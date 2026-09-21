To największe lotnisko na świecie. Właśnie rusza jego rozbudowa

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Największe lotnisko świata pod względem powierzchni zostanie zmodernizowane. Władze Arabii Saudyjskiej chcą bowiem znacząco zwiększyć przepustowość Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Króla Fahda w Dammam. Podpisano już umowę na inwestycję na terenie tak rozległym, że zmieściłyby się na nim łącznie Warszawa i Poznań.

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Główna hala portu lotniczego im. Króla Fahda, widoczne stanowiska samolotów i pustynny krajobraz.
Rekordowe lotnisko zostanie rozbudowane. Podpisano umowę.elec123RF/PICSEL

W skrócie

  • Największe lotnisko świata pod względem powierzchni, port im. Króla Fahda w Dammam, przejdzie rozbudowę mającą na celu zwiększenie przepustowości oraz rozwój obsługi ładunków.
  • Celem inwestycji jest zwiększenie rocznej przepustowości lotniska do 19 milionów pasażerów do 2030 roku, a docelowo do 32 milionów podróżnych.
  • Rozbudowa obejmie terminale, modernizację infrastruktury, systemów obsługi bagażu, wdrożenie technologii cyfrowych oraz wsparcie strategii Saudi Vision 2030.
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Port lotniczy Ad-Dammam to rekordzista. Rusza rozbudowa

Największym na świecie lotniskiem pod względem powierzchni jest Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Fahda w Dammam w Arabii Saudyjskiej (port lotniczy Ad-Dammam), który został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa.

Teren portu zajmuje 780 km² - mniej więcej tyle, co Warszawa (517,2 km²) i Poznań (261,91 km²) razem wzięte. Zabudowana jest jednak tylko niewielka część tej ogromnej przestrzeni - około 37 km². Pozostały obszar to rezerwa pod przyszłą rozbudowę. Właśnie rozpoczęto przygotowania do prac.

Dzięki temu to ruchliwe lotnisko w Arabii Saudyjskiej ma zwiększyć swoją przepustowość, a przy tym rozwinąć kompleksową obsługę ładunków lotniczych.

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Lotnisko im. Króla Fahda ma obsługiwać 32 miliony podróżnych rocznie

W 2025 roku lotnisko Ad-Dammam obsłużyło 13,7 mln pasażerów, co czyni je trzecim najbardziej ruchliwym lotniskiem w Arabii Saudyjskiej. Rozbudowa portu ma natomiast zwiększyć przepustowość do ponad 19 milionów pasażerów do 2030 roku, a docelowo ma ona wynieść 32 miliony podróżnych rocznie.

Została już podpisana umowa na projekt rozbudowy portu lotniczego im. Króla Fahda. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Fahda obsługuje obecnie dwa równoległe pasy startowe o długości 4 kilometrów każdy i trzy terminale - główny terminal pasażerski ma powierzchnię 327 tys. m².

Jak podaje Saudyjska Agencja Prasowa, planowana inwestycja obejmuje rozbudowę terminali, modernizację obiektów lotniska, wejść i dróg dojazdowych, a także ulepszenie systemów obsługi bagażu, rozwój usług cyfrowych i wprowadzenie lepszego oznakowania w terminalach.

- Inwestycja ta ma na celu wsparcie realizacji strategii Saudi Vision 2030, ulepszenie infrastruktury lotniczej i wzmocnienie pozycji lotniska jako kluczowego portu międzynarodowego, dzięki modernizacjom obejmującym inteligentne technologie i rozbudowę infrastruktury - podaje "Arab News".

Projekt ten wspiera również założenie Arabii Saudyjskiej, aby do 2030 roku osiągnąć liczbę 150 milionów turystów rocznie, w tym 70 milionów odwiedzających z zagranicy. Królestwo dąży bowiem do podniesienia swojej roli jako czołowego światowego kierunku turystycznego.

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Lotnisko Ad-Dammam jest największe, ale nie najruchliwsze

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Fahda obsługuje kilkadziesiąt linii lotniczych, które latają do licznych lotnisk na całym świecie. Kierunki o największym obłożeniu to Dubaj i Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Kair w Egipcie.

Choć lotnisko Ad-Dammam uznawane jest za rekordowe pod względem powierzchni, nawet po planowanym zwiększeniu przepustowości wciąż nie trafi na listę najruchliwszych lotnisk świata.

Tu prym wiodą bowiem porty obsługujące blisko setki pasażerów rocznie, w tym rekordzista Hartsfield-Jackson w Atlancie w USA, które regularnie przekracza ten próg. Tylko w 2025 r. obsłużono tam ponad 106 mln pasażerów.

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