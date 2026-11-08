Dwie szklanki borówek dziennie i po depresji? Interesujące wyniki badania

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Borówki od dawna są cenione za zawartość błonnika i antocyjanów, ale ich potencjalne zalety na tym się nie kończą. Naukowcy sprawdzili, czy regularne spożywanie tych owoców może wpływać na mikrobiom jelitowy i samopoczucie psychiczne osób starszych. Wyniki niewielkiego badania pilotażowego opublikowanego w czasopiśmie "The Journal of Nutrition, Health and Aging" są interesujące.

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Drewniana miska ze świeżymi borówkami ozdobiona listkami mięty oraz drewniana łyżka na ciemnym blacie.
Badania pokazują, że spożywanie borówek w ramach zdrowej diety może wspierać zdrowie mózgu123RF/PICSEL

W eksperymencie przeprowadzonym przez zespół z udziałem badaczy Harvard Medical School uczestniczyło 18 osób w wieku co najmniej 65 lat. Wszyscy prowadzili siedzący tryb życia i mieli łagodne objawy depresyjne. Uczestników losowo przydzielono do dwóch grup. Pierwsza przez trzy miesiące codziennie otrzymywała 48 gramów liofilizowanego proszku z borówek, co odpowiada mniej więcej dwóm filiżankom świeżych owoców, a druga taką samą ilość preparatu placebo.

Jedz borówki na zdrowie

Po zakończeniu eksperymentu nasilenie objawów depresyjnych zmniejszyło się w obu grupach, większą poprawę zaobserwowano u osób spożywających borówki. Różnica nie była na tyle duża, by osiągnąć istotność statystyczną, dlatego naukowcy przyjrzeli się również mikrobiocie jelitowej uczestników.

I choć nie stwierdzili istotnych zmian w liczebności poszczególnych gatunków bakterii ani w badanych metabolitach, zauważyli zmiany w liczbie genów kodujących niektóre enzymy bakteryjne. Dotyczyło to między innymi enzymu związanego z transportem poliamin, a pośrednio z procesami uczestniczącymi w produkcji kwasu gamma-aminomasłowego (GABA). To neuroprzekaźnik, którego funkcje i związek z depresją są przedmiotem licznych badań.

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Julia Król

Dlaczego akurat borówki?

Dlaczego naukowcy zainteresowali się właśnie borówkami? Owoce te zawierają błonnik i antocyjany, związki odpowiedzialne za ich charakterystyczną barwę. Oba składniki mogą wpływać na mikrobiom jelitowy, a komunikacja między jelitami i mózgiem jest jednym z obszarów, w których poszukuje się mechanizmów łączących dietę ze zdrowiem psychicznym.

Autorzy podkreślają jednak, że ich eksperyment miał charakter pilotażowy i obejmował zaledwie 18 osób. Większość uczestników stanowiły kobiety i osoby rasy białej, a badanie dotyczyło łagodnych objawów depresyjnych, nie zaś osób z rozpoznaną depresją. Potrzebne są zatem znacznie większe i bardziej zróżnicowane badania.

Wyniki nie dowodzą też, że borówki mogą zapobiegać depresji lub ją leczyć. Pokazują natomiast, że warto dokładniej zbadać możliwe powiązania między dietą, mikrobiomem jelitowym i nastrojem. Na razie nie ma podstaw, by traktować te owoce jako sposób terapii, ale ich potencjalny wpływ na zdrowie psychiczne pozostaje interesującym kierunkiem badań.

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