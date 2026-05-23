Rewolucja w transporcie międzykontynentalnym już wkrótce?

Najnowszy projekt japońskich naukowców brzmi niemal jak wizja wyjęta z filmu science fiction. Badacze pracują nad silnikiem hipersonicznym, który w przyszłości może diametralnie skrócić czas podróży między kontynentami. Jeśli rozwój technologii przebiegnie zgodnie z planem, lot z Japonii do Stanów Zjednoczonych mógłby trwać zaledwie około dwóch godzin.

Za nowatorskim silnikiem stoi zespół ekspertów współpracujących z Japońską Agencją Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA), a także naukowcy z kilku uczelni, w tym Uniwersytetu Waseda, Uniwersytetu Tokijskiego oraz Uniwersytetu Keio.

Prędkość Mach 5 na wyciągnięcie ręki

Niedawno przeprowadzono udany test eksperymentalnego silnika typu ramjet, który ma umożliwić osiąganie prędkości rzędu Mach 5, czyli około pięciokrotności prędkości dźwięku. Dla porównania legendarny samolot pasażerski Concorde osiągał maksymalnie około Mach 2.

Silnik ramjet nie posiada ruchomych sprężarek ani turbin. Zamiast tego działa jak aerodynamiczna "rura", która spręża powietrze wyłącznie dzięki swojej ogromnej prędkości lotu. Zanim więc będzie gotowy do pracy, potrzeba dodatkowych systemów rozpędzających podczas startu.

Czy hipersoniczny samolot zrewolucjonizuje podróże? Jeszcze długa droga przed nami

Test nie oznacza jednak, że hiperszybkie samoloty już za chwilę pojawią się na lotniskach. Inżynierowie sprawdzali działanie technologii w warunkach laboratoryjnych, symulując lot na wysokości około 25 kilometrów, gdzie atmosfera jest znacznie rzadsza niż na pułapie zwykłych samolotów pasażerskich. Podczas eksperymentu wykorzystano niewielki model maszyny, którego zadaniem było potwierdzenie, czy napęd oraz zabezpieczenia termiczne poradzą sobie przy ogromnych przeciążeniach i temperaturach.

Jednym z największych wyzwań okazuje się właśnie temperatura. Przy prędkościach hipersonicznych powietrze wokół kadłuba mocno się nagrzewa, a powierzchnia samolotu może osiągać nawet około 1000 stopni Celsjusza. To sprawia, że konstrukcja musi być odporna na ekstremalne warunki, a elektronika i systemy sterowania odpowiednio chronione przed przegrzaniem.

Twórcy projektu zakładają, że w przyszłości samolot mógłby przewozić pasażerów między Tokio a zachodnim wybrzeżem USA w czasie krótszym niż wiele dzisiejszych lotów krajowych. Pojawiają się nawet koncepcje rozbudowania konstrukcji o dodatkowy napęd rakietowy, który pozwoliłby osiągać wysokości bliskie granicy kosmosu. Na razie jednak to przede wszystkim ambitny eksperyment technologiczny, a nie gotowy środek transportu.

