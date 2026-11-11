Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych. W wielu przypadkach jego kontrolowanie oznacza konieczność regularnego przyjmowania leków. Istnieje jednak szczególna postać tej choroby, w której istotną rolę odgrywa nadmierna produkcja hormonu przez nadnercza. Chodzi o pierwotny hiperaldosteronizm, odpowiadający według szacunków za około 5 do 10 proc. przypadków nadciśnienia.

Nadnercza to niewielkie gruczoły położone nad nerkami. U niektórych osób rozwijają się w nich łagodne guzki lub dochodzi do przerostu komórek produkujących aldosteron. Hormon ten reguluje między innymi gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu. Gdy jest go za dużo, nerki zatrzymują nadmierne ilości sodu i wody, co prowadzi do wzrostu ciśnienia tętniczego.

Dotychczas jednym z najskuteczniejszych sposobów trwałego leczenia tej postaci choroby była operacja polegająca na usunięciu nadnercza odpowiedzialnego za nadmierną produkcję hormonu. U części pacjentów stosuje się również leki blokujące działanie aldosteronu. Nowe badania sugerują jednak, że podobny efekt można osiągnąć za pomocą odpowiednio długiej kuracji farmakologicznej.

Ciśnienie niższe dwa lata po zakończeniu terapii

Zespół naukowców kierowany przez prof. Morrisa Browna z Queen Mary University of London przeanalizował wyniki 14 pacjentów z pierwotnym hiperaldosteronizmem, którzy uczestniczyli wcześniej w badaniu klinicznym preparatu baxdrostat. Lek należy do grupy inhibitorów syntazy aldosteronu. Blokuje enzym niezbędny do produkcji tego hormonu, ograniczając jego nadmierne wydzielanie.

Pacjenci przyjmowali preparat przez okres od sześciu do 12 miesięcy, a następnie zakończyli terapię. Badacze przeanalizowali późniejsze pomiary ciśnienia tętniczego i stężenia hormonów, porównując je z wynikami sprzed rozpoczęcia leczenia. Obserwacje obejmowały okres sięgający dwóch lat po odstawieniu leku.

Rezultaty okazały się zaskakujące. U 11 pacjentów, dla których dostępne były pomiary po dwóch latach, średnie skurczowe ciśnienie tętnicze wynosiło 117,2 mmHg. Było więc o 25,2 mmHg niższe niż przed rozpoczęciem badania. Co więcej, u trzech z 13 osób, dla których dostępne były odpowiednie dane, ciśnienie pozostawało prawidłowe bez konieczności przyjmowania jakichkolwiek leków obniżających jego wartość.

Utrzymywała się również poprawa parametrów hormonalnych. U dziewięciu pacjentów, u których wykonano odpowiednie pomiary po roku lub dwóch latach, stosunek aldosteronu do reniny był o 99,2 proc. niższy niż przed leczeniem. To ważna wskazówka, ponieważ właśnie ten wskaźnik pomaga ocenić, czy organizm nadal produkuje nadmierne ilości aldosteronu.

Czy lek może usunąć przyczynę nadciśnienia?

Naukowcy podejrzewają, że baxdrostat może działać inaczej, niż początkowo zakładano. Zamiast jedynie czasowo ograniczać produkcję aldosteronu, długotrwale hamuje jego syntezę, co może prowadzić do zaniku komórek odpowiedzialnych za nadmierne wydzielanie hormonu.

Hipoteza ta ma swoje podstawy w eksperymencie przeprowadzonym na myszach w 2005 roku. Wykazał on, że usunięcie genu niezbędnego do produkcji syntazy aldosteronu powodowało zanik komórek wytwarzających ten hormon. Prof. Brown przypuszcza, że podobny proces może zachodzić u ludzi podczas długotrwałego stosowania inhibitorów syntazy aldosteronu. Mechanizm nie został jednak jeszcze potwierdzony.

Możliwość uzyskania za pomocą tabletek efektu porównywalnego z leczeniem chirurgicznym od dawna była jednym z najważniejszych celów w terapii tej postaci nadciśnienia

Potrzebne są większe badania

Choć wyniki są obiecujące, nie oznaczają jeszcze, że baxdrostat jest lekiem, który pozwoli wszystkim pacjentom odstawić preparaty na nadciśnienie. Badanie obejmowało zaledwie 14 osób, nie miało grupy kontrolnej, a część pomiarów kontrolnych była dostępna tylko dla wybranych uczestników.

Dlatego naukowcy przygotowują już większe, prospektywne badanie kliniczne ELIXIR. Ma ono sprawdzić, czy długotrwałe hamowanie produkcji aldosteronu rzeczywiście może prowadzić do trwałej remisji pierwotnego hiperaldosteronizmu. Badacze chcą również wykorzystać obrazowanie nadnerczy, aby ustalić, czy terapia powoduje zanik komórek odpowiedzialnych za nadmierną produkcję hormonu.