Inwestycja Ryanair w Polsce? Na celowniku Sosnowiec

Ryanair, największe w Europie tanie linie lotnicze z główną siedzibą w Dublinie w Irlandii, ma w planach budowę nowego dużego centrum serwisowania silników lotniczych.

Na celowniku jest Polska - projekt może zostać zrealizowany w Sosnowcu (woj. śląskie). Mowa o inwestycji opiewającej na ok. 500 milionów euro.

- Robimy wszystko, żeby w Sosnowcu był Ryanair. Wszystko rozstrzygnie się do końca tego roku - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" Rafał Żelazny, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE).

Nowe centrum serwisowania silników lotniczych

Ryanair dąży do uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców usług (MRO: Maintenance, Repair and Overhaul). Projekt zakłada budowę nowoczesnego centrum obsługi, napraw i konserwacji silników z zaawansowaną infrastrukturą. Logistyka ma tu równie duże znaczenie, co przestrzeń hangarowa.

- MRO silników to nie jest standardowa hala produkcyjna. Zakłady wymagają stanowisk demontażu, badań nieniszczących, sprzętu do wyważania, stref czystych, narzędzi nadzorowanych przez producentów OEM oraz często dedykowanych stanowisk testowych. Obciążenia powierzchni, udźwig dźwigu i kontrola warunków środowiskowych przekraczają typowe wymagania produkcyjne - podaje "WRO Industrial".

O planach Ryanair wiadomo od kilku miesięcy, Polska propozycja konkuruje z ofertą z Hiszpanii. Teraz pojawiły się nowe informacje. Według "Dziennika Zachodniego" patrząc na toczące się rozmowy, prezes KSSE wysoko ocenia szanse Sosnowca - 80:20 na korzyść polskiego miasta.

Inwestycja została pomyślnie zweryfikowana w ramach Programu Wspierania Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej na lata 2011-2030, a Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydała decyzję o wsparciu projektu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

- Po pierwsze, Ryanair ma decyzję o wsparciu wydaną przez KSSE (czyli tzw. efekt zachęty). Od tego momentu każdy ich wydatek kwalifikowany jest objęty zwolnieniem podatkowym. Po drugie, otrzymali grant rządowy i podpisali stosowną umowę. Czy to oznacza, że wbiją łopatę? Do rozpoczęcia inwestycji zawsze mogą powiedzieć: "Nie chcę tego grantu. Nie wykorzystałem z niego złotówki, więc nie inwestuję". Robimy, co w naszej mocy, żeby inwestycja się zmaterializowała i jesteśmy w tym względzie optymistami - dodaje prezes KSSE cytowany przez "Dziennik Zachodni".

Sosnowiec konkuruje z ofertą z Hiszpanii. 123RF/PICSEL

Centrum Ryanair. Polska konkuruje z Hiszpanią

Irlandzki przewoźnik niskokosztowy nie po raz pierwszy bada Polskę pod lokalizację swoich przedsięwzięć - Ryanair posiada już bazę serwisową we Wrocławiu czy centrum kontroli obsługi w Warszawie.

Eddie Wilson, dyrektor generalny Ryanair DAC, określił nowy projekt jako wieloletnią inwestycję, zakładającą minimum 50 lat planowanej działalności. Kluczowe znaczenie co do decyzji mają odpowiednie miejsce, rekrutacja personelu oraz stabilność regulacyjna, informuje "WRO Industrial".

Ostateczna decyzja dotycząca lokalizacji ma zapaść do końca 2026 roku. Jeśli oferta z Polski wygra, prace budowlane nad nowym centrum Ryanair w Sosnowcu mogłyby rozpocząć się na początku 2027 roku.

Uruchomienie zakładu planowane jest na 2029 rok - szacuje się, że nowy obiekt stworzy ok. 600 nowych wykwalifikowanych stanowisk pracy.



