W skrócie Eurowings uruchomiło konkurs Name a Plane, w którym na kadłubach czterech samolotów Airbus A320 zostaną umieszczone imiona osób wyróżniających się altruizmem i empatią.

Osoby pełnoletnie mogą przesyłać zgłoszenia poprzez formularz na stronie internetowej linii lotniczej od 21 września do 11 października 2026 roku.

Zwycięzców wybierze jury, a ich imiona zostaną ogłoszone w grudniu 2026 roku, kiedy to maszyny z nowymi patronami zaczną regularne loty z pasażerami.

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Eurowings doceni cichych bohaterów dnia codziennego

Eurowings, niemiecka linia lotnicza wchodząca w skład grupy Lufthansa, uruchamia nietypowy konkurs dla mieszkańców Europy. Zamiast standardowych prezentów, takich jak kwiaty czy czekoladki, przewoźnik daje okazję do zaprezentowania imienia bliskiej osoby na kadłubie samolotu. Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi na ludzi, którzy altruistycznie, bez dbania o rozgłos ułatwiają życie swoim bliskim oraz lokalnym społecznościom.

Projekt skierowany jest do osób wyróżniających się empatią, wsparciem i umiejętnością doceniania innych w codziennych sytuacjach. Zgłoszenia mogą dotyczyć działań w obrębie rodziny, grona znajomych, organizacji pozarządowych, klubów czy wolontariatu. Liczy się przede wszystkim realny wpływ, jaki dana osoba ma na otoczenie, a nie wielkość czy widowiskowość samych gestów.

Organizatorzy podkreślają, że za każdą podróżą lotniczą stoi potrzeba łączenia ludzi i zbliżania ich do tych, którzy są dla nich najważniejsi. Konkurs stanowi próbę publicznego nagrodzenia cichych bohaterów dnia codziennego. "Udostępnienie miejsca na nazwisko na jednym z naszych samolotów to nasz sposób na przekazanie temu wkładowi uznania, na jakie zasługuje" - skomentował Max Kownatzki, prezes Eurowings. Szef linii zaznaczył również, że to często drobne, powszednie gesty przynoszą największą zmianę.

Nazwij samolot. Jak wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie "Name a Plane", należy opisać historię wybranej osoby i wyjaśnić, w jaki sposób ułatwia ona życie innym. Opis musi zmieścić się w przedziale od 250 do 400 znaków. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej eurowings.com/nameaplane, otwiera się w nowym oknie od 21 września do 11 października 2026 r.

Uczestnictwo w akcji jest zastrzeżone dla osób pełnoletnich (które skończyły 18 lat) i mieszkających na terenie Europy. Udział zatem mogą wziąć także Polacy. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie. "Szukamy ludzi, którzy uosabiają ducha kampanii poprzez zmianę, jaką przynoszą innym" - wyjaśnia przedstawiciel Eurowings.

Po zakończeniu przyjmowania formularzy nadesłane historie zostaną poddane weryfikacji. Ostatecznego wyboru dokona powołane jury, które wyłoni dokładnie czterech zwycięzców wpisujących się w założenia konkursu.

Samoloty z nowymi patronami wzbiją się w powietrze

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu 2026 r., kiedy to opinia publiczna pozna pierwsze cztery wybrane osoby oraz ich poruszające historie. Imiona laureatów zostaną umieszczone w widocznym miejscu na kadłubach czterech samolotów Airbus A320 należących do floty Eurowings.

Taka forma podziękowania ma mieć charakter trwały i wykraczać daleko poza sam moment ogłoszenia wyników. Imię na poszyciu maszyny stanie się dostrzegalnym symbolem wdzięczności i szacunku dla bezinteresownej pracy na rzecz innych.

Napisy na samolotach pozostaną obecne podczas codziennych rejsów pasażerskich realizowanych przez te jednostki. Linia lotnicza zachęca wszystkich zainteresowanych do dzielenia się swoimi opowieściami i zgłaszania kandydatów do tego wyróżnienia przed upływem wyznaczonego terminu.



