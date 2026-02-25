Jego matka, Grace Bell, cierpiąca na zespół Mayera-Rokitansky'ego-Küstera-Hausera (MRKH) - rzadką wadę wrodzoną, powodującą brak lub niedorozwój macicy - przez lata żyła ze świadomością, że nigdy nie będzie mogła zajść w ciążę. Dzięki pionierskiej operacji przeprowadzonej w The Churchill Hospital w Oksfordzie w czerwcu 2024 roku oraz udanemu leczeniu in vitro, w grudniu 2025 roku mogła po raz pierwszy przytulić własne dziecko.

Nigdy nie wierzyłam, że to możliwe. Jestem najszczęśliwsza w życiu. Codziennie myślę o mojej dawczyni i jej rodzinie. Ich życzliwość i bezinteresowność wobec obcej osoby sprawiły, że mogłam spełnić swoje marzenie o macierzyństwie

Nadzieja dla wielu kobiet

Przeszczep macicy, który trwał dziesięć godzin, przeprowadzono w ramach brytyjskiego programu badań klinicznych koordynowanego przez Womb Transplant UK i Imperial College Healthcare NHS Trust. Ze względów medycznych organ zostanie jednak usunięty po zakończeniu planowania rodziny, aby zminimalizować ryzyko związane z długotrwałym przyjmowaniem leków immunosupresyjnych.

Dawczyni, która uratowała cztery osoby

To pierwszy udany przypadek przeszczepu od zmarłej dawczyni na Wyspach i jeden z zaledwie kilku w całej Europie, a szczęśliwi rodzice postanowili podziękować lekarzom w wyjątkowy sposób. Chłopiec dostał na drugie imię Richard, na cześć prof. Richarda Smitha, kierownika zespołu chirurgicznego i pioniera brytyjskich badań nad transplantacją macicy.

To była niezwykła podróż. Nasz zespół pracował nad tym od ponad dwóch dekad. Narodziny Hugo są kulminacją lat wysiłku, współpracy i nadziei

Rodzina dawczyni, która chce pozostać anonimowa, przekazała nie tylko macicę, ale również pięć innych organów, które trafiły do czterech pacjentów, ratując im życie. Jak napisali w oświadczeniu: "Utrata naszej córki złamała nam serce, ale świadomość, że poprzez donację podarowała innym rodzinom czas, nadzieję i życie, daje nam ogromną dumę".

Przypadek Grace Bell to ważny etap w brytyjskim programie 10 przeszczepów macicy, którego celem jest ocena, czy zabieg ten może stać się rutynowo dostępnym rozwiązaniem dla kobiet urodzonych bez macicy lub po jej usunięciu z powodów medycznych.

Warto tu dodać, że w tym samym londyńskim szpitalu kilka miesięcy wcześniej urodziła się również Amy - pierwsze dziecko w Wielkiej Brytanii po przeszczepie macicy od żywej dawczyni, starszej siostry pacjentki.

Według danych zespołu badawczego, na świecie przeprowadzono już ponad 100 transplantacji macicy, które zakończyły się narodzinami ponad 70 zdrowych dzieci. Około dwie trzecie z nich pochodziły od żywych dawczyń, a jedna trzecia od zmarłych.

