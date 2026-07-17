W skrócie W Szanghaju przeprowadzono pierwszą na świecie operację wszczepienia komercyjnego interfejsu mózg-komputer. Implant NEO otrzymał status wyrobu medycznego w marcu 2026 r.

System NEO opracowany przez start-up Neuracle pozwala pacjentowi po urazie rdzenia kręgowego sterować robotyczną rękawicą za pomocą sygnałów zewnątrzoponowych mózgu.

Sukces ten stawia Chiny na prowadzeniu w wyścigu z amerykańskim Neuralinkiem, który wciąż czeka na pełne zatwierdzenie swojego implantu Telepathy przez agencję FDA.

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Pierwsza taka operacja w historii medycyny

Chiny wykonały milowy krok w dążeniu do pozycji globalnego lidera na dynamicznie rozwijającym się rynku interfejsów mózg-komputer (BCI). W Szanghaju przeprowadzono pierwszą na świecie udaną operację chirurgicznego wszczepienia komercyjnego implantu u pacjenta, który stracił sprawność w dłoni w wyniku urazu rdzenia kręgowego.

Zabieg ten został przeprowadzony w poniedziałek (13 lipca) w szpitalu Huashan, należącym do Uniwersytetu Fudan w Szanghaju. Jak donosi Szanghajska Komisja ds. Nauki i Technologii, stan pacjenta po operacji jest stabilny, a jego funkcje życiowe nie budzą zastrzeżeń. Badania śródoperacyjne wykazały, że system z powodzeniem rejestruje stabilne i wysokiej jakości sygnały zewnątrzoponowe.

Pacjentem jest mężczyzna, który odniósł poważny uraz rdzenia kręgowego w wypadku samochodowym 10 lat temu. W rezultacie zmagał się z upośledzeniem chwytania i znacznymi ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu. Standardowa rehabilitacja nie przynosiła już u niego dalszych postępów. Po skrupulatnej ocenie przeprowadzonej przez multidyscyplinarny zespół medyczny chory został zakwalifikowany do pionierskiego zabiegu.

Nowatorski interfejs mózg-komputer - NEO

Wszczepione urządzenie nosi nazwę Neural Electronic Opportunity (NEO) i zostało opracowane przez lokalny start-up Neuracle (znany również jako Borui Kang Medical Technology). Implant mózgowy ma wielkość zbliżoną do monety i zawiera osiem elektrod. Jest umieszczany na zewnętrznej powierzchni mózgu (w obszarze kory czuciowo-ruchowej) i nie przebija delikatnej tkanki mózgowej.

System działa poprzez wychwytywanie i dekodowanie sygnałów zewnątrzoponowych EEG w celu identyfikacji intencji ruchowych pacjenta, gdy ten wyobraża sobie ruch dłoni. Sygnały te są następnie przesyłane do komputera, który tłumaczy je na komendy sterujące urządzeniem zewnętrznym - specjalną robotyczną rękawicą noszoną przez pacjenta. Pozwala to na skuteczne wspomaganie funkcji chwytania i poprawę jakości życia chorego.

Rozwiń

Produkt uzyskał zatwierdzenie chińskiej Krajowej Administracji Produktów Medycznych (NMPA) 13 marca 2026 r., stając się pierwszym na świecie zatwierdzonym wszczepialnym urządzeniem medycznym klasy III typu BCI. Decyzja ta otworzyła drogę do wyjścia tej neurotechnologii poza laboratoria i fazy testów klinicznych bezpośrednio do codziennej praktyki medycznej.

Tempo komercjalizacji NEO było wyjątkowo szybkie - jak to w Chinach bywa. W ciągu zaledwie 4 miesięcy od uzyskania zgody firma Neuracle uruchomiła produkcję, wprowadziła urządzenie do szpitali, przeprowadziła kwalifikację pacjentów i doprowadziła do włączenia procedury do lokalnych komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych. W poniedziałek (13 lipca) w Szanghaju wystawiono pierwszą komercyjną receptę na ten system.

Chińczycy ścigają się z amerykańskim Neuralinkiem

Sukces chińskiej firmy neurotechnologicznej zaostrza rywalizację z amerykańskim Neuralinkiem założonym przez Elona Muska. Mimo że Neuralink w 2024 r. pomyślnie wszczepił swój implant człowiekowi (co również nie było pierwszym udanym zabiegiem BCI w historii), firma nie uzyskała jeszcze pełnego zatwierdzenia komercyjnego od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). Urządzenie Muska o nazwie Telepathy, mające umożliwiać sparaliżowanym osobom sterowanie urządzeniami takimi jak komputery czy telefony za pomocą myśli, wciąż znajduje się w fazie badań klinicznych, do których zapisało się ponad 20 pacjentów.

Podczas gdy Neuracle i Neuralink skupiają się na implantach inwazyjnych niosących ze sobą pewne ryzyko chirurgiczne, inne firmy rozwijają mniej inwazyjne metody. Przykładowo, w zeszłym miesiącu Meta zaprezentowała nową wersję systemu "Brain2Qwerty", który wykorzystuje duży model językowy do tłumaczenia aktywności mózgu na tekst pisany, co ma pomóc osobom chorym na ALS i inne schorzenia neurodegeneracyjne. Inna chińska firma, BrainCo, stworzyła bioniczną protezę dłoni wykorzystującą sztuczną inteligencję i elektromiografię - mniej inwazyjną technikę odczytywania impulsów elektrycznych z mięśni kończyny (na powierzchni skóry).

Rozwój technologii BCI to ważny element chińskiej strategii gospodarczej. Rząd w Pekinie uznał tę dziedzinę za jedną z branż przyszłości, które mają napędzać wzrost gospodarczy. Oficjalny plan zakłada wyłonienie "dwóch lub trzech" globalnych liderów w tym sektorze do 2030 r. Technologia BCI znalazła się również wśród priorytetów najnowszego chińskiego planu pięcioletniego - obok komputerów kwantowych, robotów opartych na AI czy fuzji jądrowej.



