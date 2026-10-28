W skrócie Podczas Animal Longevity Summit zaprezentowano innowacyjne metody wydłużania życia psów i kotów, obejmujące specjalistyczne diety, leki na choroby starcze oraz terapie genowe.

Sektor weterynaryjny przyciąga coraz większe fundusze prywatne, ponieważ naukowcy szukają wsparcia finansowego poza grantami rządowymi, by tworzyć dedykowane leki dla zwierząt.

Mimo sceptycyzmu środowiska medycznego, rośnie zainteresowanie krioprezerwacją zwierząt, której koszt w przypadku dużych psów może przekraczać kwotę 50 tys. dolarów.

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Biotechnologia pomoże wydłużyć życie psa i kota

Rosnąca popularność badań nad wydłużaniem życia ludzi zaczyna przekładać się na branżę zajmującą się zdrowiem domowych czworonogów. Naukowcy i przedsiębiorcy spotkali się w Toronto podczas wydarzenia Animal Longevity Summit, aby omówić najnowsze osiągnięcia naukowe i technologiczne. Przedstawiciele branży akademickiej i komercyjnej rozmawiali o zapobieganiu starzeniu, leczeniu chorób i zachowaniu sprawności u domowych pupili.

Rynek produktów i usług dla zwierząt domowych w USA jest wyceniany na 150 mld USD, co przyciąga uwagę inwestorów. Rozwój ubezpieczeń zdrowotnych dla czworonogów dodatkowo wspiera napływ kapitału do firm rozwijających zaawansowane metody terapeutyczne. Wiele podmiotów skupia się na prostej modyfikacji diet czy probiotykach, ale rośnie też liczba inicjatyw sięgających po zaawansowaną biotechnologię.

Przenoszenie technologii z medycyny ludzkiej do weterynarii stało się powszechnym trendem wśród młodych spółek. "Zapewne była to nieco inna grupa ludzi niż ta, którą widuje się na typowych konferencjach poświęconych starzeniu" - powiedział Vera Gorbunova w rozmowie z "Nature", otwiera się w nowym oknie. Badaczka z Uniwersytetu w Rochester zauważyła, że rosnące zainteresowanie właścicieli wydłużeniem życia ich podopiecznych zaskakuje nawet doświadczonych ekspertów.

Akademicy zwracają uwagę na wyzwania finansowe, z którymi zderzają się podczas prowadzenia badań nastawionych bezpośrednio na czworonogi. Granty rządowe w większości przypadków wymagają odnoszenia wyników do zdrowia ludzkiego. Z tego powodu naukowcy szukają wsparcia w sektorze prywatnym, aby móc tworzyć procedury nakierowane stricte na psy i koty.

Przełomowe terapie genowe i eksperymentalne leki

Firma The Cat Health Company z Bukaresztu prowadzi prace nad lekami na choroby wieku starczego u kotów. Zespół koncentruje się na przeciwdziałaniu sarkopenii, czyli zanikowi mięśni, a także chorobom nerek. Prace nad dwoma takimi preparatami znajdują się obecnie w fazie badań klinicznych, a w trakcie przygotowań już kolejne projekty.

Równolegle rozwijane są metody leczenia oparte na inżynierii genetycznej, które mają radzić sobie z najcięższymi chorobami serca u psów. Kalifornijski startup Rejuvenate Bio pracuje nad terapią genową skierowaną przeciwko chorobie zastawki mitralnej. Przedstawiciele spółki liczą na to, że opracowana metoda znajdzie zastosowanie w leczeniu zespołów metabolicznych i przełoży się na ogólną długowieczność zwierząt.

Z kolei brukselska firma Genflow Biosciences rozwija terapię genową mającą redukować sarkopenię u psów. Ewentualne zyski ze sprzedaży praw do leku większym koncernom mają sfinansować późniejsze badania nad analogicznymi rozwiązaniami dla ludzi. Ważnym elementem wdrożenia zaawansowanych kuracji jest obniżenie kosztów ich produkcji do poziomu akceptowalnego dla rynku weterynaryjnego.

"Nie mamy środków, by prowadzić badania ukierunkowane wyłącznie na psy" - wyjaśnia Noah Snyder-Mackler z Arizona State University, członek projektu Dog Aging Project. Ekspert dodaje, że współpraca z biznesem staje się dla środowiska naukowego niezbędna do przetestowania metod leczenia pożądanych przez właścicieli zwierząt domowych.

Krioprezerwacja zwierząt budzi spore wątpliwości

Wśród prezentowanych rozwiązań znalazły się również metody wzbudzające spore dyskusje w środowisku naukowym, w tym krioprezerwacja (zwana też kriokonserwacją). Niektóre z firm oferują zamrażanie tkanek lub całych ciał zwierząt w nadziei na ich ponowne przywrócenie do życia w przyszłości. Koszt takiej usługi dla kota wynosi około 10 tys. dolarów, zaś w przypadku dużego psa cena przekracza 50 tys. dolarów.

Mimo braku dowodów na możliwość skutecznego ożywienia jakiegokolwiek zamrożonego organizmu ssaka lista chętnych stale się wydłuża. Przykładowo firma Cryopets z Teksasu zgromadziła już na liście oczekujących około 12 tys. opiekunów gotowych zapłacić wysokie kwoty. Twórcy tych usług przyznają, że branża kriogeniczna bywa traktowana z dystansem przez resztę środowiska medycznego.

"Zawsze jesteśmy czarną owcą na tego typu wydarzeniach" - skomentował Kai Micah Mills, założyciel firmy Cryopets, który sam zdecydował się na uruchomienie biznesu z myślą o własnym 15-letnim kocie, a także o innych swoich zwierzętach, w tym pająku skaczącym o imieniu Cosmo.

Reakcje badaczy na propozycje zamrażania zwierząt pozostają powściągliwe, a część prezentacji spotkała się ze zdziwieniem odbiorców. Mimo sceptycyzmu ze strony środowiska akademickiego komercyjny sektor longevity skupiony na zwierzętach rozwija się dynamicznie i przyciąga kolejne grupy inwestorów i klientów.



