Analiza opublikowana w czasopiśmie naukowym "Cancer Research Communications" wskazuje, że osoby, które nigdy nie były w związku małżeńskim, znacznie częściej zapadają na choroby nowotworowe niż ci, którzy mają takie doświadczenie za sobą.

Wyraźne różnice między singlami a osobami po ślubie

Dane pokazują wyraźną dysproporcję. W przypadku mężczyzn, którzy nigdy się nie ożenili, ryzyko zachorowania na raka jest o kilkadziesiąt procent wyższe niż wśród osób, które były w małżeństwie - niezależnie od tego, czy nadal w nim pozostają.

Jeszcze bardziej zaskakujące są wyniki dotyczące kobiet. W tej grupie różnica jest jeszcze większa, co może sugerować, że relacje partnerskie pełnią istotną rolę w profilaktyce zdrowotnej. Co ciekawe, wcześniejsze badania wskazywały raczej, że to mężczyźni czerpią większe korzyści zdrowotne z małżeństwa, a tym razem wyniki sugerują odwrotną zależność.

Eksperci podkreślają, że wpływ małżeństwa na zdrowie nie wynika wyłącznie z samego faktu bycia w związku. Kluczowe znaczenie mają czynniki towarzyszące, jak wsparcie społeczne, stabilność życiowa czy większa skłonność do dbania o zdrowie.

Czy to naprawdę zasługa małżeństwa?

Osoby w związkach częściej korzystają z badań profilaktycznych, szybciej reagują na niepokojące objawy i rzadziej podejmują ryzykowne zachowania, jak palenie papierosów czy nadmierne spożycie alkoholu. Dodatkowo w przypadku niektórych nowotworów znaczenie mogą mieć czynniki biologiczne, na przykład związane z macierzyństwem i przebiegiem procesów reprodukcyjnych.

Zależność między małżeństwem a zdrowiem wydaje się szczególnie widoczna u osób starszych. Naukowcy sugerują, że korzyści wynikające ze wsparcia i stabilności mogą narastać przez lata, przekładając się na lepsze wyniki zdrowotne w późniejszym wieku. To pokazuje, że nie chodzi o jednorazowy efekt, ale o długofalowy wpływ stylu życia i relacji społecznych.

Nie wszyscy badacze są jednak zgodni co do interpretacji tych wyników. Część ekspertów zwraca uwagę, że lepsze wyniki zdrowotne osób pozostających w związkach mogą wynikać z systemowych przywilejów, jak łatwiejszy dostęp do opieki medycznej czy ubezpieczeń.

Inni podkreślają, że równie ważne jak małżeństwo są relacje społeczne w szerszym znaczeniu. Silna sieć wsparcia - rodzina, przyjaciele czy nawet sąsiedzi - może w praktyce zapewniać podobne korzyści.

