Paul Conyngham, właściciel Rosie, zdecydował się na intensywne leczenie, obejmujące chemioterapię i operacje weterynaryjne. Terapie spowolniły rozwój choroby, jednak nie doprowadziły do wyraźnego zmniejszenia guzów. Przełom nastąpił dopiero pod koniec 2024 roku, gdy w leczeniu zastosowano spersonalizowaną szczepionkę opartą na technologii mRNA. Efekt okazał się zaskakujący - guz wielkości piłki tenisowej zmniejszył się o połowę.

Sztuczna inteligencja i analiza DNA

Rezultat natychmiast przyciągnął uwagę naukowców badających nowe metody leczenia nowotworów. Kluczową rolę w opracowaniu terapii odegrały nowoczesne technologie, bo Conyngham wykorzystał ChatGPT do analizy możliwych metod leczenia, a następnie rozpoczął współpracę z badaczami z University of New South Wales.

W laboratorium UNSW Ramaciotti Centre for Genomics przeprowadzono szczegółowe sekwencjonowanie DNA Rosie, co pozwoliło zidentyfikować mutacje genetyczne odpowiedzialne za rozwój nowotworu. Dzięki temu możliwe było zaprojektowanie szczepionki mRNA dopasowanej do konkretnych cech guza. W uproszczeniu polegało to na wskazaniu układowi odpornościowemu psa dokładnych "celów", które powinien rozpoznać i zniszczyć.

Pierwsza taka szczepionka dla psa

W projekt zaangażował się także chemik Páll Thordarson z UNSW RNA Institute, który na podstawie danych genetycznych opracował eksperymentalną szczepionkę mRNA dla Rosie. Według naukowców przypadek ten pokazuje, jak szybko może działać spersonalizowana medycyna oparta na technologii mRNA. Choć terapia została przygotowana dla zwierzęcia, doświadczenia zdobyte podczas jej opracowywania mogą pomóc w przyszłości w leczeniu nowotworów u ludzi.

Historia Rosie pokazuje, jak połączenie sztucznej inteligencji, genomiki i nanomedycyny może otworzyć nowe możliwości w walce z rakiem. W medycynie weterynaryjnej takie eksperymentalne terapie mogą być testowane szybciej niż w przypadku ludzi, co pozwala zdobywać cenne dane dla przyszłych badań klinicznych.

Naukowcy odkryli sekret koni. Potrafią gwizdać… krtanią