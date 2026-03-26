Wielkanocny strajk w Hiszpanii paraliżuje ruch lotniczy

Planowany na Wielkanoc 2026 strajk na hiszpańskich lotniskach może poważnie zakłócić podróże milionów pasażerów. Akcja protestacyjna ma objąć pracowników obsługi naziemnej zatrudnionych przez firmę Groundforce, działającej na kilkunastu kluczowych portach lotniczych w kraju. Wielkanoc to jeden z okresów, gdzie Polacy chętnie wyjeżdżają, a Hiszpania od lat jest popularną destynacją na krótki lub dłuższy wypad. Niestety w tym roku cały wyjazd może wiązać się z ogromnymi utrudnieniami.

Strajk ma rozpocząć się 27 marca i przyjąć formę bezterminową. Pracownicy planują przerywać pracę cyklicznie - w wybrane dni tygodnia, także w okresie od 2 do 6 kwietnia, w kilku przedziałach godzinowych - a dodatkowo zapowiedziano także całodobowe protesty w najbardziej newralgicznych terminach.

Które lotniska są narażone na strajki w Hiszpanii?

Najbardziej narażone na utrudnienia będą największe lotniska w Hiszpanii: Barajas, Malaga-Costa del Sol, Alicante-Elche, Palma de Mallorca, Barcelona-El Prat i Sewilla. Problemy mogą także dotknąć portów na popularnych wyspach turystycznych.

Zakłócenia mogą obejmować ogromne opóźnienia lotów, problemy z obsługą bagażu oraz wydłużone kolejki na lotniskach. Eksperci ostrzegają, że skala utrudnień może być szczególnie duża, ponieważ strajk przypada na jeden z najbardziej intensywnych okresów podróżniczych roku.

Dodatkowym czynnikiem komplikującym sytuację jest wdrażanie nowego unijnego systemu kontroli granicznej (EES), który już teraz powoduje wydłużenie odpraw. W połączeniu ze strajkami może to doprowadzić do poważnych zatorów i chaosu na lotniskach.

Związki zawodowe twierdzą, że przyczyną działań są spory dotyczące praw pracowników i warunków pracy, w tym wynagrodzeń. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, utrudnienia mogą utrzymywać się przez dłuższy czas, wpływając nie tylko na ruch turystyczny, ale te na funkcjonowanie całego sektora lotniczego w Hiszpanii.

Pilne ostrzeżenia o utrudnieniach dla pasażerów

Podróżni już zostali ostrzeżeni, że mogą spodziewać się długich kolejek przy odprawie i nadaniu bagażu, a także wolniejszego wejścia na pokład i wyjścia z samolotu oraz możliwych opóźnień w odbiorze bagażu. Opóźnienia dotkną szczególnie podróżujących z bagażem rejestrowanym, dlatego lepiej bądź na lotnisku znacznie wcześniej, jeśli wybierasz się w najbliższym czasie w tamte rejony.

Ciężko przewidzieć skalę utrudnień na ten moment z powodu nieregularności strajków, jednak może dojść nawet do odwołań lotów.

