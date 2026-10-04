Objawy zatrucia E. coli. Poszukiwanie rozwiązania

Enterotoksynogenny szczep Escherichia coli (ETEC), to patogenny szczep pałeczki okrężnicy, który jest główną przyczyną tzw. biegunki podróżnych oraz ostrych biegunek u dzieci, szczególnie w krajach rozwijających się.

Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową, poprzez spożycie skażonej wody lub jedzenia. Bakteria przylega do ścianek jelita cienkiego i zaczyna wydzielać enterotoksyny. Dochodzi do bólu brzucha, nudności i wymiotów oraz wodnistej biegunki. Choroba prowadzi do szybkiego odwodnienia.

Obecnie nie ma licencjonowanej szczepionki przeciw ETEC. Badania prowadzone na Uniwersytecie Tulane skupiają się na zmianie takiego stanu rzeczy.

Bakteria ma "tarczę ochronną". Szukają klucza do nowej szczepionki

Jak przypomina, otwiera się w nowym oknie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Kraków (WSSE), wiele szczepów E. coli jest niegroźnych i naturalnie mieszka w naszych jelitach, pomagając np. w trawieniu. Enterotoksynogenna E. coli może jednak zasiać w organizmie zamęt - a opracowanie szczepionki jest problematyczne w związku z różnorodnością bakterii.

Zespół Jacoba Bitouna z Uniwersytetu Tulane analizuje, w jaki sposób bakteria chroni się w ludzkim organizmie, co może "ujawnić nowe cele dla szczepionki zdolnej do zatrzymania wielu szczepów tej bakterii", podano w komunikacie, otwiera się w nowym oknie.

- U dzieci powtarzające się infekcje mogą mieć konsekwencje wykraczające poza ostrą biegunkę - powiedział Bitoun. - Ciężka lub nawracająca choroba wiąże się z niedożywieniem, zahamowaniem wzrostu i zaburzeniami rozwoju poznawczego. Te długoterminowe skutki znacząco przyczyniają się do globalnego obciążenia chorobami.

Badacz skupia się na biofilmach, czyli "tarczach ochronnych", które bakterie tworzą wokół siebie. Dzięki takiej ochronie bakterie mogą lepiej znosić kwaśne warunki, mocniej przylegać do tkanki i powodować cięższy przebieg choroby. Analizy sugerują, że biofilm może też utrudniać układowi odpornościowemu eliminację infekcji.

Naukowcy chcą sprawdzić, czy podczas życia w biofilmie bakterie eksponują na swojej powierzchni specyficzne antygeny. Jeżeli te same antygeny występują w wielu szczepach ETEC, mogłyby stać się podstawą szczepionki zapewniającej szerszą ochronę.

- Szczepionka oparta na wspólnych celach mogłaby nauczyć układ odpornościowy rozpoznawać i blokować szerszą gamę szczepów ETEC, rozwiązując tym samym jedno z największych wyzwań w opracowaniu skutecznej szczepionki - podano w komunikacie uczelni.

Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań. Kluczowa jest tu jednak zmiana podejścia - zamiast celować przede wszystkim w zmienne między szczepami struktury umożliwiające bakteriom przyczepianie się do jelita, naukowcy chcą znaleźć bardziej uniwersalne antygeny związane z biofilmem.

Jeśli się uda, może to otworzyć drogę do szczepionki chroniącej przed ETEC.

Co robić, aby uniknąć zatrucia bakterią E. coli?

W opracowaniu na łamach WSSE Kraków podane są następujące zalecenia:

Często myć ręce, a zwłaszcza po każdym wyjściu z toalety.

Myć i obierać warzywa i owoce, również te z upraw ekologicznych.

Poddawać dokładnej obróbce termicznej wymagające tego produkty.

Pić wodę tylko ze sprawdzonych źródeł/ przegotowaną.

Unikać kupowania ulicznego jedzenia.

Zachować szczególną ostrożność w krajach z licznie występującymi chorobami brudnych rąk - nawet lód powinien być przygotowywany z wody butelkowanej.

Obserwować ewentualne objawy zatrucia i nie lekceważyć ich. W przypadku biegunki trwającej dłużej niż 2 dni i wywołującej osłabienie, należy od razu zgłosić się do lekarza.



