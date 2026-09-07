W skrócie Zwyczaj zdejmowania obuwia po wejściu do domu różni się w zależności od kultury, przy czym w Japonii jest to rygorystyczna norma, a w USA podejście pozostaje dość liberalne.

Badania naukowe potwierdzają, że obuwie przenosi do wnętrz zanieczyszczenia, w tym bakterie kałowe, toksyny, ołów i alergeny, które osiadają na dywanach i podłogach.

Chodzenie boso lub w kapciach w domu wspiera naturalną biomechanikę stóp, poprawia krążenie i zmniejsza ryzyko rozwoju grzybicy stóp, której sprzyja wilgoć w zamkniętym obuwiu.

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Kultura ściągania butów. USA kontra reszta świata

Zwyczaj przechodzenia przez próg własnego mieszkania bez zdejmowania obuwia wywołuje ogromne kontrowersje na całym świecie. Podejście do tego zagadnienia zależy od tradycji, geografii i panującego klimatu. Podczas gdy w Azji zmiana obuwia stanowi niepisane prawo, w innych rejonach globu podejście do tej kwestii bywa znacznie bardziej liberalne.

Sondaż YouGov z 2018 r. wykazał, że tylko 31 proc. Amerykanów zawsze ściąga buty po wejściu do domu. Zdecydowana większość, bo aż 87 proc. badanych, robi to przynajmniej od czasu do czasu. Jednocześnie zaledwie połowa mieszkańców Stanów Zjednoczonych prosi swoich gości o zdjęcie obuwia. Częstotliwość występowania tego nawyku zależy od regionu. Mieszkańcy południowych stanów znacznie rzadziej wymagają tego od odwiedzających niż osoby żyjące na Północnym Wschodzie lub Środkowym Zachodzie.

Odmienny styl życia panuje w państwach azjatyckich, na czele z Japonią. W kraju kwitnącej wiśni obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia w zewnętrznym obuwiu do przestrzeni mieszkalnych. Traktowane było ono jako "nieczyste" już na długo przed tym, zanim nauka odkryła istnienie drobnoustrojów. Co ciekawe, Japończycy mają też osobne obuwie do korzystania z WC, tzw. toilet surippa, czyli "kapcie toaletowe".

Równie mocno zakorzenioną tradycję posiadają Polacy, u których zdejmowanie butów w przedpokoju traktowane jest jako standardowa oznaka szacunku dla gospodarza oraz sposób na utrzymanie czystości - choć część Polaków odchodzi od tego zwyczaju.

W wielu krajach europejskich, takich jak Niemcy, powszechną praktyką jest również korzystanie ze specjalnego obuwia domowego, które zapewnia komfort i wsparcie dla stóp bez wnoszenia zabrudzeń z ulicy czy publicznych toalet.

Drobnoustroje z ulicy na domowych dywanach

Głównym argumentem przemawiającym za pozostawianiem zewnętrznego obuwia przy wejściu jest kwestia patogenów przenoszonych na podeszwach. Chodniki i trawniki bywają zanieczyszczone odchodami zwierząt, a ich cząsteczki trafiają do wnętrz budynków. Choć ludzie starają się omijać widoczne zabrudzenia i korzystać z wycieraczek, mikroskopijne pozostałości nieczystości łatwo osiadają na spodzie obuwia.

Badanie naukowców z Marymount Manhattan College, opublikowane w 2023 r. w czasopiśmie "Indoor and Built Environment", przeanalizowało ilość bakterii kałowych obecnych wewnątrz budynków. Wyniki wyraźnie wskazały na zagrożenie związane z wnoszeniem zanieczyszczeń z zewnątrz. "Dywany, a w szczególności intensywnie użytkowane pokrycia podłogowe przy wejściach do budynków, służą jako rezerwuary patogenów kałowych" - skomentowali autorzy publikacji. Badacze zaznaczyli również, że istnieje "możliwość infekcji poprzez interakcję z przestrzeniami podłogowymi w domach lub obiektach".

Podobne wnioski płyną z przeglądu systematycznego z 2016 r. opublikowanego w "Journal of Applied Microbiology" przez badaczy z Uniwersytetu w Houston. Ich analiza potwierdza, że obuwie stanowi potencjalne źródło przenoszenia mikroorganizmów w określonych warunkach. Mimo że publikacje nie wiążą bezpośrednio tych bakterii z konkretnymi przypadkami zachorowań u ludzi, potwierdzają stałą obecność niewidocznych zanieczyszczeń na domowych podłogach.

Cała tablica Mendelejewa. Co wnosimy na butach do domu?

Innym poważnym problemem wynikającym z chodzenia w butach po mieszkaniu są wnoszone do wnętrz substancje chemiczne - "całą" tablicę Mendelejewa. Raport Agencji Ochrony Środowiska (EPA) z 1997 r. poświęcony skażeniu ołowiem wykazał, że obuwie jest jednym z głównych kanałów przedostawania się tego niebezpiecznego metalu do środowiska domowego. Trujące cząsteczki osiadają w głębokich warstwach dywanów, zwiększając ryzyko kontaktu z toksynami.

Wprowadzenie prostego nawyku może przynieść natychmiastowe rezultaty w postaci redukcji zanieczyszczeń. "W lokalach, których mieszkańcy zdejmowali buty przy drzwiach, odnotowano znacznie niższy poziom ołowiu we krwi i w dywanach" - wyjaśniają autorzy raportu EPA. Zauważyli oni także, że "zdejmowanie obuwia przed wejściem i stosowanie wycieraczek znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo skażenia dywanów ołowiem".

Zagrożenie stanowią również rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które według publikacji badaczy z US Geological Survey z 2010 r. są przenoszone na obuwiu ze świeżo utwardzonych parkingów. Na podeszwach do wnętrz trafiają ponadto pestycydy i nawozy stosowane na trawnikach. Wszystkie te związki osiadają na powierzchniach, po których codziennie poruszają się domownicy.

Chcesz pozbyć się alergenów w domu? Zdejmij buty

Obuwie używane na zewnątrz zbiera również drobinki pyłków roślinnych, co ma bezpośredni wpływ na stan zdrowia osób zmagających się z uczuleniami. Cząsteczki te łatwo przenoszą się z podeszew na domowe podłogi, a stamtąd unoszą się w powietrzu przy każdym kroku. Zjawisko to staje się szczególnie uciążliwe w okresie intensywnego kwitnienia drzew i traw.

Obecność alergenów w zamkniętych pomieszczeniach ulega znacznej intensyfikacji, gdy nie stosuje się zmiany obuwia. "Pyłki drzew, traw i chwastów z łatwością osiadają na butach, a gdy chodzisz po domu, mogą wzbijać się w powietrze, lądować na powierzchniach i nasilać objawy alergii" - tłumaczy dr Daniel Sullivan z Cleveland Clinic.

Rozwiązaniem pozwalającym uniknąć wnoszenia szkodliwych substancji jest stosowanie kapci, dedykowanego obuwia domowego lub po prostu chodzenie boso, do którego jesteśmy przystosowani anatomicznie.

Czy chodzenie boso po domu jest zdrowe?

Ściągnięcie obuwia wyjściowego przyniesie nam dodatkowe korzyści zdrowotne. Chodzenie na boso lub w samych skarpetkach wspiera naturalną biomechanikę ciała, zmuszając do pracy głębokie mięśnie stóp i stawy, które w tradycyjnych butach pozostają usztywnione.

Swobodny kontakt z podłożem stymuluje tysiące zakończeń nerwowych na podeszwach, co poprawia czucie głębokie, równowagę oraz krążenie krwi w kończynach dolnych. Dodatkowo brak podwyższonej pięty wymusza fizjologiczne ułożenie miednicy, co redukuje przeciążenia kolan, bioder i odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Dłuższe przebywanie w pełnym obuwiu stwarza ponadto idealne środowisko do rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych, w tym grzybów i bakterii. Zamknięta cholewka zatrzymuje wilgoć i podnosi temperaturę wewnątrz buta, co doprowadza do maceracji naskórka (jego rozmiękczenia) i naruszenia jego naturalnej bariery ochronnej.

Sprzyja to rozwojowi grzybicy stóp oraz paznokci - uciążliwych infekcji wywołujących świąd, pieczenie, pękanie skóry i nieprzyjemny zapach, które są trudne w leczeniu i łatwo przenoszą się na pozostałych domowników. Zdjęcie obuwia po wejściu do domu pozwala stopom swobodnie oddychać, hamuje nadmierne pocenie i skutecznie ogranicza ryzyko powstawania tego typu dermatologicznych dolegliwości.



