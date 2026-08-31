Czy pestycydy wywołują autyzm u dzieci? Kolejny mit obalony

Krzysztof Sulikowski

Krzysztof Sulikowski

Aktualizacja

Istnieje szereg hipotez na temat przyczyn autyzmu. Kolejna z nich została właśnie obalona. Nowe badanie naukowe obejmujące ponad 3,3 tys. par matek i dzieci z USA wykazało brak związku między prenatalnym kontaktem z pestycydami fosforoorganicznymi a występowaniem cech autyzmu u dzieci. Choć ślady środków ochrony roślin wykryto u 99 proc. ciężarnych, ich poziom wynikający głównie z diety nie wpływał na rozwój maluchów. Badacze zaznaczają jednak, że wnioski nie oznaczają pełnego bezpieczeństwa oprysków w przypadku wyższych ekspozycji.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Mężczyzna w różowej koszulce z niebieskim opryskiwaczem na plecach wykonuje oprysk w polu.
Naukowcy zbadali wpływ oprysków w diecie kobiet w ciąży na autyzm. Brak powiązań obala popularny mit-AFP

W skrócie

  • Badanie obejmujące 3339 par matek i dzieci z USA nie wykazało związku między prenatalnym kontaktem z pestycydami fosforoorganicznymi a występowaniem cech autyzmu.
  • Choć u 99 procent kobiet w ciąży wykryto ślady środków ochrony roślin, pochodzące głównie z diety, nie wpływały one negatywnie na rozwój neurologiczny ich dzieci.
  • Naukowcy podkreślają, że brak związku w typowych warunkach nie oznacza pełnego bezpieczeństwa chemikaliów, a w przypadku ich wyższego stężenia ryzyko może rosnąć.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Pestycydy nie wywołują autyzmu. Badanie wykazało brak związku

Wokół źródeł autyzmu od lat narastają liczne nieudowodnione hipotezy przypisujące powstawanie zaburzeń ze spektrum czynnikom środowiskowym, w tym powszechnej chemii lub szczepionkom. Najnowsze dane naukowe obalają tezę, jakoby powszechny kontakt z popularnymi opryskami rolniczymi przekładał się na występowanie takich objawów.

Nowa analiza objęła grupę 3339 par składających się z matek i dzieci w ramach amerykańskiego programu ECHO. Badacze przeanalizowali próbki moczu pobrane od kobiet w trakcie ciąży, poszukując w nich metabolitów pestycydów fosforoorganicznych. Następnie ocenili zachowania dzieci średnio w wieku sześciu lat przy pomocy kwestionariusza mierzącego relacje społeczne. Wyniki wykazały brak statystycznie istotnych zależności.

"W tym dużym, prospektywnym badaniu kohortowym w ramach kohorty ECHO prenatalna ekspozycja na OP nie była związana z cechami podłoża autyzmu w dzieciństwie" - tłumaczą autorzy badania kierowanego przez dr Haleigh Cavalier z Columbia Mailman School of Public Health w Nowym Jorku.

Efekty obserwacji okazały się identyczne bez względu na płeć badanych maluchów, a uwzględnienie jakości diety matek nie zmieniło końcowych wniosków. Prawie 99 proc. badanych kobiet miało w organizmie wykrywalne ślady oprysków, lecz ich stężenie odpowiadało typowemu poziomowi dla ogółu populacji. Zjawisko to wynika głównie ze spożywania konwencjonalnie uprawianych warzyw i owoców.

Zobacz również:

Środki ochrony roślin i chemia przemysłowa okazują się bardziej szkodliwe, niż dotychczas podejrzewano. Mogą poważnie zaburzać naszą mikrobiotę jelitową
Medycyna

Naukowcy odkryli, że aż 168 popularnych substancji chemicznych nam szkodzi

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski

Chemiczne opryski przenikają do żywności

Głównym źródłem kontaktu z pestycydami fosforoorganicznymi dla większości ludzi pozostaje codzienne żywienie. Przenikanie środków ochrony roślin do żywności sprawia, że ślady ich obecności są powszechnie rejestrowane u ludzi. Naukowcy zauważają przy tym, że zmiana nawyków i wybór produktów ekologicznych pozwala znacząco obniżyć stężenie tych substancji w organizmie.

Autorzy badania skupili się m.in. na metabolitach chloropiryfosu, czyli substancji używanej przy uprawie soi, kalafiorów czy drzew owocowych. Przepisy dotyczące tego środka zmieniały się dynamicznie w ostatnich latach. Unia Europejska zakazała jego sprzedaży w 2020 r., z kolei w USA decyzje urzędowe dotyczące wycofania preparatu były podważane przez sądy.

Zależność między chemią rolniczą a zdrowiem dzieci bywa odmiennie oceniana w zależności od miejsca prowadzenia analiz. Dawniejsze prace wskazywały na ryzyko utraty punktów IQ lub rozwój ADHD, a badania w rejonach rolniczych sugerowały wyższy poziom zagrożeń. Z kolei inne analizy prowadzone w Ohio czy w Holandii nie wykryły powiązań z zachowaniami autystycznymi, co sugeruje kluczową rolę poziomu i dawki oprysków.

Niska dawka pestycydów nie gwarantuje pełni bezpieczeństwa

Autorzy publikacji zaznaczają, że brak zaobserwowanych zmian w tym konkretnym badaniu nie oznacza, iż pestycydy są całkowicie obojętne dla zdrowia. Wskazują oni na potrzebę dalszych prac dotyczących sytuacji, w których ekspozycja na środki ochrony roślin jest znacznie wyższa lub występuje w połączeniu z innymi czynnikami genetycznymi.

Eksperci zwracają ponadto uwagę na konieczność dokładniejszego sprawdzania mieszanek chemicznych oraz precyzyjnego pomiaru w konkretnych tygodniach ciąży. Sugerują oni, iż przyszłe analizy powinny brać pod uwagę zawody o wysokim stopniu ekspozycji na opryski, gdzie dawki środków są nieporównywalnie wyższe niż te trafiające do organizmu wraz z jedzeniem.

"Choć odkrycia sugerują, że pestycydy fosforoorganiczne nie były głównym czynnikiem sprawczym cech związanych z autyzmem przy poziomach ekspozycji obserwowanych w naszym badaniu, nie należy tego traktować jako dowodu, że chemikalia te są bezpieczne" - wyjaśnia dr Haleigh Cavalier.

Zobacz również:

Paracetamol i ibuprofen to najpopularniejsze leki przeciwgorączkowe
Medycyna

Trump znowu wypunktowany. Paracetamol w ciąży bez związku z autyzmem

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

Źródła:

  1. Cavalier H. M., Volk H. E., Kivumbi A. et al. Prenatal Organophosphate Exposure and Autism-Related Traits in Children. JAMA Pediatrics (2026). DOI: 10.1001/jamapediatrics.2026.3785
  2. ECHO. Prenatal Exposure to Organophosphate Pesticides Not Associated with Autism-Related Traits in Children in Large NIH Study. Echochildren.org (2026).
  3. George J. What New Research Shows About Prenatal Pesticide Exposure and Autism Traits. MedPage Today (2026).
Jak pożary lasów wpływają na twoje zdrowie© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze