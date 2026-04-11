Czy ślub chroni przed rakiem? Naukowcy zauważyli ciekawą zależność

Karolina Majchrzak

Choć małżeństwo od wieków stanowi fundament życia społecznego, dziś coraz częściej schodzi na dalszy plan. Tymczasem nowe badania sugerują, że decyzja o pozostaniu singlem może mieć nieoczywiste konsekwencje, także zdrowotne.

Analiza opublikowana w czasopiśmie naukowym "Cancer Research Communications" wskazuje, że osoby, które nigdy nie były w związku małżeńskim, znacznie częściej zapadają na choroby nowotworowe niż ci, którzy mają takie doświadczenie za sobą.

Wyraźne różnice między singlami a osobami po ślubie

Dane pokazują wyraźną dysproporcję. W przypadku mężczyzn, którzy nigdy się nie ożenili, ryzyko zachorowania na raka jest o kilkadziesiąt procent wyższe niż wśród osób, które były w małżeństwie - niezależnie od tego, czy nadal w nim pozostają.

Jeszcze bardziej zaskakujące są wyniki dotyczące kobiet. W tej grupie różnica jest jeszcze większa, co może sugerować, że relacje partnerskie pełnią istotną rolę w profilaktyce zdrowotnej. Co ciekawe, wcześniejsze badania wskazywały raczej, że to mężczyźni czerpią większe korzyści zdrowotne z małżeństwa, a tym razem wyniki sugerują odwrotną zależność.

Eksperci podkreślają, że wpływ małżeństwa na zdrowie nie wynika wyłącznie z samego faktu bycia w związku. Kluczowe znaczenie mają czynniki towarzyszące, jak wsparcie społeczne, stabilność życiowa czy większa skłonność do dbania o zdrowie.

Czy to naprawdę zasługa małżeństwa?

Osoby w związkach częściej korzystają z badań profilaktycznych, szybciej reagują na niepokojące objawy i rzadziej podejmują ryzykowne zachowania, jak palenie papierosów czy nadmierne spożycie alkoholu. Dodatkowo w przypadku niektórych nowotworów znaczenie mogą mieć czynniki biologiczne, na przykład związane z macierzyństwem i przebiegiem procesów reprodukcyjnych.

Zależność między małżeństwem a zdrowiem wydaje się szczególnie widoczna u osób starszych. Naukowcy sugerują, że korzyści wynikające ze wsparcia i stabilności mogą narastać przez lata, przekładając się na lepsze wyniki zdrowotne w późniejszym wieku. To pokazuje, że nie chodzi o jednorazowy efekt, ale o długofalowy wpływ stylu życia i relacji społecznych.

Nie wszyscy badacze są jednak zgodni co do interpretacji tych wyników. Część ekspertów zwraca uwagę, że lepsze wyniki zdrowotne osób pozostających w związkach mogą wynikać z systemowych przywilejów, jak łatwiejszy dostęp do opieki medycznej czy ubezpieczeń.

Inni podkreślają, że równie ważne jak małżeństwo są relacje społeczne w szerszym znaczeniu. Silna sieć wsparcia - rodzina, przyjaciele czy nawet sąsiedzi - może w praktyce zapewniać podobne korzyści.

