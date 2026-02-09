Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rak szyjki macicy jest czwartym najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie, z około 660 tys. nowych przypadków i 350 tys. zgonów rocznie. Wiele kobiet dotkniętych tą chorobą ma zaledwie ok. 30 lat i pomimo poprawy opieki, nowotwór nawraca aż w 30 proc. przypadków.

Sytuacja jest szczególnie niepokojąca również w naszym kraju, bo jak możemy przeczytać na stronie Szczepienia.Info, Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy. W 2020 roku odnotowano 3 862 nowych przypadków raka szyjki macicy i 2 137 zgonów z powodu tej choroby.

Kobiety wciąż nie badają się wystarczająco często

A wszystko to pomimo dostępności szczepień przeciw HPV (w Polsce od czerwca 2023 roku dostępne bezpłatnie dla dziewczynek i chłopców w wieku 9-14 lat, a od stycznia 2027 r. obowiązkowe dla dzieci w wieku od 9 do 15 lat) czy badań przesiewowych, jak cytologia. Bo wiele kobiet z racji wieku "nie załapało" się jeszcze na szczepionkę, a cytologia wiąże się z wizytą w gabinecie ginekologicznym i badaniem często określanym jako "nieprzyjemne".

Różne osoby mają różne bariery i obawy związane z badaniami przesiewowymi. Dlatego możliwość wyboru metody może być dużym krokiem naprzód dla tych, które obecnie unikają badań

Rozwiń

Domowy test z krwi menstruacyjnej

Wygląda jednak na to, że już niedługo dostępna będzie również metoda alternatywna, a mianowicie domowy test z krwi menstruacyjnej. Zespół chińskich naukowców porównał skuteczność diagnostyczną takich próbek z próbkami pobranymi przez lekarzy w celu wykrywania nieprawidłowości w komórkach szyjki macicy (CIN2 - stan przednowotworowy szyjki macicy, CIN3 - zaawansowana zmiana przednowotworowa szyjki macicy), które mogą wymagać leczenia.

Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie medycznym BMJ, oparto na analizie 3068 kobiet w wieku od 20 do 54 lat z regularnymi cyklami menstruacyjnymi, które w latach 2021-2025 wzięły udział w programie w prowincji Hubei. Każda uczestniczka dostarczyła trzy próbki: krew menstruacyjną pobraną na podpaskę z paskiem testowym, wymaz z szyjki macicy pobrany przez lekarza oraz dodatkową próbkę przygotowaną do analizy laboratoryjnej.

Badacze oceniali czułość (zdolność testu do wykrywania choroby) oraz swoistość (zdolność do potwierdzania braku choroby). Próbki z podpasek wykazały czułość na poziomie 94,7 proc. w wykrywaniu zmian typu CIN2, czyli porównywalną z testami przeprowadzonymi przez klinicystów (92,1 proc.).

I choć test z krwi menstruacyjnej wypadł nieco słabiej pod względem swoistości, odsetek wyników negatywnych potwierdzających rzeczywisty brak choroby był identyczny w obu metodach - także liczba skierowań na dalsze badania była zbliżona.

Wyniki tego szeroko zakrojonego badania pokazują użyteczność testu HPV opartego na krwi menstruacyjnej pobieranej z minipodpaski jako wystandaryzowanej, nieinwazyjnej alternatywy lub nawet zamiennika tradycyjnych badań przesiewowych raka szyjki macicy

Sophie Brooks z organizacji Cancer Research UK przyznała, że wyniki badań są obiecujące: "Testowanie krwi menstruacyjnej w kierunku HPV to ciekawa, nieinwazyjna metoda, która może w przyszłości stać się jedną z opcji badań przesiewowych". Zaznaczyła jednak, że potrzebne są dalsze badania z udziałem większej i bardziej zróżnicowanej grupy kobiet, aby ocenić skuteczność testu w różnych populacjach i sprawdzić, czy można go włączyć do istniejących programów profilaktyki.

