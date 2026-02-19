Air Force One z nowym malowaniem dla Trumpa

Siły Powietrzne USA oficjalnie potwierdziły, że Air Force One otrzyma nowy czerwono-biało-złoto-granatowy wzór. Kolorystyka została zaproponowana przez Trumpa jeszcze w czasach jego pierwszej kadencji, ale została anulowana przez administrację Bidena.

Przez ponad 60 lat, od czasów administracji prezydenta Kennedy'ego, samoloty prezydenckie były malowane w tradycyjnym kolorze niebiesko-białym. Zmiana na ciemniejsze kolory wzbudziła kontrowersje, a krytycy postrzegali ją jako próbę odwzorowania barw Boeinga 757 należącego do Donalda Trumpa.

W 2022 roku, administracja Bidena odrzuciła tę opcję malowania, powołując się na względy techniczne i koszty prac. Siły Powietrzne USA twierdziły, że zastosowanie ciemnoniebieskiego koloru na dolnej części kadłuba może powodować przegrzewanie się podzespołów. W 2023 roku wprowadzono obecny projekt, który jest niemal identyczny z tradycyjnym stylem Air Force One.

Kilka samolotów do przemalowania

Technicznie rzecz biorąc, nazwa "Air Force One" jest używana do określania każdego samolotu Sił Powietrznych przewożących prezydenta. Obecnie są to dwa samoloty serii Boeing 747-200B, które mają kody ogonowe 28000 i 29000. Oznaczenie Sił Powietrznych dla nich to VC-25A.

Siły Powietrzne USA planują przemalować dwa nowe Boeingi 747 (VC-25B), nad którymi obecnie pracuje Boeing. To samo malowanie zostanie nałożone na Boeinga 747, który został podarowany Trumpowi przez Katar. Oczekuje się, że katarski samolot wzbije się w powietrze w nowym malowaniu tego lata.

Zmiany kolorów obejmą nie tylko główne samoloty dalekiego zasięgu, ale także mniejsze C-32 (wojskową wersję Boeinga 757). Cztery z tych samolotów zostaną przemalowane podczas planowego przeglądu. Rzecznik Sił Powietrznych potwierdził, że pierwszy C-32 został już pomalowany i ma zostać dostarczony wojsku w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

