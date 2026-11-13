W skrócie United Airlines zablokował możliwość rezerwacji biletów przez agentów AI, obawiając się o bezpieczeństwo danych pasażerów i ryzyko dokonania niezamierzonych zakupów.

Przewoźnik wskazuje na ryzyko naruszenia przepisów, które wymagają, by to człowiek osobiście potwierdzał bezpieczeństwo bagażu podczas procedur odprawy biletowo-bagażowej.

Mimo rozwoju narzędzi AI dane rynkowe wskazują na marginalne zainteresowanie klientów dokonywaniem zakupów za ich pośrednictwem, co potwierdzają statystyki firmy Uber.

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United Airlines blokuje agenty AI przy rezerwacji biletów

Linia lotnicza United Airlines podjęła decyzję o zmianie swoich zasad sprzedaży biletów, aby ograniczyć możliwość rezerwowania lotów przez agenty sztucznej inteligencji. Nowe przepisy obejmą nie tylko własną stronę internetową i aplikację przewoźnika, ale też zewnętrzne biura podróży i internetowe agregatory lotów.

W ten sposób United dołącza do rosnącego grona dużych przedsiębiorstw, takich jak JPMorgan Chase czy Amazon, które blokują zautomatyzowanym narzędziom dostęp do swoich usług. Głównym powodem takich działań jest chęć uniknięcia zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych i prywatnością użytkowników.

Rezerwowanie połączeń lotniczych to jedna z podstawowych funkcji konsumenckich agentów AI rozwijanych przez gigantów technologicznych, m.in. OpenAI czy Google. W przeciwieństwie do zwykłych czatbotów, takich jak podstawowy ChatGPT, oprogramowanie agentyczne jest projektowane do wykonywania konkretnych zadań w sieci, samodzielnej obsługi aplikacji czy nawigowania w przeglądarce internetowej w imieniu użytkownika.

Oficjalny komunikat w tej sprawie amerykański przewoźnik opublikował we środę, 11 listopada 2026 r., zapowiadając aktualizację polityki rezerwacyjnej i dystrybucyjnej. Firma zadeklarowała jednocześnie, że będzie na bieżąco monitorować rozwój osobistych asystentów AI pod kątem ochrony swoich pasażerów.

Linia lotnicza krytykuje udostępnianie danych narzędziom AI

Udostępnianie danych logowania lub kart płatniczych zewnętrznym narzędziom AI wiąże się według linii lotniczych ze zbyt dużym ryzykiem. Działania podejmowane przez takie oprogramowanie mogą prowadzić do naruszenia wrażliwych informacji, a w konsekwencji do "niezamierzonych zakupów, zmian na koncie lub wykorzystania mil MileagePlus" - wyjaśnia przewoźnik w opublikowanym oświadczeniu, otwiera się w nowym oknie.

Linia zwraca także uwagę na kwestie regulacyjne, jako że dopuszczenie sztucznej inteligencji do finalizowania transakcji mogłoby naruszać przepisy amerykańskiego Departamentu Transportu (DOT) oraz Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA).

Zgodnie z obowiązującym prawem podczas odprawy biletowo-bagażowej wyłącznie człowiek może złożyć prawnie wiążące oświadczenie, że w jego bagażu nie znajdują się materiały wybuchowe ani inne zakazane substancje.

W ramach wdrażanych zmian United Airlines zapowiada również rozbudowę swojego centrum zaufania cyfrowego (ang. Digital Trust Center). Pasażerowie znajdą tam szczegółowe informacje na temat nowych ograniczeń, sposobów zabezpieczania własnych kont i procedur postępowania w sytuacji, gdy agent AI wykona niepożądaną operację.

Southwest zachęca do rezerwacji biletów w ChatGPT

Linie lotnicze chcą chronić swój wizerunek przed wpadkami technologicznymi, jakie zdarzają się twórcom narzędzi agentycznych. Przykładem jest sytuacja, w której asystent Muse od firmy Meta przypadkowo ujawnił w sieci adres domowy jednego z użytkowników. Poza tym dla zarządu United równie istotne jest utrzymanie bezpośredniego kontaktu z podróżnymi - bez udziału dodatkowych pośredników technologicznych.

"Szczerze mówiąc, nie chcę tworzyć kolejnego pośrednika" - powiedział Scott Kirby, CEO United Airlines, cytowany przez "The Wall Street Journal". Szef linii od dłuższego czasu otwarcie wyraża dystans wobec tzw. handlu agentycznego, stawiając na rozwój własnej aplikacji mobilnej.

Nie wszyscy przewoźnicy przyjmują jednak tak restrykcyjną strategię wobec nowych technologii. Konkurencyjne linie Southwest stworzyły wręcz dedykowaną wtyczkę, dzięki której pasażerowie mogą wyszukiwać i rezerwować bilety bezpośrednio z poziomu ChatGPT.

Niskie zainteresowanie zakupami z użyciem AI

Decyzja o zablokowaniu agentów AI może nie odbić się negatywnie na wynikach sprzedaży United Airlines, bowiem tego typu narzędzia wciąż nie zdobyły masowej popularności wśród konsumentów.

Z danych przedstawionych przez firmę Uber podczas niedawnego omówienia wyników finansowych za trzeci kwartał wynika, że w tygodniu wokół Halloween platforma zrealizowała łącznie 320 mln przejazdów i dostaw.

W tej ogromnej skali udział autonomicznych asystentów okazał się marginalny - agenci AI odpowiadali za zaledwie 500 zamówień w usłudze Uber Eats i tylko cztery przejazdy pasażerskie. Takie statystyki pokazują, że zautomatyzowane zakupy nie stanowią obecnie realnego zagrożenia dla tradycyjnych kanałów sprzedaży.

Przekazanie sztucznej inteligencji dostępu do karty kredytowej budzi znacznie większe opory niż powierzenie jej hasła do skrzynki mailowej czy poproszenie o poranny przegląd wiadomości. Nawet jeśli aplikacje pokroju Muse od firmy Meta notują sporą liczbę pobrań, o czym informowaliśmy w GeekWeeku, to powierzanie im pełnej kontroli nad płatnościami wciąż nie jest na tyle bezproblemowe i niezawodne, by przekonać do siebie szerokie grono odbiorców.



