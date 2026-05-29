Projekt został wybrany w konkursie "Teaming for Excellence" programu Horyzont Europa, jednym z najbardziej wymagających i prestiżowych mechanizmów finansowania badań w UE. Z ponad 340 zgłoszeń wyłoniono zaledwie 19 najlepszych projektów, a wśród nich znalazł się właśnie wrocławski Instytut Chorób Serca, który stworzy centrum doskonałości RAPTOR-HF. To projekt budowany we współpracy z absolutną światową czołówką, tj. Charité w Berlinie oraz University of Oxford.

Wejście do naukowej elity

W tego typu konkursach nie wystarczy dobry pomysł, bo ocenie podlega cały ekosystem - potencjał uczelni, jakość zarządzania, zdolność do współpracy międzynarodowej i realny wpływ na rozwój nauki. W praktyce oznacza to, że Wrocław został uznany za miejsce zdolne do stworzenia ośrodka na poziomie najlepszych instytucji w Europie.

Projekt będzie realizowany przez sześć lat i zakłada stworzenie nowoczesnego, częściowo autonomicznego centrum badawczego, ściśle współpracującego z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. Jak podkreśla rektor uczelni prof. Piotr Ponikowski, inspiracją były najlepsze ośrodki kardiologiczne świata:

Trzydzieści lat temu nie przypuszczałem, że dziś we Wrocławiu dostaniemy szansę stworzenia podobnego ośrodka.

Koniec leczenia "jednym schematem"

Kluczowym celem projektu jest rozwój medycyny precyzyjnej w kardiologii. Niewydolność serca to choroba o wielu przyczynach i różnych przebiegach, a mimo to często leczona jest według jednego schematu. To ma się zmienić, bo jak podkreślają badacze: "Przyszłość to leczenie szyte na miarę. Każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia". Dzięki nowym badaniom możliwe będzie dokładniejsze rozpoznawanie różnych typów choroby, wcześniejsze wykrywanie zagrożeń i lepsze dopasowanie terapii.

Efekty projektu mogą być odczuwalne nie tylko w laboratoriach, ale przede wszystkim w praktyce klinicznej. Lepsza diagnostyka i precyzyjne leczenie to szansa na zmniejszenie liczby hospitalizacji, wcześniejsze wykrywanie choroby oraz rozwój nowych metod leczenia i leków. To szczególnie istotne, ponieważ niewydolność serca pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów w Europie.

Projekt RAPTOR-HF ma również wymiar strategiczny. Jego celem jest stworzenie środowiska, które przyciągnie młodych badaczy z zagranicy i pozwoli skutecznie konkurować o kolejne europejskie granty. To oznacza, że Wrocław może stać się jednym z najważniejszych punktów na mapie europejskiej kardiologii.





