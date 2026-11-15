W skrócie Wskaźnik BMI często błędnie diagnozuje otyłość, dlatego naukowcy promują system CAD-obesity, który bierze pod uwagę także obwód talii i stan pracy wewnętrznych narządów.

Nowa metoda klasyfikacji dzieli otyłość na przedkliniczną i kliniczną, co pozwala lekarzom znacznie precyzyjniej oceniać ryzyko zgonu i dobierać odpowiednie metody leczenia.

Badanie na 800 tys. pacjentów wykazało, że otyłość kliniczna wiąże się z ryzykiem zgonu, podczas gdy wysokie BMI bez nadmiaru tłuszczu nie zawsze oznacza dodatkowe zagrożenie.

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Nowa definicja otyłości. Nie wystarczy wysokie BMI

Wskaźnik BMI, obliczany poprzez podzielenie masy ciała w kilogramach przez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu, od dawna budzi wątpliwości lekarzy jako zbyt uproszczone narzędzie. Na tej podstawie za osoby z nadwagą (BMI 25-29,9) uznaje się obecnie ok. 1,6 mld ludzi na świecie, a blisko 1 mld z wynikiem 30 lub wyższym klasyfikuje się jako osoby otyłe. W Stanach Zjednoczonych nadwagę lub otyłość według samego BMI ma ponad 70 proc. dorosłych, a w Wielkiej Brytanii - dwie trzecie populacji.

Zespół naukowców przeanalizował dokumentację medyczną ponad 800 tys. pacjentów z Wielkiej Brytanii, USA, Chin i Hiszpanii, śledząc ich stan zdrowia przez okres do 15 lat. W trzech z badanych grup, w których w tym czasie odnotowano ponad 50 tys. zgonów, naukowcy sprawdzili, jak proponowany w ubiegłym roku przez grupę ekspercką Lancet Commission, otwiera się w nowym oknie system CAD-obesity (złożona antropometryczna definicja otyłości) przekłada się na rzeczywiste zagrożenie życia.

"Do tej pory nie wiedzieliśmy, czy te nowe ramy mają przełożenie na rzeczywistość i wartość prognostyczną" - wyjaśnia prof. Francesco Rubino, chirurg bariatryczny z King's College London, współautor badania, które 11 listopada 2026 r. ukazało się na łamach "Nature", otwiera się w nowym oknie. Jego wyniki pokazały, że osoby z otyłością rozpoznaną według nowej definicji miały o 6-7 proc. wyższe ryzyko zgonu niż ludzie o prawidłowej masie ciała.

Jednocześnie pacjenci, u których otyłość stwierdzono wyłącznie na podstawie wysokiego BMI, ale nie potwierdzono jej nowym systemem, nie wykazywali żadnego dodatkowego ryzyka śmierci w porównaniu z osobami bez otyłości. Badanie pokazało nawet, że część osób z wysokim BMI, lecz bez nadmiaru tkanki tłuszczowej według nowych kryteriów, miała niższe ryzyko zgonu niż osoby uznawane dotąd za zdrowe.

Obwód talii decyduje o rozpoznaniu otyłości klinicznej

Zgodnie z nowym podejściem otyłość rozpoznaje się automatycznie przy BMI przekraczającym 40, ale przy niższych wartościach lekarze muszą sprawdzić rzeczywiste nagromadzenie tkanki tłuszczowej.

Wynik BMI powyżej 30 oznacza otyłość tylko wtedy, gdy towarzyszy mu powiększony obwód talii lub wysoki stosunek obwodu talii do wzrostu, zaś przy BMI od 25 do 29,9 oba te wskaźniki muszą przekraczać normę. W większości krajów za podwyższony uznaje się obwód talii powyżej 102 cm u mężczyzn i 88 cm u kobiet, natomiast próg dla stosunku talii do wzrostu wynosi ok. 0,57.

Wprowadzenie pomiarów talii pozwala wyłapać tłuszcz gromadzący się w okolicach brzucha - zwłaszcza tzw. tłuszcz wisceralny (trzewny), który wiąże się ze znacznie poważniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi niż tkanka tłuszczowa odkładająca się w innych miejscach.

"Najnowsze badanie potwierdza, że BMI nie jest dobrym miernikiem otyłości na poziomie indywidualnym i nie sprawdza się w przewidywaniu, u kogo w dłuższej perspektywie rozwinie się choroba kardiometaboliczna" - skomentowała dr Cátia Martins, badaczka otyłości z University of Alabama at Birmingham.

Drugi etap diagnostyki polega na rozróżnieniu otyłości przedklinicznej od klinicznej u osób dorosłych na podstawie występowania co najmniej jednego z 18 schorzeń powiązanych z nadmiarem tłuszczu, takich jak:

Objawy podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego, takie jak pogorszenie widzenia lub nawracające bóle głowy. Bezdechy i spłycenia oddechu podczas snu spowodowane zwiększonym oporem w drogach oddechowych. Hipowentylacja, duszność lub świszczący oddech wynikające ze zmniejszonej podatności płuc lub przepony. Niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową (HFrEF) spowodowana osłabieniem funkcji skurczowej lewej komory. Przewlekłe lub nawracające migotanie przedsionków. Tętnicze nadciśnienie płucne. Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF), objawiająca się przewlekłym zmęczeniem i obrzękami kończyn dolnych. Nawracająca zakrzepica żył głębokich (ZŻG) lub żylna choroba zakrzepowo-zatorowa płuc. Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. Zespół zaburzeń obejmujący hiperglikemię, wysoki poziom trójglicerydów oraz niski poziom cholesterolu HDL. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) ze zwłóknieniem tego narządu. Mikroalbuminuria współwystępująca z obniżonym wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej (eGFR). Nawracające lub przewlekłe nietrzymanie moczu. Brak owulacji, rzadkie miesiączkowanie (oligomenorrhea) oraz zespół policystycznych jajników (PCOS) u kobiet. Hipogonadyzm męski. Przewlekły, silny ból stawów kolanowych lub biodrowych połączony ze sztywnością i ograniczeniem ruchomości. Obrzęk limfatyczny kończyn dolnych powodujący przewlekły ból lub ograniczenie zakresu ruchu. Istotne (jak na dany wiek) ograniczenia mobilności lub podstawowych czynności dnia codziennego (mycie się, ubieranie, korzystanie z toalety, kontrola zwieraczy, jedzenie).

Otyłość kliniczna oznacza aktywną chorobę niszczącą narządy i tkanki, która dotyczy od jednej czwartej do jednej trzeciej osób otyłych (5-10 proc. ogółu populacji) i wiąże się ze znacznie wyższą śmiertelnością. Z kolei otyłość przedkliniczna oznacza stan podwyższonego ryzyka przy prawidłowo pracujących narządach, a u 80-90 proc. takich pacjentów choroba nie rozwija się w postać kliniczną przez kolejne 10 lat.

Błędne diagnozy utrudniają leczenie bariatryczne

Zastosowanie systemu CAD-obesity sprawiło, że dodatkowo 5-9 proc. badanych zakwalifikowano jako osoby z otyłością, mimo że według samego BMI miały one jedynie nadwagę. Z drugiej strony 1-3 proc. pacjentów uznawanych dotąd za otyłych przeniesiono do grupy z nadwagą, bowiem ich podwyższone BMI wynikało np. z rozbudowanej masy mięśniowej, a nie nadmiaru tłuszczu. Przy miliardzie osób dotkniętych otyłością na świecie takie rozbieżności oznaczają, że błędna klasyfikacja obejmuje dziesiątki milionów ludzi.

Błędna diagnoza może przykładowo dyskwalifikować do operacji bariatrycznej. "W mojej klinice widziałem pacjentów znacznie bardziej chorych od innych, którym odmawiano dostępu do leczenia tylko dlatego, że ich BMI nie osiągało wymaganego progu" - tłumaczy prof. Rubino.

Zdaniem eksperta indywidualna ocena pozwoli lepiej dobierać terapie - od zmiany stylu życia, przez leki z grupy GLP-1, aż po zabiegi chirurgiczne, zapewniając większe bezpieczeństwo i lepsze wykorzystanie zasobów ochrony zdrowia.

Choć nowa metoda zyskuje poparcie wielu klinicystów, część specjalistów zwraca uwagę na przeszkody w jej codziennym stosowaniu w gabinetach lekarskich. Dr Jennifer Kuk, badaczka otyłości z York University w Toronto, zauważa, że dla wielu pacjentów rutynowe mierzenie obwodu talii może być krępujące, a nawet samo wejście na wagę bywa trudnym przeżyciem.

"Uważam, że musimy uprościć diagnostykę otyłości, a nie jeszcze bardziej ją komplikować" - ocenia badaczka. Mimo tych zastrzeżeń autorzy badania przekonują, że korzyści z dokładniejszego rozpoznania choroby uzasadniają wdrożenie nowych zasad do praktyki klinicznej.

Źródła:

Pan A., Yang S., Ramos R. et al. Validation of clinical and preclinical obesity across global cohorts. Nature (2026). DOI: 10.1038/s41586-026-11237-5 Rubino F., Cummings D. E., Eckel R. H. et al. Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. The Lancet Diabetes & Endocrinology (2025). DOI: 10.1016/S2213-8587(24)00316-4 Lenharo M. Move over BMI: new obesity definition is better for predicting your health. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-03636-5