Zaledwie pięć minut umiarkowanego ruchu dziennie może realnie zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci. W skali populacji oznacza to potencjalnie miliony uratowanych istnień, a wszystko dzięki zmianie, którą można wprowadzić od ręki.

Mała zmiana, duży efekt

Wnioski pochodzą z szerokiej analizy obejmującej około 150 tys. dorosłych z Europy i Ameryki Północnej. Naukowcy sprawdzali, jak niewielkie różnice w codziennej aktywności przekładają się na zdrowie i długość życia.

Efekt okazał się wyraźny i niezwykle zaskakujący, bo już kilka minut aktywności dziennie, jak szybki spacer, wejście po schodach czy jazda na rowerze, wiązało się ze znaczącym spadkiem ryzyka zgonu w młodszym wieku.

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Ruch w codzienności ma znaczenie

Badanie wpisuje się w coraz silniejszy trend w naukach o zdrowiu, tj. odejście od myślenia o aktywności wyłącznie jako o treningu. Zamiast tego eksperci zwracają uwagę na tzw. mikroaktywność, czyli krótkie, rozproszone w ciągu dnia epizody ruchu. Może to być wszystko, co przyspiesza tętno - sprzątanie, taniec, szybkie wejście po schodach czy kilka przysiadów między obowiązkami.

Tego typu "przekąski ruchowe" działają kumulacyjnie, wielokrotnie pobudzając metabolizm i układ krążenia w ciągu dnia. Co istotne, najwięcej mogą na tym zyskać osoby najmniej aktywne, bo w ich przypadku nawet minimalny ruch to ogromna różnica.

Siedzenie skraca życie

Równie ważne jak zwiększenie ruchu jest ograniczenie bezruchu, bo analizy pokazują, że skrócenie czasu spędzanego w pozycji siedzącej o zaledwie pół godziny dziennie może zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci o około 7 proc. To kluczowe w kontekście współczesnego stylu życia, w którym wiele godzin dziennie spędzamy przed ekranami, a brak ruchu jest jednym z głównych czynników rozwoju chorób przewlekłych.

Eksperci podkreślają, że najważniejsza jest konsekwencja. Nawet niewielka aktywność, jeśli powtarzana codziennie, przynosi długofalowe efekty. Nie oznacza to, że intensywny trening nie ma sensu, wręcz przeciwnie - zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia nadal mówią o co najmniej 150 minutach umiarkowanej aktywności tygodniowo. Jednak dla osób, które nie są w stanie osiągnąć tego poziomu, każda dodatkowa minuta ruchu ma znaczenie.

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