Według najnowszego Światowego Atlasu Otyłości, od 2010 r. w ponad 180 krajach odnotowano wzrost liczby dzieci w wieku 5-19 lat z nadwagą i otyłością. Efekt? W minionym roku z otyłością zmagało się już około 180 milionów dzieci, a ich liczba może wzrosnąć do 227 milionów w 2040 roku (ponad pół miliarda młodych ludzi będzie zaś miało nadwagę!). Eksperci podkreślają, że co najmniej 120 milionów uczniów może w tym czasie wykazywać wczesne objawy chorób przewlekłych, związanych z wysokim BMI.

Skala problemu przeraża

Przypomnijmy, że Światowy Atlas Otyłości to zestawienie publikowane corocznie przez World Obesity Federation zazwyczaj w okolicach Światowego Dnia Otyłości, czyli 4 marca. Jest jednym z najważniejszych raportów dokumentujących skalę nadwagi i otyłości na świecie - zawiera prognozy, dane ekonomiczne oraz analizy dotyczące wpływu otyłości na zdrowie publiczne.

Dowiadujemy się z niego, że najwięcej dzieci z wysokim BMI mieszka w Chinach (62 mln), Indiach (41 mln) i USA (27 mln) - oznacza to, że w Stanach Zjednoczonych dwoje na pięcioro dzieci zmaga się z nadwagą lub otyłością. Jednocześnie we wszystkich tych trzech krajach żyje ponad 10 mln dzieci z otyłością - odpowiednio 33, 14 i 13 mln. Pierwszą dziesiątkę uzupełniają jeszcze Indonezja (8 mln), Pakistan (8 mln), Brazylia (7 mln), Egipt (8 mln), Meksyk (6 mln), Nigeria (4 mln) i Demokratyczna Republika Konga (3 mln) - w nawiasach liczba otyłych dzieci w wieku 5-19 lat.

Nierówności i przyczyny

Najwyższe wskaźniki nadwagi i otyłości obserwuje się w krajach regionu Pacyfiku Zachodniego i Ameryk, a najszybszy wzrost w państwach o niskich i średnich dochodach. Eksperci podkreślają, że otyłość dziecięca nie jest jednak nieunikniona, ale jej wzrost sygnalizuje pilną potrzebę działań rządów i środowisk lokalnych.

Brak interwencji w nadchodzących dekadach może prowadzić do lawinowego wzrostu chorób przewlekłych, według prognoz World Obesity Federation do 2040 roku liczba dzieci i młodzieży cierpiącej na metaboliczne stłuszczenie wątroby wzrośnie z ok. 98 do 124 milionów, liczba przypadków hipertriglicerydemii ma wzrosnąć z 47 do 58 milionów, hiperglikemii z 14 do 18 mln, a nadciśnienia tętniczego związanego z wysokim BMI z 34 do 43 milionów przypadków.

Raport podkreśla też, że otyłość dziecięca to przede wszystkim porażka środowiskowa, a nie indywidualna. Brak regulacji marketingu żywności, łatwy dostęp do niezdrowych produktów i niski poziom aktywności fizycznej dzieci w wielu krajach prowadzi do dramatycznego wzrostu BMI. Jego autorzy wzywają więc rządy do tworzenia zdrowszego środowiska dzieci, w tym poprzez:

wprowadzenie podatków cukrowych,

ograniczenia reklamy fast foodów,

politykę wspierającą aktywność fizyczną dzieci.

Dr Kremlin Wickramasinghe z World Health Organization Europe zaznacza, że większość państw nadal pozwala przemysłowi spożywczemu kierować reklamy do dzieci bez ograniczeń. Konieczna jest polityczna wola, by wprowadzić obowiązkowe ograniczenia i oznakowania żywności.

A jak to wygląda w Polsce?

Choć liczba dzieci z nadwagą i otyłością w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie, bo mówimy o 497 tys. dzieci w wieku 5-9 lat i 915 tys. dzieci w wieku 10-19 lat, prognozy wskazują niewielki spadek liczby przypadków chorób metabolicznych do 2040 roku, prawdopodobnie w wyniku zmian demograficznych i poprawy profilaktyki. Nadal jednak praktycznie co czwarte dziecko w Polsce będzie miało nadwagę lub otyłość, a setki tysięcy młodych osób pozostaną w grupie ryzyka chorób serca, nadciśnienia i zaburzeń wątroby.

