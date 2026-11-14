RSV jest powszechnym patogenem układu oddechowego. U większości zakażonych wywołuje objawy przypominające przeziębienie, ale u niemowląt, wcześniaków i osób starszych może prowadzić do ciężkich infekcji dolnych dróg oddechowych, zapalenia oskrzelików i płuc. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia wirus powoduje każdego roku około 3,6 mln hospitalizacji dzieci poniżej piątego roku życia i około 100 tys. zgonów. Aż 97 proc. śmiertelnych przypadków dotyczy krajów o niskich i średnich dochodach.

Szczepienia ograniczają liczbę hospitalizacji

Jednym z przykładów skuteczności profilaktyki jest Dania, która w październiku 2025 roku wprowadziła ogólnokrajowy program szczepień kobiet w ciąży przeciwko RSV. Przeciwciała wytworzone przez organizm matki przechodzą przez łożysko i zapewniają dziecku ochronę w pierwszych miesiącach życia, kiedy ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji jest największe. Noworodki szczególnie narażone na powikłania, których matki nie zostały zaszczepione, mogą otrzymać przeciwciała monoklonalne.

Pierwsze dane wskazują na wyraźny spadek liczby hospitalizacji niemowląt. Podobne rezultaty odnotowano w innych państwach. W Argentynie wprowadzenie szczepień kobiet w ciąży wiązało się ze zmniejszeniem liczby hospitalizacji niemowląt w rejonie Buenos Aires o 34 proc. W Chile, gdzie noworodkom podaje się przeciwciała monoklonalne, liczba hospitalizacji z powodu RSV spadła według szacunków badaczy o 77 proc.

Korzyści obserwuje się również wśród seniorów. W Szkocji w sezonie 2024-2025 szczepienia zaoferowano osobom w wieku 74-79 lat. W tej grupie hospitalizacje związane z RSV zmniejszyły się o 62 proc. Szczepionkę przyjęło ponad dwie trzecie uprawnionych.

Kilka metod ochrony przed groźnym wirusem

Postęp w profilaktyce RSV nastąpił w ostatnich latach. W 2022 roku europejskie organy regulacyjne zatwierdziły nirsewimab, długo działające przeciwciało monoklonalne przeznaczone do ochrony niemowląt. Później opracowano kolejne przeciwciało oraz trzy szczepionki dla dorosłych, w tym preparat przeznaczony dla kobiet w ciąży.

Analiza trzech głównych strategii - podawania przeciwciał monoklonalnych, szczepienia kobiet w ciąży i szczepień osób starszych - wskazuje, że zapewniają one od 70 do 80 proc. ochrony przed RSV. Badacze nie stwierdzili przy tym nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa tych metod.

Jednym z największych wyzwań pozostaje jednak zapewnienie dostępu do profilaktyki w krajach o niższych dochodach. To właśnie tam odnotowuje się zdecydowaną większość zgonów dzieci związanych z RSV. Eksperci zwracają uwagę, że konieczne jest obniżenie cen preparatów i zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z wirusem. Jeśli uda się upowszechnić szczepienia i podawanie przeciwciał, korzyści zdrowotne mogą być w tych państwach szczególnie duże.