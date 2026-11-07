Nie chodzi o całkowite wyeliminowanie soli z diety, lecz o zmianę jej składu. W zamienniku część chlorku sodu, czyli głównego składnika tradycyjnej soli kuchennej, zastępuje się chlorkiem potasu. W modelu wykorzystanym przez badaczy proporcje wynosiły 75 proc. chlorku sodu i 25 proc. chlorku potasu. Taki produkt przypomina zwykłą sól, a jego smak i zastosowanie w kuchni pozostają podobne.

Dlaczego miałoby to działać? Nadmiar sodu sprzyja podwyższaniu ciśnienia tętniczego, natomiast potas pomaga je obniżać. Zmiana składu soli pozwala więc jednocześnie ograniczyć spożycie sodu i zwiększyć podaż potasu. Wysokie ciśnienie jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka udarów mózgu, zawałów serca i przewlekłej choroby nerek.

Niemal 3 mln zgonów mniej każdego roku?

Zespół naukowców przeanalizował pięć scenariuszy zastępowania zwykłej soli produktem wzbogaconym w potas. Uwzględniono zarówno sól dodawaną podczas gotowania i przy stole, jak i tę wykorzystywaną w żywności przetworzonej oraz posiłkach restauracyjnych.

Największe korzyści przyniosłoby powszechne zastąpienie obu rodzajów soli. Według modelu mogłoby ono zapobiec rocznie 2,96 mln zgonów i 10,17 mln nowych przypadków chorób sercowo-naczyniowych oraz przewlekłych chorób nerek. Oznaczałoby to ograniczenie około 14,6 proc. zgonów związanych z tymi schorzeniami.

Nawet częściowa zmiana przynosiłaby znaczące efekty. Zastąpienie wyłącznie soli używanej w gospodarstwach domowych mogłoby zapobiec 1,85 mln zgonów rocznie. W przypadku soli wykorzystywanej w produktach przetworzonych i restauracjach szacunek wyniósł 1,56 mln.

Największe bezwzględne korzyści odnotowano w prognozach dla Chin i Indii. Wynika to między innymi z liczby mieszkańców, wysokiego spożycia soli i dużego obciążenia chorobami układu krążenia.

Nie każdy powinien sięgać po sól potasową

Nowy zamiennik nie jest jednak rozwiązaniem odpowiednim dla wszystkich. Zwiększenie podaży potasu może być niebezpieczne dla osób z zaburzeniami jego wydalania, zwłaszcza z zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek. Nadmierne stężenie potasu we krwi, czyli hiperkaliemia, może prowadzić do groźnych zaburzeń rytmu serca.

W analizie oszacowano, że wśród osób z zaawansowaną chorobą nerek globalna zamiana soli mogłaby zapobiec około 750 tys. zgonów sercowo-naczyniowych, ale jednocześnie potencjalnie doprowadzić do około 100 tys. zgonów związanych z hiperkaliemią. Bilans pozostawał więc korzystny, jednak ryzyka nie można ignorować.

Światowa Organizacja Zdrowia już w 2025 roku opublikowała wytyczne dotyczące stosowania zamienników soli o obniżonej zawartości sodu i zawierających potas. Zalecenie dotyczy dorosłych, ale wyklucza między innymi osoby z chorobami nerek lub innymi schorzeniami i okolicznościami utrudniającymi wydalanie potasu. Nie obejmuje również dzieci i kobiet w ciąży.



