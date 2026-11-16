Powstaje autorski system punktowy dla pasażerów Wizz Aira

Wizz Air rozważa wprowadzenie pełnoprawnego programu lojalnościowego. Pasażerowie mieliby możliwość zbierania punktów, a później wymianę ich na loty lub dodatkowe usługi. Plany te potwierdził Ian Malin, chief commercial officer Wizz Aira w rozmowie z Fly4free.pl.

- Chcemy utrzymać przy sobie naszych pasażerów i dlatego myślimy o uruchomieniu dużego programu lojalnościowego, z którego podróżni będą czerpać korzyści - powiedział Malin.

Do tej pory węgierska linia lotnicza miała już programy MultiPass i All You Can Fly. WIZZ MultiPass to roczny abonament lotniczy, który umożliwia regularne podróżowanie w stałej cenie co miesiąc. W każdym miesiącu można wykonać jeden lot w jedną lub obie strony, w zależności od wybranego wariantu. All You Can Fly pozwala natomiast na nielimitowane podróże po uiszczeniu opłaty. Loty można rezerwować w krótkim oknie czasowym, maksymalnie 3 dni przed odlotem.

Wizz Air idzie w ślady gigantów

Teraz, opracowując nowy program, Wizz Air chce czerpać inspirację z amerykańskich tanich linii lotniczych. Tam podobne programy są już rozwinięte, jednak linia nie chce dołączać do programu obsługiwanego przez innego przewoźnika, tylko stworzyć swój własny.

Jesteśmy na tyle dużą linią, że możemy sobie pozwolić na własny program, bez potrzeby tworzenia dodatkowych komplikacji

- Na razie nie mamy żadnych szczegółowych planów, ale myślimy o takim programie, który pomógłby czerpać dodatkowe korzyści zarówno nam, jak i pasażerom. To byłby klasyczny program ze zbieraniem punktów czy mil, które później można będzie zamienić na bilety lub dodatkowe usługi - dodał Ian Malin.

Już wcześniej Wizz Air próbował z pełnym sukcesem rozwijać usługi typu premium. Wizz Class, która została wprowadzona m.in. w Polsce, to niskobudżetowa klasa biznes w taniej linii lotniczej. Polega na pustym środkowym miejscu w pierwszym rzędzie, gdzie jest także więcej miejsca na nogi. W tym planie linia gwarantuje także bezpłatną przekąskę i napój oraz pierwszeństwo wejścia na pokład.

- W jej przypadku nie chodzi zresztą tylko o miejsce w pierwszym rzędzie, ale przede wszystkim o gwarancję przestrzeni na bagaż w schowku nad głową. Z pewnością Wizz Class będzie zresztą ewoluować, bo będziemy mogli ją łączyć z innymi produktami, na przykład z dostępem do internetu od Starlinka - podsumował Malin.



