Wiadomo kto sfinansuje lądowisko śmigłowców Donalda Trumpa

Trump o budowie nowego lądowiska Białego Domu. Wskazał firmę, która ma pokryć koszty

Jak podaje agencja Reuters, prezydent Donald Trump oświadczył, że firma Sikorsky, spółka zależna Lockheed Martin, sfinansuje budowę nowego lądowiska w Białym Domu przeznaczonego dla statków powietrznych nowej generacji. Jak powiedział prezydent, firma ma wydać około 5-6 milionów dolarów na granitowe lądowisko na południowym trawniku Białego Domu.

W specjalnym oświadczeniu podanym mediom Lockheed Martin potwierdził, że może potwierdzić przedział kwot darowizny podany przez Trumpa. Firma nie podała jednak konkretnej kwoty.

- Ta konkretna darowizna została przekazana na rzecz Służby Parków Narodowych. Nasza współpraca z rządem federalnym opiera się na rygorystycznych standardach etycznych i zgodności z przepisami oraz odbywa się w pełnej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami - głosi treść oświadczenia, podana przez Reuters.

Nowe śmigłowce prezydenta USA niszczą trawnik Białego Domu

Cała sprawa odnosi się to do śmigłowców VH-92A Patriot. W założeniu mają zastąpić flotę starszych VH-3D Sea King i VH-60N White Hawk, które kolejno od 1978 i od 1988 roku tworzą flotę śmigłowców Marine One - maszyn formalnie należących do amerykańskiego Korpusu Piechoty Morskiej, używanych przez prezydenta USA najczęściej do transportu na lotnisko w bazie Andrews. Sikorsky otrzymał kontrakt na opracowanie nowych śmigłowców Marine One jeszcze w maju 2014 roku. VH-92A Patriot to specjalna wersja komercyjnego S-92 Superhawk, która została przygotowana do transportu prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz innych kluczowych urzędników administracji federalnej USA m.in. poprzez wykorzystanie systemów szyfrowanej komunikacji. Sikorsky miał dostarczyć 23 egzemplarze VH-92A Patriot, a ostatni z przekazano w lecie 2024 roku. 19 sierpnia 2024 roku śmigłowiec VH-92 odbył swój inauguracyjny lot jako Marine One, przewożąc ówczesnego prezydenta Joe Bidena z międzynarodowego lotniska O'Hare w Chicago na stadion Soldier Field w drodze na Krajową Konwencję Partii Demokratycznej.

VH-92A Patriot w locie. Cpl. Eric Huynh Wikimedia Commons

VH-3D Sea King miały być wycofane ze służby już w tym roku, lecz ich wykorzystanie zostanie wydłużone co najmniej do 2027 roku. Nowe śmigłowce VH-92A Patriot mają dwa mocniejsze silniki General Electric CT7-8A, a ich wydechy są skierowane w dół, co powoduje niszczenie trawnika. To jeden z powodów, dlaczego użycie tych śmigłowców ma być ograniczone, a Trump wymaga budowy nowego lądowiska.

- Nie powiedzieli nam, jak potężne były te helikoptery, i czuli się z tego powodu trochę winni - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym w kontekście donacji firmy Sikorsky.