W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Science porównano decyzje setek lekarzy z wynikami modeli AI, w tym systemu opartego na technologii OpenAI. Wyniki są zaskakujące, bo w analizie 76 przypadków z bostońskiego szpitala AI trafnie lub bardzo blisko trafnie zdiagnozowało 67 proc. pacjentów, tymczasem lekarze osiągnęli wynik na poziomie 50-55 proc. Gdy dostępnych było więcej danych, skuteczność AI wzrosła do 82 proc., podczas gdy lekarze osiągali 70-79 proc.

Sztuczna inteligencja lepsza w planowaniu leczenia

Jeszcze większą różnicę zauważono w zadaniach dotyczących planów leczenia. AI osiągnęło 89 proc. poprawnych rekomendacji, podczas gdy grupa 46 lekarzy uzyskała zaledwie 34 proc. przy użyciu tradycyjnych narzędzi, jak wyszukiwarki internetowe. W jednym z przypadków AI poprawnie zidentyfikowała powikłania u pacjenta z zakrzepem płucnym, wskazując na nieoczywisty czynnik - chorobę autoimmunologiczną, która została przeoczona przez lekarzy.

Mimo imponujących wyników naukowcy studzą emocje. Jak podkreśla Arjun Manrai z Harvard Medical School, wyniki nie oznaczają końca pracy lekarzy. AI analizowało bowiem wyłącznie dane tekstowe, bez uwzględnienia wyglądu pacjenta, jego zachowania czy poziomu bólu. Według badaczy przyszłość medycyny to nie zastąpienie lekarzy, ale model "trójstronnej opieki" - pacjent, lekarz i system AI działający jako wsparcie decyzyjne.

Lekarze już korzystają z AI

Technologia już dziś trafia do szpitali. Jak wynika z danych Royal College of Physicians, w USA niemal 20 proc. lekarzy używa AI w diagnostyce, a w Wielkiej Brytanii robi to codziennie 16 proc. medyków.

Jednocześnie rosną obawy dotyczące błędów i odpowiedzialności prawnej. Jak zauważa dr Adam Rodman z Beth Israel Deaconess Medical Center, obecnie brakuje jasnych ram prawnych określających, kto odpowiada za decyzje podejmowane z udziałem AI. Eksperci, tacy jak prof. Ewen Harrison z University of Edinburgh, podkreślają, że AI zaczyna być realnym narzędziem wspierającym diagnostykę, a nie tylko ciekawostką technologiczną.

Z kolei dr Wei Xing z University of Sheffield ostrzega przed nadmiernym zaufaniem do algorytmów, bo lekarze mogą nieświadomie podporządkowywać swoje decyzje odpowiedziom AI, co może prowadzić do nowych błędów.

