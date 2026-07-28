Chcą wykorzystać COVID-19 do walki z rakiem. Nowa metoda leczenia

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Pandemia COVID-19 była jednym z największych wyzwań dla współczesnej medycyny, ale zostawiła po sobie również coś, co naukowcy chcą wykorzystać do walki z rakiem. A mowa o pamięci immunologicznej miliardów ludzi, która może sprawić, że układ odpornościowy rozpozna raka znacznie skuteczniej niż dotychczas.

Probówka z ciemnym płynem, oznaczona COVID-19, trzymana w niebieskiej rękawiczce na tle rozmytych kształtów.
Naukowcy opracowali nową mieszankę leków skutecznie zwalczającą SARS-CoV-2123RF/PICSEL

Większość szczepionek przeciwnowotworowych próbuje nauczyć organizm rozpoznawania komórek raka od podstaw. Problem w tym, że wiele nowotworów potrafi skutecznie ukrywać się przed układem odpornościowym, przez co takie terapie często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Naukowcy postanowili więc obrać zupełnie inny kierunek i zamiast budować nową odpowiedź immunologiczną, chcą wykorzystać tę, która już istnieje.

Zamiast tworzyć odporność od zera

Za projektem stoją badacze z firmy Celloram Inc., University Hospitals oraz Case Western Reserve University, którzy opracowali innowacyjną platformę o nazwie PROTEXI. Jak możemy przeczytać na łamach prestiżowego czasopisma "Nature Communications", łączy ona charakterystyczne dla nowotworu antygeny z fragmentami białka kolca SARS-CoV-2. To właśnie te fragmenty są doskonale rozpoznawane przez układ odpornościowy osób, które przeszły COVID-19 lub zostały zaszczepione.

Wyniki zaskoczyły badaczy

W efekcie limfocyty, które wcześniej nauczyły się walczyć z koronawirusem, mają zostać "przekierowane" do walki z nowotworem. Testy przeprowadzone na modelach czerniaka i raka piersi pokazały, że nowa metoda wyraźnie spowalnia rozwój nowotworów i zwiększa przeżywalność. Co więcej, zmienia ona środowisko guza w taki sposób, że komórki nowotworowe stają się znacznie łatwiejszym celem dla układu odpornościowego. 

Badacze zaobserwowali również silniejszą i trwalszą pamięć immunologiczną, która w przyszłości mogłaby ograniczać ryzyko nawrotu choroby. Szczególnie obiecujące okazało się połączenie PROTEXI z istniejącymi immunoterapiami, w takim zestawieniu efekty były jeszcze lepsze niż przy stosowaniu każdej z metod osobno.

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To może być przełom dla najtrudniejszych nowotworów

Największą nadzieję technologia budzi w przypadku tzw. nowotworów zimnych immunologicznie. Są to guzy, które praktycznie nie wywołują reakcji układu odpornościowego i przez to pozostają wyjątkowo odporne na wiele nowoczesnych terapii. Zdaniem autorów badania wykorzystanie pamięci immunologicznej po COVID-19 może pomóc przełamać tę barierę i sprawić, że nawet takie nowotwory staną się podatniejsze na leczenie.

Zamiast tworzyć zupełnie nową odpowiedź immunologiczną, wykorzystujemy pamięć przeciwwirusową, którą organizm już posiada
podkreślił dr Tej Pareek, prezes Celloram Inc.

Na razie metoda została sprawdzona wyłącznie w badaniach przedklinicznych, ale kolejnym etapem mają być pierwsze testy z udziałem pacjentów cierpiących na mięsaki. Jeżeli okażą się bezpieczne i skuteczne, technologia może w przyszłości znaleźć zastosowanie również w leczeniu wielu innych nowotworów. I choć do ewentualnego zastosowania klinicznego droga jest jeszcze daleka, autorzy badania uważają, że ich praca otwiera nowy kierunek rozwoju szczepionek przeciwnowotworowych.

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