a loty do naszego kraju dodatkowo rozwijają turystykę, ściągając gości z zagranicy. Wydawać by się mogło, że model tanich przewoźników to gwarantowany sukces - w końcu atrakcyjne ceny i szeroka dostępność przyciągają miliony pasażerów.

Jak się jednak okazuje, nie zawsze tak jest. Popularna niskokosztowa linia, która niedawno powróciła na polski rynek i cieszyła się dużym zainteresowaniem, teraz nagle ogłosiła zakończenie działalności. Wszystkie loty zostały odwołane, a pasażerom zalecono poszukiwanie alternatywnych połączeń.

Z Polski na Islandię już nie z Fly Play. Linie kończą działalność z dnia na dzień

Jeszcze niedawno, bo w maju br., pisaliśmy na łamach Geekweeka o tym, że do Polski wróciła islandzka linia lotnicza Play. Uruchomiono sezonowe połączenia z Warszawy (Lotnisko Chopina) do Keflaviku, głównego portu lotniczego Islandii, skąd łatwo dostać się do stolicy kraju, Reykjaviku. Oferta obejmowała jedne z najtańszych lotów w dwie strony i cieszyła się sporym zainteresowaniem. Loty z Warszawy do Reykjaviku-Keflaviku miały być dostępne do października - jednak 29 września br. firma ogłosiła zakończenie działalności.

- 29 września 2025 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Islandii poinformowało placówki dyplomatyczne w Reykjaviku o decyzji zarządu spółki Fly Play hf. o zaprzestaniu działalności operacyjnej linii lotniczej Play Airlines - podała Ambasada RP w Reykjaviku.

Problemy Play. Linie lotnicze podzieliły los WOW Air

Wcześniej w tym roku CEO Einar Örn Ólafsson i wiceprezes Elías Skúli Skúlason zaproponowali prywatyzację Play poprzez wykup wszystkich akcji, ale oferta została wycofana z powodu sprzeciwu akcjonariuszy, którzy chcieli, by firma pozostała publiczna. W sierpniu br. firma Play ogłosiła nawet rekordowe przychody jednostkowe i emisję obligacji, kolejne miesiące działalności zakończyły się jednak stratami i ujemnym kapitałem własnym. Fly Play stał się tym samym drugą islandzką linią po WOW Air, która nie przetrwała na rynku.

W sieci pojawiają się doniesienia podróżnych z różnych części świata, którzy chcieli skorzystać z przelotów Play, ale otrzymali informację o odwołaniu wszystkich połączeń, nawet gdy czekali już na wejście na pokład samolotu. Wpisy mówią również o zaskoczeniu samych pilotów i personelu pokładowego. Wiele osób zaznacza, że nie była w stanie znaleźć alternatywnych lotów tego samego dnia.

Z Play już nie polecimy. Wszystkie loty odwołane. Zwrot kosztów

Decyzja o zakończeniu działalności zapadła ze względu na połączenie kilku problemów: słabszych niż oczekiwano wyników finansowych, niskiej sprzedaży biletów, negatywnych doniesień medialnych, niezadowolenia pracowników. Próby zmian, choć takowe podejmowano, ostatecznie zakończyły się fiaskiem. Osoby, które ucierpiały na skutek upadłości linii lotniczych Fly Play hf., mogą ubiegać się o roszczenia zgodnie z prawem UE oraz kontaktować się z syndykiem masy upadłościowej.

- W związku z powyższym Play zaprzestaje dziś działalności. Tysiące pasażerów będzie musiało zmienić swoje plany powrotne, około 400 osób straci pracę, a partnerzy firmy poniosą straty [...] Decyzja ta jest najbardziej bolesną z możliwych w tej sytuacji i została podjęta tylko dlatego, że wszystkie inne opcje zostały wyczerpane - podano w oświadczeniu, wskazuje "Rynek Lotniczy".

Na stronie Fly Play pojawiła się informacja dotycząca zwrotów kosztów i praw pasażera:

Jeśli bilet został zakupiony za pomocą karty płatniczej, w sprawie zwrotu kosztów należy skontaktować się z wystawcą karty.

Jeśli bilet został zarezerwowany w ramach pakietu (lot + zakwaterowanie lub usługi) za pośrednictwem biura podróży w EOG, należy skontaktować się z biurem podróży w celu uzyskania pomocy.

Niektóre prawa mogą również wynikać z przepisów UE dotyczących pasażerów linii lotniczych. W przypadku upadłości roszczenia należy kierować do wyznaczonego syndyka.

