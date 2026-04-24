W skrócie Collins Aerospace zaprezentował projekt SkyNook podczas targów Aircraft Interiors Expo w Hamburgu, mający na celu poprawę komfortu ostatniego rzędu w klasie ekonomicznej.

SkyNook został zaprojektowany do zagospodarowania bocznej przestrzeni w tylnej części szerokokadłubowych samolotów, oferując przesuwaną przegrodę i dodatkowe funkcjonalności dla różnych potrzeb pasażerów.

W kwietniu 2026 projekt SkyNook zdobył pierwsze miejsce w kategorii komfortu pasażerów podczas konkursu Crystal Cabin Award.

Dotychczas najgorsze miejsce w samolocie stanie się pożądane

Miejsca ulokowane na szarym końcu klasy ekonomicznej od dawna uchodzą za najmniej pożądane przez podróżnych. Ograniczona ruchomość foteli, bliskość toalet, specyficzne zapachy i ciągły gwar to "atrakcje", które sprawiają, że trafiają tam zazwyczaj tylko osoby, które nie miały innego wyboru. Najnowszy projekt o nazwie SkyNook, zaprezentowany przez lotniczego giganta Collins Aerospace, należącego do RTX, na 2026 Aircraft Interiors Expo w Hamburgu, może zupełnie zmienić reguły gry, sprawiając, że najgorsze miejsce w samolocie zacznie być postrzegane jako najlepsze.

Projekt ten wykorzystuje naturalne zwężenie kadłuba w tylnej części samolotów szerokokadłubowych, gdzie standardowe rzędy siedzeń muszą zostać przycięte. Zamiast pozostawiać tę przestrzeń niewykorzystaną, projektanci stworzyli koncept "na wpół prywatnego miejsca odosobnienia". To przypominająca kokon aranżacja, która upodabnia tył maszyny do luksusowych rozwiązań znanych z przedniej części pokładu, w której podróżujący pierwszą klasą mogą odciąć się od współpasażerów, by zyskać trochę prywatności.

Aby zapewnić tę namiastkę prywatności, SkyNook stawia na zagospodarowanie luki między fotelem przy oknie a ścianą samolotu oraz dodanie przesuwnej przegrody, która oddziela pasażera od zgiełku przejścia.

SkyNook od Collins Aerospace zmienia latanie klasą ekonomiczną

Rozwiązanie to daje drugie życie miejscu, które dotąd było traktowane po macoszemu. Jak tłumaczy Jefferey McKee, dyrektor ds. projektowania doświadczeń klienta w Collins Aerospace, projekt ten "przekształca zwykle pomijany obszar w spokojny azyl, który maksymalizuje funkcjonalność, komfort i elastyczność dla rodzin, pasażerów ze zwierzętami asystującymi lub osób z wrażliwością sensoryczną".

Dodatkowa przestrzeń uzyskana dzięki specjalnej konsoli może służyć do bezpiecznego zamocowania fotelika dziecięcego, transportera dla zwierząt lub przechowywania bagażu podręcznego, a także ochrony przed przebodźcowaniem - na przykład dla pasażerów ze spektrum autyzmu lub mizofonią.

Choć kadłuby różnych samolotów różnią się wymiarami, SkyNook został zaprojektowany tak, aby pasować do wielu typów maszyn dwunawowych. Ciekawostką jest adaptacja projektu dla Airbusa A330, gdzie ze względu na specyfikę zwężenia kadłuba moduł byłby montowany w środkowej sekcji ostatniego rzędu, a nie przy oknie.

Projekt zdobył pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie

Innowacyjny projekt spotkał się ze sporym uznaniem branży. 15 kwietnia 2026 zdobył pierwsze miejsce w kategorii komfortu pasażerów podczas prestiżowego konkursu Crystal Cabin Award.

"Nasz zespół projektantów doświadczeń kabin pasażerskich jest nieustannie oddany ulepszaniu i przeobrażaniu rozwiązań pokładowych, które wykorzystują każdy cal przestrzeni, by ulepszyć podróż samolotem dla pasażerów, linii lotniczych i członków załogi" - skomentował Jefferey McKee.

Rozwiązanie budzi również pozytywne emocje wśród samych podróżnych. Jeden z użytkowników Reddita przyznał, że "uwielbia to, że dodatkowa przestrzeń przy ścianie kabiny może być wykorzystana na tak wiele różnych sposobów".

SkyNook wpisuje się w szerszy trend poprawy warunków w klasie ekonomicznej, dołączając do takich koncepcji, jak piętrowe siedzenia Chaise Longue czy wprowadzone przez Air New Zealand łóżka piętrowe "Economy Skynest". Dzięki takim rozwiązaniom ostatni rząd siedzeń, dotychczas omijany szerokim łukiem, może stać się miejscem, o które pasażerowie będą chcieli rywalizować.

