W skrócie Naukowcy z USA opracowali implant mózgowy wykorzystujący 253 elektrody, który w czasie rzeczywistym dekoduje zarówno mowę, jak i gesty u pacjentów z paraliżem.

System wykorzystuje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji do jednoczesnej analizy sygnałów z kory czuciowo-ruchowej, co pozwala przemawiać i sterować cyfrowym awatarem.

W testach z udziałem dwóch pacjentów system osiągnął do 100 proc. skuteczności, a naukowcy planują teraz rozszerzyć zakres ruchów o precyzyjne sterowanie stawami dłoni.

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Przełomowy implant mózgowy dla pacjentów z paraliżem

Osoby zmagające się z głębokim paraliżem otrzymały szansę na bardziej naturalny kontakt ze światem. Zespół naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco opracował nowatorski implant mózgowy, który potrafi jednocześnie odczytywać intencje wypowiadania słów i wykonywania gestów. Urządzenie rejestruje aktywność elektryczną kory mózgowej i w czasie rzeczywistym przekłada ją na tekst wyświetlany na ekranie oraz ruchy wirtualnego odpowiednika (awatara).

Dotychczasowe interfejsy mózg-komputer (BCI) koncentrowały się niemal wyłącznie na przywracaniu pojedynczych funkcji, takich jak sterowanie kursorem na ekranie lub synteza mowy na podstawie intencjonalnych myśli. Nowe badanie opublikowane na łamach "Nature Neuroscience" wykazuje, że pojedyncza matryca elektrod umieszczona na powierzchni mózgu jest w stanie obsłużyć oba te kanały komunikacji równolegle. Dzięki temu cyfrowa postać reprezentująca pacjenta może jednocześnie mówić i wykonywać gesty, np. machać ręką czy kiwać głową.

System opiera się na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji, które analizują skomplikowane wzorce neurologiczne. Zastosowanie pojedynczej matrycy pozwala na rejestrowanie sygnałów z dużego obszaru kory czuciowo-ruchowej. "To krok w stronę bardziej wielofunkcyjnych BCI, które potrafią uchwycić więcej ekspresji i komunikacji, niż jest to możliwe przy użyciu obecnych technologii" - wyjaśniła Samantha Brosler, doktorantka w dziedzinie bioinżynierii i współautorka badania.

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Nowy interfejs BCI dekoduje jednocześnie mowę i ruch

Największym wyzwaniem dla twórców tego rozwiązania było odseparowanie sygnałów neurologicznych, które nakładają się na siebie podczas jednoczesnego mówienia i wykonywania ruchów. Aktywność mózgu podczas równoległego wykonywania dwóch czynności różni się od tej, która towarzyszy wyłącznie mowie lub wyłącznie gestom. Aby rozwiązać ten problem, badacze podjęli współpracę z dwoma pacjentami o różnych zaburzeniach neurologicznych.

Pierwszy uczestnik badania zmagał się z zaburzeniami mowy i ruchu po przebytym udarze pnia mózgu. Drugi pacjent cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne, które doprowadziło do postępującego paraliżu. Rejestracja sygnałów odbywała się w trakcie prób wypowiadania określonych fraz, wykonywania gestów oraz w sytuacjach, gdy obie te czynności były łączone. Okazało się, że trenowanie dekoderów sztucznej inteligencji na danych obejmujących wszystkie te warianty znacząco podniosło dokładność działania całego systemu.

Schemat matrycy elektrod, mapy aktywności sensoromotorycznej, macierz pomyłek i średnia dokładność klasyfikacji Brosler, S.C. et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Eksperci entuzjastycznie oceniają zaprezentowane wyniki i wskazują na ich praktyczny potencjał. "To daje nam nadzieję na protezy neuronowe, które wejdą do codziennego użytku" - skomentował dr Christian Herff, neuronaukowiec obliczeniowy z Uniwersytetu w Maastricht w Holandii. Zaprezentowane podejście otwiera drogę do stworzenia urządzeń pozwalających pacjentom na bardziej płynne interakcje z otoczeniem.

Wysoka precyzja sterowania cyfrowym awatarem

W trakcie prób konwersacyjnych uczestnicy odpowiadali na pytania w czasie rzeczywistym, korzystając z dowolnych kombinacji zwrotów i ruchów. Dla pierwszego uczestnika mediana dokładności dekoderów mowy i gestów wyniosła 100 proc. w trzech z pięciu testów. W przypadku drugiego pacjenta system osiągnął średnią dokładność wynoszącą 75 proc. dla mowy i 85 proc. dla gestów, co pozwoliło na sprawne sterowanie spersonalizowanym awatarem na ekranie.

Mimo sukcesu badacze zaznaczają, że technologia znajduje się na etapie dowodzenia słuszności koncepcji i wymaga dalszego dopracowania. "Wyniki są bardzo wysokiej jakości" - zauważył dr Herff. Badacz zwrócił jednak uwagę, że poziom dekodowania mowy był niższy niż w niektórych wcześniejszych badaniach poświęconych wyłącznie mowie, a dekodowane gesty miały charakter odizolowany, a nie płynny.

Co dalej? Naukowcy z UCSF planują teraz rozbudowę możliwości implantu w kolejnych etapach prac. Zespół skupi się na poszerzeniu zasobu słownictwa oraz wprowadzeniu ciągłej kontroli nad poszczególnymi częściami ciała. Planowane jest m.in. umożliwienie precyzyjnego sterowania ruchami 15 stawów w dłoni, co znacząco zwiększy naturalność i ekspresję generowanych gestów.

Źródła:

Brosler, S.C., Liu, J.R., Silva, A.B. et al. Simultaneous speech and gesture decoding for multimodal communication in paralysis. Nat Neurosci (2026). DOI: 10.1038/s41593-026-02446-2 Naddaf, M. 'Multifunctional' brain implant translates speech and gestures in real time. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-02895-6