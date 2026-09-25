W skrócie Analiza danych 2,1 mln dzieci wykazała, że profil osób otrzymujących diagnozy ADHD i autyzmu zmienił się znacząco w porównaniu do pacjentów sprzed dekady.

Czynniki takie jak niska masa urodzeniowa czy wykształcenie rodziców mają obecnie mniejszy wpływ na rozpoznanie zaburzeń niż miało to miejsce dziesięć lat temu.

Naukowcy wskazują na lepszą świadomość i diagnostykę jako przyczyny wzrostu liczby rozpoznań, jednak sugerują potrzebę przeprowadzenia podobnych badań w innych krajach.

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Diagnozy ADHD i autyzmu są dziś stawiane znacznie częściej niż dekadę temu, co być może sami zauważyliście obserwując swoje otoczenie (nie mówiąc już o nauczycielach). Czy rzeczywiście coraz więcej dzieci ma te zaburzenia, czy zmienił się sposób ich rozpoznawania?

Coraz więcej diagnoz. Ale kto je dziś otrzymuje?

Naukowcy z Instytut Zdrowia Globalnego w Barcelonie (ISGlobal) i Uniwersytet w Aarhus przeanalizowali dane dotyczące ponad 2,1 mln dzieci i nastolatków w Danii.

Wyniki pokazują, że osoby otrzymujące takie diagnozy w ostatnich latach bardziej przypominają swoich rówieśników z całej populacji niż osoby diagnozowane dekadę wcześniej.

Wcześniej ADHD i autyzm częściej rozpoznawano m.in. u dzieci urodzonych przedwcześnie lub z niską masą urodzeniową. Związek widoczny był także przy niższym poziomie wykształcenia rodziców czy niższymi dochodami gospodarstwa domowego (co nie oznacza, że rodzice z domów o wyższych dochodach czy wyższym wykształceniem nie mogli mieć dziecka z ADHD czy ASD).

Zmienił się profil osób z diagnozą

Ciekawym przykładem jest masa urodzeniowa. Na początku analizowanego okresu dzieci z niską masą urodzeniową miały o 54 proc. większe prawdopodobieństwo późniejszego rozpoznania ADHD lub autyzmu niż dzieci o prawidłowej masie urodzeniowej. Pod koniec badania różnica wynosiła już 17 proc.

- Kluczowym przesłaniem nie jest to, że te czynniki ryzyka nie są już ważne. Odkryliśmy, że osoby, u których w ostatnich latach postawiono diagnozę, bardziej przypominają ogólną populację niż osoby, które otrzymały tę samą diagnozę dekadę temu - powiedział Magnus Elias Tarp, pierwszy autor badania i doktorant z Aarhus University.

Dlaczego diagnoz jest coraz więcej?

Badacze wskazują kilka możliwych wyjaśnień. Wzrosła świadomość ADHD i autyzmu, a szkoły oraz system ochrony zdrowia mogą skuteczniej wychwytywać osoby wymagające dalszej oceny. Zmienić mogło się również to, kiedy dane cechy uznaje się za na tyle utrudniające codzienne funkcjonowanie, by prowadziły do rozpoznania.

Badanie nie pozwala ustalić, jak duży udział ma każdy z tych czynników. Oleguer Plana-Ripoll z ISGlobal i Aarhus University, który również brał udział w badaniach, wskazuje, że zmieniła się populacja osób otrzymujących diagnozy, co trzeba brać pod uwagę przy interpretowaniu obecnych trendów.

Naukowcy zaznaczają, że potrzebne są podobne analizy w innych krajach. Dopiero wtedy będzie można sprawdzić, czy duńskie wyniki opisują szerszą zmianę.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie JAMA Psychiatry, otwiera się w nowym oknie.



