Wiadomo kto sfinansuje lądowisko śmigłowców Donalda Trumpa

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

Jeszcze w maju amerykańskie media ujawniły, że prezydent Donald Trump omawia budowę nowego lądowiska dla śmigłowców na terenie Białego Domu. Teraz przywódca USA ujawnił, kto według niego ma zapłacić za tę budowę. Ma to być firma Sikorsky, producent śmigłowców określanych Marine One, które transportują przywódców USA.

Śmigłowiec z napisem 'United States of America' ląduje na trawniku przed Białym Domem, w tle osoby na dachu.
Donald Trump zapowiada zbudowanie nowego lądowiska dla śmigłowców w Białym Domu. Wskazał, która firma pokryje koszty.Sgt. Hunter HelisWikimedia Commons

Trump o budowie nowego lądowiska Białego Domu. Wskazał firmę, która ma pokryć koszty

Jak podaje agencja Reuters, prezydent Donald Trump oświadczył, że firma Sikorsky, spółka zależna Lockheed Martin, sfinansuje budowę nowego lądowiska w Białym Domu przeznaczonego dla statków powietrznych nowej generacji. Jak powiedział prezydent, firma ma wydać około 5-6 milionów dolarów na granitowe lądowisko na południowym trawniku Białego Domu.

W specjalnym oświadczeniu podanym mediom Lockheed Martin potwierdził, że może potwierdzić przedział kwot darowizny podany przez Trumpa. Firma nie podała jednak konkretnej kwoty.

- Ta konkretna darowizna została przekazana na rzecz Służby Parków Narodowych. Nasza współpraca z rządem federalnym opiera się na rygorystycznych standardach etycznych i zgodności z przepisami oraz odbywa się w pełnej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami - głosi treść oświadczenia, podana przez Reuters.

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Cała sprawa odnosi się to do śmigłowców VH-92A Patriot. W założeniu mają zastąpić flotę starszych VH-3D Sea King i VH-60N White Hawk, które kolejno od 1978 i od 1988 roku tworzą flotę śmigłowców Marine One - maszyn formalnie należących do amerykańskiego Korpusu Piechoty Morskiej, używanych przez prezydenta USA najczęściej do transportu na lotnisko w bazie Andrews. Sikorsky otrzymał kontrakt na opracowanie nowych śmigłowców Marine One jeszcze w maju 2014 roku. VH-92A Patriot to specjalna wersja komercyjnego S-92 Superhawk, która została przygotowana do transportu prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz innych kluczowych urzędników administracji federalnej USA m.in. poprzez wykorzystanie systemów szyfrowanej komunikacji. Sikorsky miał dostarczyć 23 egzemplarze VH-92A Patriot, a ostatni z przekazano w lecie 2024 roku. 19 sierpnia 2024 roku śmigłowiec VH-92 odbył swój inauguracyjny lot jako Marine One, przewożąc ówczesnego prezydenta Joe Bidena z międzynarodowego lotniska O'Hare w Chicago na stadion Soldier Field w drodze na Krajową Konwencję Partii Demokratycznej.

Wojskowy helikopter z charakterystycznym malowaniem, flagą Stanów Zjednoczonych i napisem 'United States of America' w locie na tle jasnego nieba.
VH-92A Patriot w locie.Cpl. Eric HuynhWikimedia Commons

VH-3D Sea King miały być wycofane ze służby już w tym roku, lecz ich wykorzystanie zostanie wydłużone co najmniej do 2027 roku. Nowe śmigłowce VH-92A Patriot mają dwa mocniejsze silniki General Electric CT7-8A, a ich wydechy są skierowane w dół, co powoduje niszczenie trawnika. To jeden z powodów, dlaczego użycie tych śmigłowców ma być ograniczone, a Trump wymaga budowy nowego lądowiska.

- Nie powiedzieli nam, jak potężne były te helikoptery, i czuli się z tego powodu trochę winni - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym w kontekście donacji firmy Sikorsky.

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