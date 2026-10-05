Dostał kopniaka od syna, to uratowało mu życie. Uraz ujawnił chorobę

Julia Król

Julia Król

Wielu mężczyzn zbyt późno zgłasza się do lekarza, ignorując niepokojące objawy. Historia Bena Lidgeya, który o swojej diagnozie dowiedział się dzięki przypadkowemu kopnięciu, pokazuje, jak ważna jest czujność i dbanie o męskie zdrowie.

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Dłonie trzymają niebieską wstążkę z czarnym papierowym wąsem na niebieskim stole.
Przypadkowy kopniak od syna uratował mu życie. Tak szybka diagnoza raka jąder zmienia wszystkoAdobe Stock

Syn uratował życie ojcu, kopiąc go w jądra

Ben Lidgey z Walii dowiedział się o swojej chorobie zupełnie przypadkowo. Jego syn kopnął go w jądra podczas zabawy, co uratowało mu życie. Po tygodniu ciągłego bólu zgłosił się do lekarza, mimo że początkowo chciał to zlekceważyć i poczekać, aż problem sam zniknie. Okazało się jednak, że mężczyzna ma raka jądra.

- Żyłem wtedy w bardzo intensywnym środowisku rodzinnym. Dwoje małych dzieci; działo się mnóstwo innych rzeczy - opowiadał Lidgey BBC.

Kiedy Ben uzyskał pozytywny wynik testu na nowotwór, musiał zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem. Chociaż mówił, że czuł się dobrze, jego żona po pięciu latach zauważyła, że nie jest z nim najlepiej - był bardziej kłótliwy, mniej cierpliwy wobec innych i nie był tą samą osobą, którą był wcześniej.

Mężczyzna poszedł więc na terapię, która mu pomogła. Teraz angażuje się w działania, mające na celu rozszerzenie pomocy dla mężczyzn i chłopców.

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Mężczyźni częściej umierają młodo

Raport Movember (w Polsce nazywany także Wąsopadem) wskazuje, że w 2024 roku prawie 7 tys. mężczyzn zmarło przed ukończeniem 75 lat. Jedną z tego przyczyn jest to, że mężczyźni rzadziej poddają się leczeniu schorzeń, które są uleczalne, a także tych, którym można było zapobiec.

Zdrowy styl życia, w tym dbanie o dietę, jest bardzo istotny przy zapobieganiu chorobom. Wiele zdrowych produktów jednak, np. warzywa i owoce, nie jest postrzeganych jako coś "męskiego". Mniej korzystne wzorce natomiast, m.in. nadmierne picie alkoholu, są w oczach młodego chłopca wzorcem męskości.

Movember jest coroczną kampanią społeczną trwającą w listopadzie. Zapoczątkowała ją grupa młodych mężczyzn z Adelaidy w 2003 roku. Polega na zapuszczeniu wąsów - stąd też nazwa: połączenie słów "moustache" i "November". Jej celem jest zwiększenie wiedzy na temat kwestii zdrowotnych dotyczących mężczyzn, takich jak rak prostaty i inne rodzaje nowotworów. Promuje się wczesne wykrywanie i leczenie chorób onkologicznych. Statystyki wskazują, że rak prostaty jest drugim najczęściej diagnozowanym nowotworem u mężczyzn na świecie. Diagnozuje się ponad milion nowych przypadków rocznie.

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