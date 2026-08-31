W skrócie Badanie obejmujące 3339 par matek i dzieci z USA nie wykazało związku między prenatalnym kontaktem z pestycydami fosforoorganicznymi a występowaniem cech autyzmu.

Choć u 99 procent kobiet w ciąży wykryto ślady środków ochrony roślin, pochodzące głównie z diety, nie wpływały one negatywnie na rozwój neurologiczny ich dzieci.

Naukowcy podkreślają, że brak związku w typowych warunkach nie oznacza pełnego bezpieczeństwa chemikaliów, a w przypadku ich wyższego stężenia ryzyko może rosnąć.

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Pestycydy nie wywołują autyzmu. Badanie wykazało brak związku

Wokół źródeł autyzmu od lat narastają liczne nieudowodnione hipotezy przypisujące powstawanie zaburzeń ze spektrum czynnikom środowiskowym, w tym powszechnej chemii lub szczepionkom. Najnowsze dane naukowe obalają tezę, jakoby powszechny kontakt z popularnymi opryskami rolniczymi przekładał się na występowanie takich objawów.

Nowa analiza objęła grupę 3339 par składających się z matek i dzieci w ramach amerykańskiego programu ECHO. Badacze przeanalizowali próbki moczu pobrane od kobiet w trakcie ciąży, poszukując w nich metabolitów pestycydów fosforoorganicznych. Następnie ocenili zachowania dzieci średnio w wieku sześciu lat przy pomocy kwestionariusza mierzącego relacje społeczne. Wyniki wykazały brak statystycznie istotnych zależności.

"W tym dużym, prospektywnym badaniu kohortowym w ramach kohorty ECHO prenatalna ekspozycja na OP nie była związana z cechami podłoża autyzmu w dzieciństwie" - tłumaczą autorzy badania kierowanego przez dr Haleigh Cavalier z Columbia Mailman School of Public Health w Nowym Jorku.

Efekty obserwacji okazały się identyczne bez względu na płeć badanych maluchów, a uwzględnienie jakości diety matek nie zmieniło końcowych wniosków. Prawie 99 proc. badanych kobiet miało w organizmie wykrywalne ślady oprysków, lecz ich stężenie odpowiadało typowemu poziomowi dla ogółu populacji. Zjawisko to wynika głównie ze spożywania konwencjonalnie uprawianych warzyw i owoców.

Chemiczne opryski przenikają do żywności

Głównym źródłem kontaktu z pestycydami fosforoorganicznymi dla większości ludzi pozostaje codzienne żywienie. Przenikanie środków ochrony roślin do żywności sprawia, że ślady ich obecności są powszechnie rejestrowane u ludzi. Naukowcy zauważają przy tym, że zmiana nawyków i wybór produktów ekologicznych pozwala znacząco obniżyć stężenie tych substancji w organizmie.

Autorzy badania skupili się m.in. na metabolitach chloropiryfosu, czyli substancji używanej przy uprawie soi, kalafiorów czy drzew owocowych. Przepisy dotyczące tego środka zmieniały się dynamicznie w ostatnich latach. Unia Europejska zakazała jego sprzedaży w 2020 r., z kolei w USA decyzje urzędowe dotyczące wycofania preparatu były podważane przez sądy.

Zależność między chemią rolniczą a zdrowiem dzieci bywa odmiennie oceniana w zależności od miejsca prowadzenia analiz. Dawniejsze prace wskazywały na ryzyko utraty punktów IQ lub rozwój ADHD, a badania w rejonach rolniczych sugerowały wyższy poziom zagrożeń. Z kolei inne analizy prowadzone w Ohio czy w Holandii nie wykryły powiązań z zachowaniami autystycznymi, co sugeruje kluczową rolę poziomu i dawki oprysków.

Niska dawka pestycydów nie gwarantuje pełni bezpieczeństwa

Autorzy publikacji zaznaczają, że brak zaobserwowanych zmian w tym konkretnym badaniu nie oznacza, iż pestycydy są całkowicie obojętne dla zdrowia. Wskazują oni na potrzebę dalszych prac dotyczących sytuacji, w których ekspozycja na środki ochrony roślin jest znacznie wyższa lub występuje w połączeniu z innymi czynnikami genetycznymi.

Eksperci zwracają ponadto uwagę na konieczność dokładniejszego sprawdzania mieszanek chemicznych oraz precyzyjnego pomiaru w konkretnych tygodniach ciąży. Sugerują oni, iż przyszłe analizy powinny brać pod uwagę zawody o wysokim stopniu ekspozycji na opryski, gdzie dawki środków są nieporównywalnie wyższe niż te trafiające do organizmu wraz z jedzeniem.

"Choć odkrycia sugerują, że pestycydy fosforoorganiczne nie były głównym czynnikiem sprawczym cech związanych z autyzmem przy poziomach ekspozycji obserwowanych w naszym badaniu, nie należy tego traktować jako dowodu, że chemikalia te są bezpieczne" - wyjaśnia dr Haleigh Cavalier.

Źródła:

Cavalier H. M., Volk H. E., Kivumbi A. et al. Prenatal Organophosphate Exposure and Autism-Related Traits in Children. JAMA Pediatrics (2026). DOI: 10.1001/jamapediatrics.2026.3785 ECHO. Prenatal Exposure to Organophosphate Pesticides Not Associated with Autism-Related Traits in Children in Large NIH Study. Echochildren.org (2026). George J. What New Research Shows About Prenatal Pesticide Exposure and Autism Traits. MedPage Today (2026).