Cebula kontra rak płuc. Związek zawarty w tym warzywie skutecznie hamuje migrację komórek nowotworowych

Syrop z cebuli często stosuje się w przypadku drobnych infekcji. Okazuje się jednak, że warzywo to pomaga nie tylko na kaszel i katar, ale także może spowolnić podział komórek raka płuc i niemal całkowicie zatrzymać ich migrację. Wszystko dzięki zawartości kwercetyny, która występuje także w owocach cytrusowych i gryce. Naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Erlangen przy Uniwersytecie Fryderyka i Aleksandra w Erlangen i Norymberdze odkryli, jak ten związek roślinny może pomóc w leczeniu raka płuc.

W jaki sposób cebula może spowalniać komórki raka płuc?

Rak płuc jest najczęściej występującym nowotworem na świecie - żaden inny nie powoduje tylu zgonów. I chociaż dostępne są różne opcje leczenia, nie u każdego pacjenta są skuteczne. Naukowcy więc ciągle szukają nowych sposobów leczenia tej choroby. W ramach eksperymentów zbadano wpływ kwercetyny na komórki raka płuc w warunkach laboratoryjnych, na skrawkach płuc myszy oraz u żywych osobników.

Kwercetyna w badaniach powodowała wolniejszy podział komórek nowotworowych, a także zmniejszała stres oksydacyjny, który także może prowadzić do rozwoju raka. Wywoływany jest przez reaktywne formy tlenu.

Migracja komórek rakowych jest kluczowym warunkiem tworzenia przerzutów i to właśnie na to zjawisko najbardziej działał związek zawarty w cebuli.

Im wyższa dawka kwercetyny, tym mniej komórek nowotworowych migrowało. Przy najwyższej dawce migracja prawie całkowicie ustała

Kwercetyna oddziaływała na białka istotne dla wzrostu guza i obrony immunologicznej. W badanych komórkach nowotworowych zaobserwowano zmniejszenie liczby białek EGFR i PD-L1. Pierwsze z nich odbiera sygnały wzrostu i przekazuje je do komórki, a drugie może pomóc komórkom rakowym ukryć się przed mechanizmami obronnymi organizmu. Inaczej mówiąc, kwercetyna osłabia wzrost komórek nowotworowych i zmniejsza ich zdolność do unikania układu odpornościowego.

Badania na zwierzętach potwierdziły pozytywne działanie kwercetyny. Podawanie jej zmniejszyło guzy płuc bez wpływu na stan zapalny, masę ciała oraz inne czynniki. Miała także dobry wpływ na zdrowie jelit, m.in. poprzez zwiększenie liczby pożytecznych bakterii jelitowych, które produkują kwasy, przemieszczające się z jelit do płuc przez krwiobieg i mogące hamować wzrost komórek rakowych w tym miejscu.

- Nasze odkrycia wskazują, że dieta bogata w kwercetynę może wspomagać leczenie raka płuc - wyjaśnia prof. Susetta Finotto. - Uważamy również, że może mieć działanie profilaktyczne. Chcemy to zbadać w dalszej kolejności.

Związek zawarty w cebuli charakteryzuje się jednak niską rozpuszczalnością i biodostępnością doustną, a jej szybki metabolizm utrudnia utrzymanie terapeutycznych stężeń w tkankach docelowych. Naukowcy pracują nad kolejnymi badaniami, mającymi na celu stabilizację związku, nim będzie mógł być on stosowany klinicznie.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Cell Death Discovery, otwiera się w nowym oknie.



