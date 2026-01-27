Czujesz dyskomfort w stawach, kiedy zaczyna padać? Wiele osób ma podobnie. Gdy zbliża się deszcz, spada ciśnienie atmosferyczne, a temperatura gwałtownie się zmienia. Ból, sztywność i dyskomfort w stawach to nie mit, lecz zjawisko potwierdzone przez lekarzy i fizjologów.

Dlaczego bolą mnie stawy przy zmianie pogody?

Chirurg Constance Chu uważa, że pacjenci, którzy zgłaszają silniejszy ból podczas zmian pogody, zazwyczaj są starsi i cierpią na przewlekłą chorobę bólową, m.in. chorobę zwyrodnieniową stawów. Prowadzi ona do degradacji chrząstki między kośćmi i w stawach.

- Fragmenty chrząstki powodują podrażnienie otaczających tkanek, co prowadzi do uwolnienia mazi stawowej, która normalnie jest izolowana w jamie stawowej, ale w wyniku podrażnienia może przedostać się do otaczających tkanek. Uszkodzona chrząstka wywołuje również reakcję immunologiczną, powodując miejscowe zapalenie w wyniku migracji komórek odpornościowych i płynu limfatycznego do stawu - mówi Kyle Allen, inżynier tkankowy badający choroby zwyrodnieniowe stawów i ból.

Kiedy połączy się wyciek płynu stawowego i stan zapalny, wynikiem jest obrzęk i dyskomfort. Już to samo może być nieprzyjemne, a zmiana pogody tylko pogłębia ból, który ludzie mogą odczuwać. Kiedy spada ciśnienie, płyn uwięziony w stawie będzie próbował naciskać na tkanki i nerwy w tym obszarze. Te zmiany w ciśnieniu są najbardziej problematyczne - deszczowe i pochmurne dni często wiążą się z niskim ciśnieniem, co nasila ból. Niska temperatura także ma wpływ na stan stawów, ponieważ oddziałuje na gęstość płynu stawowego - czyni go bardziej lepkim, co utrudnia płynność ruchów.

Mokra i zimowa pogoda może przywołać nieprzyjemne wspomnienia dawnych urazów. Chu twierdzi, że może to być spowodowane tym, jak u różnych osób tworzą się blizny w procesie gojenia.

Niektórzy potrafią przewidzieć zmianę pogody

Osoby, które reagują na zmiany warunków atmosferycznych, cierpią na meteopatię. Ból stawów jest jednym z najczęstszych objawów, jednak pacjenci mogą skarżyć się także na ból głowy, zmęczenie czy problemy ze snem. Typowym symptomem jest sztywność stawów, głównie rano, po wstaniu z łóżka.

