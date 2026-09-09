Szpiczak mnogi to złośliwy nowotwór krwi, który rozwija się w szpiku kostnym z nieprawidłowo namnażających się komórek plazmatycznych. Roczna zapadalność na ten typ nowotworu w Europie wynosi około 40:1 000 000, a choroba znacznie częściej występuje u mężczyzn i osób w wieku 60-65 lat (tylko ok. 3 proc. pacjentów ma poniżej 40 lat).

Dawali mu dwa lata życia

Rokowanie jak zawsze zależy od wielu czynników związanych zarówno z samym pacjentem, jak i chorobą, ale mediana przeżycia wynosi 50-55 miesięcy. Ale u Kena Theobolda, który otrzymał diagnozę agresywnej postaci słabo odpowiadającej na standardowe leczenie, mowa była raczej o dwóch latach życia.

Po diagnozie powiedziano mi, że może zostały mi tylko dwa lata życia. Było to niezwykle trudne do usłyszenia - wspomina mężczyzna.

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Leczenie dopasowane do biologii nowotworu

Na szczęście pacjent został zakwalifikowany do badania klinicznego innowacyjnej terapii, w której precyzyjnie dostosowuje się do biologii nowotworu. Prowadzone jest ono przez naukowców z Institute of Cancer Research w Londynie we współpracy z Uniwersytetem w Leeds, Royal Marsden NHS Foundation Trust oraz szpitalami z całej Wielkiej Brytanii.

Idea takiego podejścia polega na tym, by nie traktować wszystkich przypadków choroby w identyczny sposób. Charakterystyka molekularna nowotworu może wskazywać, że u części pacjentów potrzebne jest bardziej intensywne lub inaczej dobrane leczenie. W przypadku Kena Theobolda oznaczało to początkowo intensywną terapię obejmującą pięć leków. Ale opłacało się, bo od tego czasu minęło osiem lat, mężczyzna przeszedł na leczenie podtrzymujące, ma się świetnie i cieszy się życiem.

Kiedy po raz pierwszy dołączyłem do badania, przyjmowałem pięć różnych leków, co było dość intensywnym leczeniem, ale od tego czasu przeszedłem do etapu leczenia podtrzymującego, który obejmuje już tylko dwa leki

Jak podkreślają badacze, u części chorych nowotwór ma szczególnie agresywny przebieg i szybko przestaje odpowiadać na standardowe leczenie. I to właśnie w tej grupie szczególnie istotne może być określenie biologicznych cech choroby i dopasowanie do nich terapii. Jak powiedział prof. Kristian Helin, dyrektor generalny Institute of Cancer Research: "Te wyniki są dobitnym przykładem tego, jak zrozumienie biologii nowotworu może zmienić wyniki leczenia pacjentów".



