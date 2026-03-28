Częstotliwość ejakulacji a płodność mężczyzn. Nowe zalecenia
Coraz więcej danych naukowych wskazuje, że długość abstynencji seksualnej u mężczyzn może mieć istotny wpływ nie tylko na liczbę, ale przede wszystkim na jakość plemników. Najnowsza metaanaliza badań sugeruje, że dłuższe przerwy między ejakulacjami mogą prowadzić do pogorszenia parametrów nasienia, co ma znaczenie w kontekście leczenia niepłodności.
Badanie, oparte na analizie ponad 115 prac naukowych z udziałem blisko 55 tys. mężczyzn, wykazało, że wraz z wydłużaniem okresu abstynencji rośnie poziom uszkodzeń DNA plemników oraz stresu oksydacyjnego. Jednocześnie obserwuje się spadek ich ruchliwości i zdolności do zapłodnienia.
Jakość kontra ilość
Obowiązujące zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia rekomendują abstynencję seksualną przez 2 do 7 dni przed oddaniem nasienia do badań lub procedur zapłodnienia in vitro. Wytyczne te zostały jednak opracowane głównie z myślą o maksymalizacji liczby plemników, a nie ich jakości.
Nowe wyniki wskazują, że takie podejście może wymagać korekty. Choć dłuższa abstynencja zwiększa koncentrację plemników, jednocześnie może pogarszać ich kondycję biologiczną, co w praktyce może mieć większe znaczenie dla powodzenia zapłodnienia.
Znaczenie dla procedur IVF i ICSI
W kontekście metod wspomaganego rozrodu, jak zapłodnienie in vitro (IVF) czy docytoplazmatyczna iniekcja plemnika (ICSI), jakość nasienia odgrywa kluczową rolę. Badania sugerują, że krótszy czas abstynencji może wiązać się z wyższym odsetkiem ciąż.
W jednym z analizowanych badań klinicznych odnotowano 46 proc. skuteczności uzyskania ciąży w grupie, w której mężczyźni zachowywali abstynencję krótszą niż 48 godzin. Dla porównania, w grupie stosującej standardowe zalecenia (2-7 dni) wskaźnik ten wyniósł 36 proc.
Równowaga zamiast skrajności
Eksperci podkreślają, że optymalna strategia powinna uwzględniać kompromis między ilością a jakością plemników. Zbyt częste ejakulacje mogą obniżać ich liczbę i stopień dojrzałości, natomiast zbyt rzadka aktywność prowadzi do ich starzenia się i kumulacji uszkodzeń. W praktyce oznacza to potrzebę bardziej indywidualnego podejścia do zaleceń, zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu niepłodności.
Wyniki badań mogą wpłynąć na przyszłe rekomendacje dla klinik leczenia niepłodności. Choć obecne standardy pozostają istotne w kontekście porównywalności wyników laboratoryjnych, coraz większy nacisk kładzie się na biologiczną jakość nasienia jako kluczowy czynnik sukcesu reprodukcyjnego.