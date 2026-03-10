1800 skanów mózgu ujawniło prawdę. Odkryto trzy odmiany ADHD

ADHD jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń neurorozwojowych. Choć nazwa sugeruje głównie problemy z koncentracją i nadpobudliwość, lekarze od dawna obserwują, że objawy mogą wyglądać bardzo różnie u poszczególnych osób.

Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie JAMA Psychiatry sugeruje, że za jedną diagnozą mogą kryć się co najmniej trzy różne biologiczne warianty zaburzenia. Zespół kierowany przez dr. Nanfanga Pana przeanalizował dane z badań mózgu aż 1831 uczestników. Naukowcy wykorzystali skany MRI oraz informacje kliniczne, aby sprawdzić, czy w strukturze mózgu osób z ADHD można znaleźć powtarzalne wzorce.

Wynik okazał się zaskakująco wyraźny. Analiza ujawniła trzy różne biotypy ADHD, czyli odmiany zaburzenia związane z odmiennymi wzorcami działania sieci mózgowych.

Diagnostyka od strony mózgu

Tradycyjnie ADHD diagnozuje się na podstawie objawów opisanych w klasyfikacji DSM. To system oparty na uzgodnieniach ekspertów psychiatrii. Badacze postanowili jednak odwrócić tę logikę i zacząć nie od objawów, lecz od biologii mózgu.

W tym celu wykorzystali metodę analizy tzw. sieci podobieństwa morfometrycznego. Pozwala ona badać mózg nie jako zestaw oddzielnych struktur, lecz jako sieć współpracujących regionów.

Dzięki temu podejściu naukowcy mogli sprawdzić, czy u części pacjentów powtarzają się podobne wzorce zmian w konkretnych obwodach mózgu. Dane analizowano przy pomocy modeli statystycznych oraz algorytmu klastrowania HYDRA, który pomaga wykrywać ukryte grupy w dużych zbiorach danych.

Każdy biotyp ma inne objawy

Analiza wykazała trzy wyraźne grupy pacjentów.

Pierwszy biotyp to cięższa postać ADHD o charakterze mieszanym, w której pojawiają się zarówno problemy z uwagą i nadpobudliwość, jak i trudności z regulacją emocji.

Drugi biotyp charakteryzuje się przede wszystkim impulsywnością i nadmierną aktywnością.

Trzeci natomiast dotyczy głównie problemów z koncentracją uwagi.

Co ważne, każdemu z tych wariantów odpowiadały inne zmiany w sieciach mózgowych. W pierwszym przypadku dotyczyły one obwodu obejmującego przyśrodkową korę przedczołową i gałkę bladą. W drugim pojawiały się w połączeniach między przednią częścią zakrętu obręczy a gałką bladą. W trzecim były związane z górnym zakrętem czołowym.

W stronę bardziej dopasowanego leczenia

Zdaniem autorów badania takie podejście może pomóc lepiej zrozumieć, dlaczego ADHD wygląda tak różnie u różnych osób. Zamiast traktować wszystkich pacjentów jako jedną grupę, lekarze mogliby w przyszłości dobierać metody leczenia do konkretnego profilu biologicznego mózgu.

Źródło: Medical Xpress

Publikacja: Nanfang Pan et al, Mapping ADHD Heterogeneity and Biotypes by Topological Deviations in Morphometric Similarity Networks, JAMA Psychiatry (2026). DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2026.0001

Naukowcy odkryli sekret koni. Potrafią gwizdać… krtanią © 2026 Associated Press