Badanie, oparte na analizie ponad 115 prac naukowych z udziałem blisko 55 tys. mężczyzn, wykazało, że wraz z wydłużaniem okresu abstynencji rośnie poziom uszkodzeń DNA plemników oraz stresu oksydacyjnego. Jednocześnie obserwuje się spadek ich ruchliwości i zdolności do zapłodnienia.

Jakość kontra ilość

Obowiązujące zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia rekomendują abstynencję seksualną przez 2 do 7 dni przed oddaniem nasienia do badań lub procedur zapłodnienia in vitro. Wytyczne te zostały jednak opracowane głównie z myślą o maksymalizacji liczby plemników, a nie ich jakości.

Nowe wyniki wskazują, że takie podejście może wymagać korekty. Choć dłuższa abstynencja zwiększa koncentrację plemników, jednocześnie może pogarszać ich kondycję biologiczną, co w praktyce może mieć większe znaczenie dla powodzenia zapłodnienia.

Znaczenie dla procedur IVF i ICSI

W kontekście metod wspomaganego rozrodu, jak zapłodnienie in vitro (IVF) czy docytoplazmatyczna iniekcja plemnika (ICSI), jakość nasienia odgrywa kluczową rolę. Badania sugerują, że krótszy czas abstynencji może wiązać się z wyższym odsetkiem ciąż.

W jednym z analizowanych badań klinicznych odnotowano 46 proc. skuteczności uzyskania ciąży w grupie, w której mężczyźni zachowywali abstynencję krótszą niż 48 godzin. Dla porównania, w grupie stosującej standardowe zalecenia (2-7 dni) wskaźnik ten wyniósł 36 proc.

Równowaga zamiast skrajności

Eksperci podkreślają, że optymalna strategia powinna uwzględniać kompromis między ilością a jakością plemników. Zbyt częste ejakulacje mogą obniżać ich liczbę i stopień dojrzałości, natomiast zbyt rzadka aktywność prowadzi do ich starzenia się i kumulacji uszkodzeń. W praktyce oznacza to potrzebę bardziej indywidualnego podejścia do zaleceń, zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu niepłodności.

Wyniki badań mogą wpłynąć na przyszłe rekomendacje dla klinik leczenia niepłodności. Choć obecne standardy pozostają istotne w kontekście porównywalności wyników laboratoryjnych, coraz większy nacisk kładzie się na biologiczną jakość nasienia jako kluczowy czynnik sukcesu reprodukcyjnego.

Czy ultradźwięki mogą uratować jeże przed śmiercią na drogach?