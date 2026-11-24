Ryanair wydłuża czas na darmową odprawę do 72 godzin. Jest też haczyk

Ryanair ciągle coś zmienia. Ostatnio informowałam w GeekWeek.pl o nowych zasadach odprawy bagażowej - od listopada należy stawić się na stanowisku odprawy minimum godzinę przed planowanym startem samolotu, aby móc wejść na pokład, otwiera się w nowym oknie.

Na początku listopada linia lotnicza wydłużyła też czas na darmową odprawę dla pasażerów z bezpłatnymi, losowymi miejscami. Teraz podróżujący mogą to zrobić nie 24 godziny przed odlotem, ale nawet 72 godziny.

Wcześniej przez lata darmowa odprawa w Ryanair była mocno ograniczana. Do 2016 roku, nie mając wykupionych miejsc płatnych, można było się odprawić na 7 dni przed startem. Później zostało to skrócone do 4 dni, następnie do 48 godzin, a od 2021 roku były to niezmiennie 24 godziny. W ten sposób linia lotnicza chciała zachęcić do wykupowania miejsc płatnych - jeśli podróżujący wybierze swoje miejsce, będzie miał aż 60 dni na odprawę.

Obecnie Ryanair postanowił dać trochę luzu swoim klientom, umożliwiając bezpłatną odprawę na 72 godziny przed planowanym odlotem. Linia wciąż jednak zachęca do wykupowania miejsc dedykowanych. Jeśli pasażerowie z jednej rezerwacji nie dopłacą za tę usługę, prawdopodobnie zostaną rozdzieleni na czas lotu.

Linia opóźnia moment przydzielania losowych miejsc

W dodatku, żeby nie było zbyt kolorowo, Ryanair znacznie skrócił czas informowania o przydzielonych miejscach. Podróżujący, którzy nie wykupią miejsc płatnych, mogą dowiedzieć się o tym, gdzie będą siedzieć przez cały lot, dopiero 3 godziny przed startem.

Jest to kolejna zachęta do wykupienia płatnego miejsca - jednak irlandzka linia tłumaczy, że pasażerowie sami chcieli tych zmian. Okazuje się bowiem, iż niektórzy narzekali, że nie mogą zarezerwować swojego preferowanego miejsca w dniu podróży, ponieważ zostało już ono oddane jako darmowe miejsce na 24 godziny przed odlotem.

- Podróżnym, którzy decydują się na darmowy wybór losowego miejsca, najwyraźniej nie zależy na tym, gdzie siedzą, a ich cyfrowe karty pokładowe zostają automatycznie zaktualizowane o numer miejsca na 3-4 godziny przed wylotem - poinformował Ryanair.



