Nowe zasady bagażu w Ryanair. Od listopada zmieniono czas odprawy

Od 10 listopada zmieniły się zasady linii Ryanair panujące na lotniskach. Nowy regulamin zobowiązuje pasażerów do nadania bagażu rejestrowanego co najmniej 60 minut przed planowanym odlotem. Wcześniej można było go nadać 40 minut przed odlotem.

Według linii lotniczej tylko 20 proc. pasażerów odprawia bagaż rejestrowany. Zmiana ta ma dać im więcej czasu na przejście przez kolejki do kontroli bezpieczeństwa i paszportów na lotnisku oraz dotarcie do bramki odlotów przed rozpoczęciem wejścia na pokład. Jest to szczególnie ważne w okresach wzmożonego ruchu. Dzięki temu zmniejszy się także liczba pasażerów spóźniających się na loty.

Pozostałe 80 proc. pasażerów, którzy skorzystają z lotów Ryanair i nie będą chcieli wydawać dodatkowych pieniędzy na bagaż rejestrowany, nie odczuje skutków 20-minutowej zmiany. Nadal będą musieli dokonać odprawy online przed podróżą na lotnisko, a następnie przejść bezpośrednio przez kontrolę bezpieczeństwa do bramki odlotów. Ryanair potwierdza, że odprawa przez internet musi być przeprowadzona najpóźniej 2 godziny przed planowanym odlotem.

Pasażerowie, którzy wykupili konkretne miejsce siedzące, mogą dokonać odprawy nawet 60 dni przed odlotem, natomiast jeśli miejsce zostaje przydzielone losowo, odprawa jest dostępna od 24 godzin do 2 godzin przed startem samolotu.

W godzinach szczytu pasażerowie mogą być zmuszeni do ustawienia się w kolejce do odprawy bagażu na długo przed upływem regulaminowych 60 minut, aby upewnić się, że dotrą na czas do stanowiska i uda im się odprawić bagaż.

Wielkie zmiany na korzyść pasażerów już od 2027 roku

W 2027 roku zostaną wprowadzone szersze przepisy. Od 23 października przyszłego roku wszystkie linie lotnicze działające w Unii Europejskiej będą musiały przestrzegać nowych wymogów dot. bagażu rejestrowanego i podręcznego. Pasażerowie będą mieli zagwarantowany bezpłatny bagaż podręczny - standardowy bilet będzie obejmować jedną małą torbę pod siedzeniem bez dodatkowych opłat. O tych oraz dodatkowych zmianach wprowadzonych w 2027 roku informowałam w GeekWeek.pl w październiku, otwiera się w nowym oknie.

Dopuszczalne wymiary i limity bagaży w Ryanairze

Przedmiot osobisty w Ryanair ma wymiary 40 × 30 × 20 cm i nie jest objęty limitem wagi. Może to być np. niewielki plecak, torebka lub torba na laptop. Choć nie obowiązuje limit wagowy, ograniczone wymiary sprawiają, że możliwości pakowania są niewielkie.

Istnieje również opcja dokupienia większego bagażu podręcznego. Taki bagaż trafia do schowka nad głową i jest dodatkowo płatny. W Ryanair duży bagaż ma wymiary 55 × 40 × 20 cm i maksymalną wagę 10 kg.

Maksymalne wymiary bagażu rejestrowanego w linii Ryanair wynoszą 80 × 120 × 120 cm, a limity wagowe w zależności od wybranej opcji to 10, 20 i 23 kg.



