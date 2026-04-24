W skrócie Badania wykazały, że selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) mogą powodować lub nasilać szumy uszne poprzez podwyższony poziom serotoniny.

Naukowcy zidentyfikowali konkretny obwód neuronalny prowadzący od neuronów produkujących serotoninę do układu słuchowego oraz wykazali, że wyłączenie tego obwodu łagodzi objawy dzwonienia w uszach u zwierząt.

Autorzy publikacji podkreślają potrzebę współpracy pacjentów z lekarzami w doborze optymalnego leczenia oraz sugerują dalszy rozwój antydepresantów oddziałujących selektywnie na określone regiony mózgu.

Naukowcy odkryli jedną z przyczyn dzwonienia w uszach

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) to obecnie najpopularniejsza klasa leków antydepresyjnych, służących do leczenia objawów depresji i zaburzeń lękowych. Ich mechanizm działania polega na spowalnianiu "wciągania" serotoniny przez neurony, dzięki czemu pozostaje ona dłużej w synapsach i działa intensywniej.

Podobnie jak wszystkie inne skuteczne interwencje medyczne, również leki przeciwdepresyjne mają szereg częściej lub rzadziej występujących skutków ubocznych, które szczegółowo omawialiśmy w Interii GeekWeek. Okazuje się tymczasem, że SSRI-e mogą wywołać jeszcze jedno działanie niepożądane, które dopiero teraz zostało udokumentowane naukowo.

Neuronaukowcy z Oregon Health & Science University w Stanach Zjednoczonych oraz Anhui University w Chinach opublikowali 20 kwietnia nowe badanie, które dowodzi korelacji podwyższonego poziomu "hormonu szczęścia" przy zażywaniu SSRI z występowaniem dzwonienia w uszach, nazywanego też szumami usznymi. Odkryli oni i po raz pierwszy zmapowali konkretny, "prosty" obwód neuronalny prowadzący od neuronów produkujących serotoninę (5-HT) wprost do układu słuchowego, co wyjaśnia, dlaczego niektórzy pacjenci zgłaszają nasilenie nieprzyjemnego efektu dźwiękowego po rozpoczęciu farmakoterapii.

Nadmiar serotoniny może wywoływać szumy uszne

Przełom w zrozumieniu tego mechanizmu nastąpił dzięki wykorzystaniu optogenetyki, która pozwoliła naukowcom na precyzyjne stymulowanie aktywności neuronów u myszy za pomocą światła.

"Przy stymulacji tych neuronów serotoninergicznych widzimy, że stymulowana jest aktywność w słuchowej części mózgu. Widzimy także, że zwierzęta zachowują się następnie, jak gdyby słyszały szum w uszach. Innymi słowy produkuje to objawy, co do których spodziewamy się, że są doświadczanie jako dzwonienie w uszach u ludzi" - wyjaśnia współautor badania, dr n. med. Laurence Trussell, profesor otolaryngologii z OHSU School of Medicine.

Wyniki te są spójne z doświadczeniami pacjentów stosujących antydepresanty z grupy SSRI, które zwiększają poziom serotoniny na synapsach w celu łagodzenia objawów depresji i lęków, ale jednocześnie mogą przeciążać system słuchowy.

Badacze odkryli nie tylko schemat powstawania tego objawu, ale również sposób na jego odwrócenie. Kiedy "wyłączyli" zidentyfikowany obwód serotoninergiczny, objawy szumów usznych u zwierząt uległy znacznemu osłabieniu.

Antydepresanty z grupy SSRI powinny zostać optymalnie dobrane

Odkrycie wspomnianego wyżej mechanizmu w mózgu i układzie słuchowym nie ogranicza się do obserwacji. Publikacja w prestiżowym "PNAS" przypomina też o potrzebie bliskiej współpracy między pacjentami a lekarzami w celu wypracowania odpowiedniej strategii leczenia.

Autorzy badania podkreślają, że ich celem nie jest nakłanianie pacjentów do rezygnacji z leczenia depresji, jeśli doświadczają skutków ubocznych. Zawsze można bowiem próbować zmienić lek na inny bądź zmniejszyć dawkę. "Osoby z szumami usznymi powinny współpracować ze swoim lekarzem wypisującym recepty, aby dobrać schemat leczenia, który zapewni im równowagę między ulgą od objawów psychiatrycznych, takich jak depresja i lęk, a minimalizacją doświadczenia szumów usznych" - wyjaśnia dr n. med. Laurence Trussell.

Co dalej? Zdaniem badaczy ich odkrycie otwiera nowe możliwości dla medycyny personalizowanej i tworzenia leków przeciwdepresyjnych nowej generacji, które pozbawione będą ryzyka tego niepożądanego działania dzięki temu, że będą oddziaływać selektywnie na konkretne komórki lub regiony mózgu.

Źródła:

M. Yu, Z. Dai, S. Wang, K. Wang, C. Qin, Y. Zhou, X. Guo, C. Pan, J. Sun, J. Sun, W. Chen, Y. Jin, Q. Wu, L.O. Trussell, & Z. Tang. A discrete serotonergic circuit involved in the generation of tinnitus behavior, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 123 (17) e2509692123 (2026). DOI: 10.1073/pnas.2509692123. E. Robinson. Research links tinnitus with serotonin. OHSU News (2026).

