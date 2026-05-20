Arbuz w ponad 90 proc. składa się z wody, dzięki czemu skutecznie nawadnia organizm, zwłaszcza w okresach wysokich temperatur lub po wysiłku fizycznym. W porcji 300 gramów zawiera jedynie 80-90 kalorii, a jednocześnie pokrywa znaczną część dziennego zapotrzebowania na witaminę C oraz witaminę B6.

Najnowsze analizy naukowe sugerują zaś, że jego regularne spożywanie może mieć realny wpływ na jakość diety, funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, a nawet procesy metaboliczne. Co istotne, mówimy tu nie o pojedynczym eksperymencie, lecz o zestawie badań - od analiz populacyjnych po kontrolowane próby kliniczne.

Lepsza dieta

Jednym z kluczowych wniosków płynących z badań jest wyraźna korelacja między spożyciem arbuza a ogólną jakością diety. Analiza danych z dużego amerykańskiego programu zdrowotnego wykazała, że osoby regularnie sięgające po ten owoc spożywają więcej błonnika, witamin (C i A), potasu, magnezu oraz karotenoidów, w tym likopenu.

Jednocześnie ich dieta zawiera mniej cukrów dodanych i tłuszczów nasyconych, dwóch czynników silnie powiązanych z rozwojem chorób metabolicznych i sercowo-naczyniowych. To szczególnie istotne w kontekście globalnego problemu niedostatecznego spożycia owoców. Dane pokazują, że znaczna część populacji nie osiąga rekomendowanych dziennych ilości, co przekłada się na zwiększone ryzyko chorób przewlekłych.

Wpływ na naczynia krwionośne i serce

Jeszcze ciekawsze wnioski przynosi badanie kliniczne przeprowadzone na grupie zdrowych młodych dorosłych, którzy przez dwa tygodnie codziennie spożywali sok z arbuza. Naukowcy skupili się na dwóch związkach naturalnie występujących w arbuzie, tj. L-cytrulinie i L-argininie. Są one kluczowe dla produkcji tlenku azotu, który odpowiada za rozszerzanie naczyń krwionośnych i utrzymanie prawidłowego przepływu krwi.

Wyniki sugerują, że spożycie soku z arbuza może wspierać funkcję naczyń krwionośnych, szczególnie w warunkach podwyższonego poziomu glukozy we krwi. Zaobserwowano również wpływ na zmienność rytmu serca, co jest jednym z parametrów związanych z kondycją układu krążenia. Choć badacze podkreślają niewielką liczebność próby i potrzebę dalszych analiz, uzyskane wyniki wpisują się w rosnącą liczbę dowodów wskazujących na potencjalne korzyści kardiometaboliczne.

Potencjał potwierdzony w kolejnych badaniach

Nowsze przeglądy naukowe i metaanalizy wskazują, że zarówno spożycie arbuza, jak i suplementacja L-cytruliną, mogą poprawiać parametry związane z elastycznością naczyń krwionośnych, jak funkcja śródbłonka czy prędkość fali tętna.

Badacze zwracają uwagę, że arbuz jest jednym z najbogatszych naturalnych źródeł L-cytruliny, co czyni go interesującym elementem diety wspierającej układ krążenia. Jednocześnie podkreślają konieczność prowadzenia długoterminowych badań na większych grupach pacjentów.

Arbuz jako źródło silnych przeciwutleniaczy

Na szczególną uwagę zasługuje również skład chemiczny arbuza. Owoc ten jest bogaty w likopen - silny przeciwutleniacz odpowiedzialny za neutralizowanie wolnych rodników, które przyczyniają się do starzenia komórek, rozwoju nowotworów oraz chorób neurodegeneracyjnych.

Likopen, znany także z pomidorów, występuje w najwyższych stężeniach w czerwonych odmianach arbuza. Oprócz niego owoc dostarcza witaminy C oraz innych związków bioaktywnych, które mogą redukować stres oksydacyjny, obniżać ryzyko i wspierać profilaktykę wielu chorób.

