Badanie opublikowane w "Nature Medicine" przeprowadzili naukowcy z Hoag Family Cancer Institute w Kalifornii. Skupili się na raku surowiczym o wysokim stopniu złośliwości (HGSC), najczęstszym typie nabłonkowego raka jajnika i jednym z głównych powodów zgonów związanych z tym nowotworem.

W wielu przypadkach choroba rozpoczyna się w jajowodach, gdzie pojawiają się mikroskopijne zmiany określane jako surowiczy rak śródnabłonkowy jajowodu (STIC). Nie są one widoczne w standardowych badaniach obrazowych ani wykrywane przez konwencjonalne testy krwi. Często zostają rozpoznane przypadkowo, dopiero podczas operacji usunięcia jajowodów lub jajników.

Cząsteczka RNA jako wczesny sygnał ostrzegawczy

Zespół pod kierunkiem Rajana Gogny i Eshy Madan poszukiwał molekularnego sygnału, który mógłby ujawnić zmiany jeszcze przed rozwojem inwazyjnego nowotworu. Badacze zwrócili uwagę na cząsteczkę RNA o nazwie Tu-Stroma, związaną z procesem, w którym komórki nowotworowe osłabiają sąsiadujące zdrowe komórki, tworząc sobie przestrzeń do wzrostu.

Naukowcy przeanalizowali próbki krwi 506 osób, u których występowały różne zmiany w obrębie jajników i jajowodów, od łagodnych zmian po STIC i raka jajnika w różnych stadiach. Podwyższony poziom Tu-Stroma zaobserwowano zarówno u kobiet ze zmianami przednowotworowymi, jak i u pacjentek z wczesnym rakiem.

W niezależnej grupie walidacyjnej test wykrył STIC u 92,3 proc. kobiet, u których rzeczywiście występowały takie zmiany. Jednocześnie prawidłowo wskazał brak choroby u 98,2 proc. zdrowych uczestniczek. W bezpośrednim porównaniu z powszechnie stosowanym markerem CA125 cząsteczka Tu-Stroma znacznie lepiej odróżniała zmiany przednowotworowe od zdrowej tkanki i łagodnych zmian w obrębie przydatków.

Nadzieja dla kobiet z mutacjami BRCA

Odkrycie może mieć szczególne znaczenie dla kobiet z wysokim genetycznym ryzykiem raka jajnika, między innymi nosicielek mutacji BRCA1 i BRCA2. Część z nich decyduje się na profilaktyczne usunięcie jajowodów i jajników, aby ograniczyć ryzyko zachorowania. Taka operacja wiąże się jednak z poważnymi konsekwencjami, w tym przedwczesną menopauzą i utratą możliwości posiadania biologicznego potomstwa.

Nowy test mógłby w przyszłości dostarczyć dodatkowych informacji, pomagając lekarzom i pacjentkom podejmować decyzje dotyczące profilaktyki. Badacze podkreślają jednak, że na razie nie jest to narzędzie gotowe do stosowania w rutynowej diagnostyce.

Analiza opierała się na wcześniej pobranych próbkach od osób z potwierdzonym rozpoznaniem. Nie dowodzi więc jeszcze, że test pozwala przewidywać rozwój raka u zdrowych kobiet ani że sprawdzi się w powszechnych badaniach przesiewowych. Zespół planuje kolejne, prospektywne badania, w których uczestniczki będą obserwowane przez dłuższy czas.



