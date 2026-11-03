AI analizuje serce szybciej i dokładniej

Badanie przeprowadzone przez zespoły City St George's, University of London oraz University College London, opublikowane w czasopiśmie "The Lancet Digital Health", objęło 27 382 pacjentów z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wszyscy przechodzili rezonans magnetyczny serca w związku z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby układu krążenia.

Naukowcy skupili się na frakcji wyrzutowej, czyli jednym z najważniejszych parametrów opisujących pracę serca. Wskaźnik określa, jaka część krwi znajdującej się w lewej komorze jest wypychana podczas pojedynczego skurczu. Wynik pomaga lekarzom podejmować decyzje dotyczące leczenia niewydolności serca, wszczepiania urządzeń wspomagających jego pracę, zabiegów poprawiających przepływ krwi czy oceny ryzyka operacyjnego.

Badacze porównali pomiary wykonane przez algorytm AI z ocenami doświadczonych specjalistów. Następnie obserwowali pacjentów przez średnio ponad pięć lat. W tym czasie zmarło 3458 osób. Okazało się, że pomiary sztucznej inteligencji nieco, ale statystycznie istotnie, lepiej przewidywały ryzyko zgonu niż wyniki uzyskane przez lekarzy. Różnica utrzymywała się również po uwzględnieniu takich czynników jak wiek i płeć pacjentów.

Kilka sekund zamiast kilkunastu minut

Przewaga algorytmu nie ograniczała się do dokładności, ponieważ analiza pojedynczego badania MRI zajmowała mu zaledwie 2-3 sekundy. Wcześniejsze ustalenia tego samego zespołu wskazywały, że doświadczony lekarz potrzebuje na podobną ocenę około 13 minut.

Co ważne, technologia nie jest całkowicie pozbawiona błędów. Naukowcy odnotowali pomyłki na poziomie około 1 proc. przypadków pacjentów, choć dotyczyły one zaledwie 0,08 proc. analizowanych obrazów. Dlatego autorzy badania podkreślają, że nadzór człowieka nadal pozostaje niezbędny. Lekarz powinien weryfikować wyniki i interpretować je w kontekście całego stanu zdrowia pacjenta.

Sztuczna inteligencja może pomóc ratować życie

Niemniej zdaniem badaczy AI mogłaby stać się pierwszym etapem analizy rezonansu serca, a bardziej skomplikowane lub niejednoznaczne przypadki trafiałyby do szczegółowej oceny specjalisty. Przy dużej liczbie badań nawet niewielka poprawa dokładności i oszczędność czasu mogą mieć znaczenie dla całego systemu ochrony zdrowia.

Zespół planuje teraz połączyć pomiary z rezonansu z danymi pochodzącymi z innych badań, szczególnie elektrokardiogramów (EKG). Celem jest wcześniejsze wykrywanie problemów z mięśniem sercowym, zanim doprowadzą one do nieodwracalnych uszkodzeń.