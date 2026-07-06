Basen latem? Ten prosty nawyk może zmniejszyć ryzyko grzybicy stóp

Karol Kubak

Karol Kubak

Lato to nie tylko plaże, ale także tłumy na basenach. Choć woda jest stale dezynfekowana, zagrożenie może czyhać na mokrych posadzkach i w przebieralniach. Jeden często omijany element infrastruktury pomaga ograniczyć liczbę drobnoustrojów i zmniejszyć ryzyko grzybicy stóp.

Basen a grzybica stóp. Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia?123RF/PICSEL

Latem wiele osób korzysta nie tylko u uroków morza, ale przy ciepłej pogodzie wybiera kąpiel w basenach. To świetny sposób na ochłodę, ale miejsca, z których korzystają setki osób każdego dnia, wymagają szczególnej dbałości o higienę. Woda jest przez cały czas filtrowana i dezynfekowana, ale równie ważną rolę odgrywają elementy, które niestety często sami ignorujemy. Jednym z nich jest chociażby... brodzik. Wiele osób omija go szerokim łukiem, a badania pokazują, że to błąd.

- Brodziki powinny być pierwszą barierą dezynfekującą dla naszych stóp. Często przenosimy na nich zanieczyszczenia mechaniczne w postaci osadów, ale mogą być tam obecne patogeny, na przykład w postaci grzybów - mówiła dr inż. Edyta Łaskawiec w rozmowie z Geekweekem jeszcze w 2022 roku.

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Badania przeprowadzone na basenie Akademii Górniczo-Hutniczej wykazały, że po przejściu przez odpowiednio przygotowany brodzik liczba bakterii na stopach wyraźnie się zmniejsza. Warunkiem jest jednak regularna wymiana wody i utrzymywanie właściwego stężenia środka dezynfekującego.

Grzybica stóp. Gdzie najłatwiej o zakażenie?

Na basenach, w saunach czy wspólnych prysznicach panują warunki sprzyjające rozwojowi grzybów. Ciepło i wilgoć sprawiają, że ich zarodniki mogą przez długi czas pozostawać na mokrych posadzkach. Jeśli bosa stopa zetknie się z taką powierzchnią, a skóra ma drobne uszkodzenia, ryzyko zakażenia rośnie.

Pierwszymi objawami grzybicy są zwykle swędzenie, pieczenie i łuszczenie się skóry między palcami. Z czasem infekcja może przenieść się również na paznokcie, powodując ich zgrubienie i zmianę koloru.

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Jak zmniejszyć ryzyko grzybicy na basenie?

Najprostszą metodą ochrony jest noszenie klapek wszędzie, oczywiście poza samą kąpielą w basenie. Po wyjściu z wody warto dokładnie osuszyć stopy, zwłaszcza przestrzenie między palcami, ponieważ wilgoć sprzyja rozwojowi grzybów. Dobrą praktyką jest też korzystanie wyłącznie z własnego ręcznika oraz regularna wymiana i pranie skarpet i dbanie o czystość obuwia.

Pamiętajcie, nie wszystko zależy od chloru w wodzie. Równie ważne są codzienne nawyki osób korzystających z pływalni. Założenie klapek, dokładne osuszenie stóp i przejście przez brodzik zajmują zaledwie chwilę, a mogą znacząco ograniczyć ryzyko zakażenia.

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