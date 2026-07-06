Latem wiele osób korzysta nie tylko u uroków morza, ale przy ciepłej pogodzie wybiera kąpiel w basenach. To świetny sposób na ochłodę, ale miejsca, z których korzystają setki osób każdego dnia, wymagają szczególnej dbałości o higienę. Woda jest przez cały czas filtrowana i dezynfekowana, ale równie ważną rolę odgrywają elementy, które niestety często sami ignorujemy. Jednym z nich jest chociażby... brodzik. Wiele osób omija go szerokim łukiem, a badania pokazują, że to błąd.

- Brodziki powinny być pierwszą barierą dezynfekującą dla naszych stóp. Często przenosimy na nich zanieczyszczenia mechaniczne w postaci osadów, ale mogą być tam obecne patogeny, na przykład w postaci grzybów - mówiła dr inż. Edyta Łaskawiec w rozmowie z Geekweekem jeszcze w 2022 roku.

Badania przeprowadzone na basenie Akademii Górniczo-Hutniczej wykazały, że po przejściu przez odpowiednio przygotowany brodzik liczba bakterii na stopach wyraźnie się zmniejsza. Warunkiem jest jednak regularna wymiana wody i utrzymywanie właściwego stężenia środka dezynfekującego.

Grzybica stóp. Gdzie najłatwiej o zakażenie?

Na basenach, w saunach czy wspólnych prysznicach panują warunki sprzyjające rozwojowi grzybów. Ciepło i wilgoć sprawiają, że ich zarodniki mogą przez długi czas pozostawać na mokrych posadzkach. Jeśli bosa stopa zetknie się z taką powierzchnią, a skóra ma drobne uszkodzenia, ryzyko zakażenia rośnie.

Pierwszymi objawami grzybicy są zwykle swędzenie, pieczenie i łuszczenie się skóry między palcami. Z czasem infekcja może przenieść się również na paznokcie, powodując ich zgrubienie i zmianę koloru.

Jak zmniejszyć ryzyko grzybicy na basenie?

Najprostszą metodą ochrony jest noszenie klapek wszędzie, oczywiście poza samą kąpielą w basenie. Po wyjściu z wody warto dokładnie osuszyć stopy, zwłaszcza przestrzenie między palcami, ponieważ wilgoć sprzyja rozwojowi grzybów. Dobrą praktyką jest też korzystanie wyłącznie z własnego ręcznika oraz regularna wymiana i pranie skarpet i dbanie o czystość obuwia.

Pamiętajcie, nie wszystko zależy od chloru w wodzie. Równie ważne są codzienne nawyki osób korzystających z pływalni. Założenie klapek, dokładne osuszenie stóp i przejście przez brodzik zajmują zaledwie chwilę, a mogą znacząco ograniczyć ryzyko zakażenia.



