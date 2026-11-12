Trzeba być wcześniej na lotnisku. Ryanair zaostrza zasady odprawy bagażu

Julia Król

Julia Król

Ryanair zaostrza zasady odprawy bagażu rejestrowanego. Od listopada pasażerowie muszą stawić się przy stanowisku odprawy 20 minut wcześniej niż dotychczas, co ma usprawnić przepływ podróżnych przez kontrolę bezpieczeństwa.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Pasażerowie przy stanowiskach nadania bagażu linii Ryanair na lotnisku.
Stanowiska nadania bagażu zamkną się o 20 min wcześniejMarek LasykEast News

Nowe zasady bagażu w Ryanair. Od listopada zmieniono czas odprawy

Od 10 listopada zmieniły się zasady linii Ryanair panujące na lotniskach. Nowy regulamin zobowiązuje pasażerów do nadania bagażu rejestrowanego co najmniej 60 minut przed planowanym odlotem. Wcześniej można było go nadać 40 minut przed odlotem.

Według linii lotniczej tylko 20 proc. pasażerów odprawia bagaż rejestrowany. Zmiana ta ma dać im więcej czasu na przejście przez kolejki do kontroli bezpieczeństwa i paszportów na lotnisku oraz dotarcie do bramki odlotów przed rozpoczęciem wejścia na pokład. Jest to szczególnie ważne w okresach wzmożonego ruchu. Dzięki temu zmniejszy się także liczba pasażerów spóźniających się na loty.

Pozostałe 80 proc. pasażerów, którzy skorzystają z lotów Ryanair i nie będą chcieli wydawać dodatkowych pieniędzy na bagaż rejestrowany, nie odczuje skutków 20-minutowej zmiany. Nadal będą musieli dokonać odprawy online przed podróżą na lotnisko, a następnie przejść bezpośrednio przez kontrolę bezpieczeństwa do bramki odlotów. Ryanair potwierdza, że odprawa przez internet musi być przeprowadzona najpóźniej 2 godziny przed planowanym odlotem.

Pasażerowie, którzy wykupili konkretne miejsce siedzące, mogą dokonać odprawy nawet 60 dni przed odlotem, natomiast jeśli miejsce zostaje przydzielone losowo, odprawa jest dostępna od 24 godzin do 2 godzin przed startem samolotu.

W godzinach szczytu pasażerowie mogą być zmuszeni do ustawienia się w kolejce do odprawy bagażu na długo przed upływem regulaminowych 60 minut, aby upewnić się, że dotrą na czas do stanowiska i uda im się odprawić bagaż.

Wielkie zmiany na korzyść pasażerów już od 2027 roku

W 2027 roku zostaną wprowadzone szersze przepisy. Od 23 października przyszłego roku wszystkie linie lotnicze działające w Unii Europejskiej będą musiały przestrzegać nowych wymogów dot. bagażu rejestrowanego i podręcznego. Pasażerowie będą mieli zagwarantowany bezpłatny bagaż podręczny - standardowy bilet będzie obejmować jedną małą torbę pod siedzeniem bez dodatkowych opłat. O tych oraz dodatkowych zmianach wprowadzonych w 2027 roku informowałam w GeekWeek.pl w październiku, otwiera się w nowym oknie.

Zobacz również:

Koniec z dopłatami za bagaż? UE szykuje rewolucję w tanich liniach lotniczych
Lotnictwo

Ryanair i Wizz Air bez dopłat za bagaż? Nowe zasady od 2027 roku

Julia Król
Julia Król

Dopuszczalne wymiary i limity bagaży w Ryanairze

Przedmiot osobisty w Ryanair ma wymiary 40 × 30 × 20 cm i nie jest objęty limitem wagi. Może to być np. niewielki plecak, torebka lub torba na laptop. Choć nie obowiązuje limit wagowy, ograniczone wymiary sprawiają, że możliwości pakowania są niewielkie.

Istnieje również opcja dokupienia większego bagażu podręcznego. Taki bagaż trafia do schowka nad głową i jest dodatkowo płatny. W Ryanair duży bagaż ma wymiary 55 × 40 × 20 cm i maksymalną wagę 10 kg.

Maksymalne wymiary bagażu rejestrowanego w linii Ryanair wynoszą 80 × 120 × 120 cm, a limity wagowe w zależności od wybranej opcji to 10, 20 i 23 kg.

Zobacz również:

Koniec dominacji samolotów na krótkich trasach? Pociągi oferują szybszy dojazd do centrów miast
Transport

Pociąg wygrywa z samolotem. Nawet 140 min oszczędności w podróży po Europie

Julia Król
Julia Król


''Wydarzenia'': Rewolucja w lotach z Krakowa. Zwiększone limity płynów w bagażuPolsat NewsPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze