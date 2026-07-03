Na pokładzie samolotu jest zazwyczaj dość chłodno. Temperatura w kabinie oscyluje w granicach 21-24 stopni Celsjusza. Nie jest to przypadek - linie lotnicze celowo utrzymują chłodne i świeże powietrze w samolotach, aby zapewnić pasażerom komfort oraz zadbać o ich zdrowie.

Zimno w samolocie ratuje ci życie. Sprawdź, dlaczego piloci celowo obniżają temperaturę

Jednym z ważniejszych powodów, dla których lepiej przebywać w chłodnej kabinie podczas lotów, jest odwodnienie. Suche powietrze może być przyczyną bólów i zawrotów głowy, skurczy mięśni i osłabienia. Niska temperatura pomaga minimalizować utratę wilgoci, ograniczając to ryzyko.

Podobnie sprawa ma się z omdlewaniem - wyższe temperatury sprzyjają rozszerzeniu naczyń krwionośnych, co prowadzi do spadku ciśnienia krwi i zwiększa możliwość utraty przytomności. Jeśli wokół panuje chłód, zmniejsza się częstotliwość wystąpienia tego typu nagłych przypadków zdrowotnych.

Zimno panujące w kabinie, w połączeniu z minimalną wilgocią powietrza i usuwaniem mikroorganizmów za pomocą systemu klimatyzacji, zmniejsza paradoksalnie ryzyko zachorowania podczas lotu. Bakterie i zarazki byłyby znacznie bardziej aktywne w cieplejszej kabinie.

Chłodna kabina ma też zastosowanie w sytuacjach awaryjnych - kiedy panują niskie temperatury, ludzie są znacznie bardziej czujni i świadomi, co pozwala im szybciej reagować, gdyby działo się coś złego.

Jednocześnie utrzymywanie niższej temperatury na pokładzie pomaga ograniczyć naturalne nagrzewanie się wnętrza i, szczególnie w przypadku długich lotów, zapewnić wszystkim pasażerom większy komfort.

Ważne jest także dbanie o sam samolot - chłodne powietrze jest niezbędne do odprowadzania ciepła w silniku. Dzięki temu zwiększa się ogólną wydajność i żywotność systemu.

Kto kontroluje temperaturę na pokładzie samolotu?

W Boeingach temperatura jest kontrolowana z kokpitu. Piloci regulują temperaturę tak, jak uważają za konieczne, za pomocą prostych pokręteł. W samolotach Airbus personel pokładowy ma kontrolę nad rzeczywistą temperaturą w kabinie za pomocą centralnego ekranu dotykowego, używając dokładnych wartości liczbowych.

Każdy samolot komercyjny posiada zintegrowany system kontroli środowiskowej (ECS), który zarządza ciśnieniem, temperaturą i jakością powietrza w kabinie.

Piloci w kokpicie mają swoją osobistą strefę ECS, ponieważ ta część samolotu jest wypełniona cieplejszym powietrzem, generowanym przez sprzęt nawigacyjny, komunikacyjny i radarowy.