W warunkach laboratoryjnych oraz w badaniach przedklinicznych efekty były wyraźnie widoczne, a mowa o spowolnieniu rozwoju guzów i zahamowaniu progresji choroby. Jednak gdy terapie trafiły do badań klinicznych, rzeczywistość okazała się znacznie bardziej skomplikowana. Ich skuteczność okazała się ograniczona, pojawiały się działania niepożądane, a reakcja pacjentów pozostawała trudna do przewidzenia.

Gdzie tkwił problem?

Dotychczas sądzono, że przyczyną niepowodzeń może być niewystarczające blokowanie procesów nowotworowych lub konieczność łączenia inhibitorów BET z innymi lekami. Nowe badania sugerują jednak, że problem może leżeć głębiej - w samym sposobie działania tych terapii.

Zespół naukowców z Max Planck Institute of Immunobiology and Epigenetics wykazał, że kluczowe białka będące celem inhibitorów - BRD2 i BRD4 - pełnią odmienne funkcje w komórce. Dotychczasowe podejście polegało na jednoczesnym blokowaniu obu, co mogło prowadzić do nieoptymalnych efektów terapeutycznych.

Pomyśl o aktywacji genów jak o produkcji teatralnej. BRD2 przygotowuje scenę: organizuje rekwizyty, kostiumy i aktorów, aby wszystko było gotowe. Następnie daje sygnał BRD4, aktorowi, by rozpoczął występ. Wcześniejsze badania koncentrowały się niemal wyłącznie na samym występie. Nasze dane pokazują, że etap przygotowań jest równie kluczowy dla aktywacji genów

Epigenetyka zmienia spojrzenie na terapię

Badanie pokazuje, że szczególną rolę odgrywa białko BRD2, które reaguje na zmiany epigenetyczne - konkretnie na acetylację histonów w chromatynie. To proces, który nie zmienia samego DNA, ale wpływa na to, które geny są aktywne. Za powstawanie tych "znaczników" odpowiada enzym MOF - gdy jego aktywność zostaje zaburzona, BRD2 nie może przyłączyć się do chromatyny i uruchomić mechanizmów aktywacji genów nowotworowych.

Wyniki wspierają model, w którym acetylowana chromatyna tworzy platformę umożliwiającą białkom regulatorowym, takim jak BRD2, koncentrację i przygotowanie mechanizmu transkrypcji na moment, gdy będzie potrzebny

Co istotne, naukowcy wykazali również, że nawet częściowe usunięcie struktury BRD2 uniemożliwia mu pełnienie tej funkcji, co otwiera nowe możliwości projektowania bardziej precyzyjnych leków. Wnioski płynące z badań mogą oznaczać istotną zmianę w podejściu do terapii nowotworów. Zamiast szerokiego blokowania całej grupy białek BET, bardziej efektywne może okazać się selektywne oddziaływanie na konkretne mechanizmy, zwłaszcza te związane z BRD2.

To podejście wpisuje się w rosnące znaczenie medycyny precyzyjnej, w której terapie są coraz dokładniej dopasowywane do biologii konkretnego nowotworu. I choć do przełożenia tych odkryć na praktykę kliniczną jeszcze daleka droga, naukowcy podkreślają, że może to być krok w stronę przełamania impasu, który od lat towarzyszy inhibitorom BET.

